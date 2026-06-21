Đánh cược vào bản quyền World Cup, một đài truyền hình Hàn Quốc bên bờ phá sản vì "ăn mảnh"

JTBC chi 190 triệu USD mua bản quyền World Cup 2026 nhưng thất bại trong phân phối và lượng khán giả giảm, đẩy đài vào khủng hoảng tài chính.

Khi đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa bị loại khỏi World Cup 2026, thì JTBC - một trong năm đài truyền hình lớn nhất nước này – và là đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Hàn Quốc, đã phải tuyên bố tái cơ cấu phá sản.

Theo truyền thông Hàn Quốc, JTBC đã rơi vào tình trạng vỡ nợ do không thể thanh toán khoản nợ khoảng 20,6 tỷ won (13,5 triệu USD). Công ty mẹ cùng 5 công ty con vừa nộp đơn xin thực hiện thủ tục "hồi sinh doanh nghiệp" (tái cơ cấu). Hiện tòa án đã phong tỏa tài sản và cho phép JTBC có tối đa ba tháng để tự đàm phán với các chủ nợ.

Cuộc khủng hoảng của JTBC có liên quan trực tiếp đến thương vụ đặt cược khổng lồ vào bản quyền các sự kiện thể thao quốc tế, đặc biệt là World Cup.

Bỏ qua liên minh truyền hình, chi tiền "khủng" để mua bản quyền

JTBC từng tạo dựng được danh tiếng nhờ là đơn vị đầu tiên phanh phui vụ bê bối can thiệp chính trị của cựu Tổng thống Park Geun-hye. JTBC cũng từng tạo tiếng vang với hàng loạt tác phẩm ăn khách như “Lâu đài tham vọng” (SKY Castle) và “Tầng lớp thượng lưu” (Itaewon Class).

Tuy nhiên, tham vọng sở hữu độc quyền các giải đấu lớn lại được xem là nguyên nhân đẩy JTBC vào khủng hoảng. Từ năm 2019, JTBC đã bỏ qua cơ chế đàm phán chung của “Korea Pool” - liên minh các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cùng đàm phán và chia sẻ bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao quốc tế lớn - trực tiếp liên hệ với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và giành quyền phát sóng các kỳ Thế vận hội trong giai đoạn 2026-2032 thông qua đấu thầu cạnh tranh.

Sau đó, nhà đài này tiếp tục áp dụng chiến lược tương tự với FIFA, trực tiếp đàm phán để sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 và World Cup 2030.

Theo các nguồn tin, JTBC đã chi tổng cộng khoảng 500 triệu USD cho các gói bản quyền này, trong đó riêng bản quyền World Cup 2026 đã ngốn tới 190 tỷ won (tương đương 124 triệu USD).

Ban đầu, JTBC kỳ vọng các sự kiện thể thao đình đám sẽ giúp họ gia tăng ảnh hưởng thương hiệu, đồng thời mang lại nguồn thu lớn từ việc bán lại quyền phát sóng cho các đài truyền hình khác.

Trụ sở JTBC, một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc. Ảnh: MK.

Thương vụ đầu cơ - bán lại thất bại

Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại. Đối với Olympics mùa Đông 2026, JTBC không thể ký được bất kỳ hợp đồng phân phối nào với các đài truyền hình khác, buộc phải trở thành đơn vị phát sóng duy nhất tại Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán về World Cup 2026 cũng rơi vào bế tắc. JTBC tuyên bố muốn bảo đảm "quyền được theo dõi của toàn dân", đồng thời tiến hành thương lượng với ba đài lớn là KBS, MBC và SBS – các thành viên chính của “Korea Pool” nhưng những bất đồng về giá cả và điều kiện hợp tác không thể thu hẹp.

Tháng 3 năm nay, JTBC công bố "đề xuất cuối cùng" với một số thỏa hiệp, nhưng MBC lập tức tuyên bố không còn ý định đàm phán. MBC chỉ trích: "Năm 2019, JTBC đơn phương phá vỡ cơ chế đàm phán chung của liên minh “Korea Pool” vốn được ba đài lớn duy trì trong nhiều thập kỷ. Điều này không chỉ làm xáo trộn toàn bộ hệ sinh thái phát thanh truyền hình mà còn tạo ra vòng xoáy đẩy chi phí mua bản quyền quốc tế tăng vọt một cách bất thường".

Cuối cùng, đến tháng 4/2026, JTBC chỉ đạt được thỏa thuận với KBS. Quy mô hợp đồng được cho là khoảng 14 tỷ won (khoảng 9,2 triệu USD), một con số quá nhỏ so với khoản 190 tỷ won (91,6 triệu USD) mà JTBC đã chi ra để mua bản quyền từ FIFA.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi lượng khán giả cũng không như kỳ vọng. Theo số liệu của công ty đo lường Nielsen Korea, trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc gặp CH Czech trên kênh KBS-2TV đạt tỷ suất người xem toàn quốc 8,5%, trong khi JTBC chỉ đạt 5,7%.

Sau thất bại trong việc phân phối bản quyền, JTBC chỉ còn hy vọng bù đắp thua lỗ bằng doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, nguồn thu này cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí bản quyền khổng lồ.

Ba trận vòng bảng của đội tuyển Hàn Quốc giúp JTBC thu về khoảng 18,5 tỷ won (12,1 triệu USD) tiền quảng cáo. Trong khi đó, riêng các gói quảng cáo của trận Hàn Quốc gặp CH Czech trên KBS đã có giá trị khoảng 6 tỷ won (3,9 triệu USD).

Đáng chú ý hơn, nền tảng internet “Naver” - đơn vị sở hữu bản quyền phát trực tuyến độc quyền tại Hàn Quốc – đã ghi nhận tới 4,82 triệu người xem cùng lúc.

Con số này cho thấy, ngay cả với những sự kiện trực tiếp hấp dẫn nhất như World Cup 2026, thói quen xem của khán giả cũng đang chuyển dịch mạnh sang các nền tảng số.

Một số nhà bình luận nhận định: "JTBC dường như tin rằng quyền phát sóng độc quyền sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng họ đã đánh giá sai môi trường truyền thông hiện nay – nơi các nền tảng trực tuyến đang trở thành xu hướng chủ đạo, trong khi doanh thu quảng cáo của truyền hình truyền thống liên tục suy giảm".

Theo Sina, Ifeng