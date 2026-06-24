World Cup 2026: Giá đồ ăn thức uống đắt đỏ khiến cổ động viên choáng váng

Từ bia đến bánh khoai tây phủ trứng cá muối, giá cả tại sân vận động World Cup 2026 gây sốc cho du khách nước ngoài, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận chi tiêu để thưởng thức lễ hội bóng đá.

World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ tốn kém vì vé vào sân, chi phí đi lại và lưu trú, mà giá đồ ăn thức uống trong sân vận động cũng khiến nhiều du khách nước ngoài "choáng váng". Từ những cốc bia có giá hơn 20 USD đến món bánh khoai tây phủ trứng cá muối giá 75 USD, không ít người đã phải thốt lên rằng đây chẳng khác nào "cướp giữa ban ngày". Dù vậy, nhiều CĐV vẫn sẵn sàng móc hầu bao để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo World Journal, các sân vận động ở ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đang phục vụ đủ loại món ăn đặc sắc, nhưng giá cả cũng "đặc biệt" không kém.

Tại Miami, một phần bánh khoai tây phủ trứng cá muối gồm ba miếng, ăn kèm kem chua kiểu Pháp và hành lá, được bán với giá 75 USD. Riêng phần trứng cá muối đã có giá tới 70 USD. Ngoài ra, sân còn phục vụ bánh mì thịt lợn kiểu Cuba và chiếc "bánh World Cup" nhân gà phô mai khổng lồ nặng khoảng 2,2 kg với giá 40 USD, phù hợp để nhiều người cùng thưởng thức hoặc dành cho những thực khách thích thử thách.

Tại Los Angeles, một chiếc hamburger Twinkie phô mai có giá 22 USD. Món ăn mang phong cách Texas này sử dụng bánh Twinkie được nhồi phô mai béo ngậy và thịt bò hun khói, bọc bên ngoài bằng thịt xông khói rồi đem nướng hoặc hun khói.

Trong khi đó, ở thành phố Guadalajara của Mexico, người hâm mộ có thể thưởng thức món taco thịt bò ribeye với giá 8 USD.

Suất bánh 40 USD (hơn 1 triệu đồng). Ảnh: Worldjournal.

Cổ động viên Đức: "Thật quá vô lý"

Đối với nhiều khán giả Mỹ, mức giá này không quá khác biệt so với khi đi xem các trận đấu của NFL hay bóng bầu dục đại học. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên quốc tế, đặc biệt là người châu Âu, tỏ ra khó chấp nhận.

Kỹ sư người Đức Thomas Schuller vừa cầm cốc bia giá 24,25 CAD (khoảng 17 USD) vừa than phiền: "Điều này thật vô lý, quá đắt đỏ. Ở nước tôi, giá chỉ khoảng một phần ba".

Dù vậy, khi được hỏi liệu mức giá này có khiến ông ngừng mua đồ uống hay không, Schuller trả lời: "Không". Ông nói: "World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần và là trải nghiệm hiếm có trong đời. Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đều đang tận hưởng lễ hội này, vì vậy... hãy nâng cốc!".

Đối với nhiều du khách quốc tế, giá bia trong sân là cú sốc lớn nhất. Tại châu Âu, một cốc bia thường chỉ có giá khoảng 4-5 euro (5-6 USD).

Những thực đơn "khổng lồ"

Nữ CĐV người Áo Janine Arbetter, khi xếp hàng mua xúc xích, khoai tây chiên và nước ngọt ở Miami, cho biết: "Tôi chưa từng thấy một suất ăn như vậy. Với một bữa ăn nhẹ thì khẩu phần này thực sự quá lớn". Suất ăn cô mua này có giá 19,35 USD, chưa bao gồm tiền tip.

Trên mạng xã hội, một số CĐV Argentina hào hứng khoe chiếc bánh mì tôm hùm giá 34 USD mua tại sân ở Kansas City. Trong khi đó, tại Toronto, một phần sandwich thịt bò hun khói ăn kèm khoai tây chiên và nước ngọt có giá gần 40 CAD (28 USD), khiến nhiều cư dân mạng bình luận rằng đây đúng là một vụ "cắt cổ".

Tuy nhiên, CĐV Đức Daniel Feldmann, người theo dõi trận đấu tại Vancouver tuần trước, lại có quan điểm khác: "Nếu xét đây là World Cup, mức giá này vẫn có thể chấp nhận được".

Lon này giá 20 USD. Ảnh: Guangminh.

Mỗi thành phố một trải nghiệm

FIFA áp dụng những quy định nghiêm ngặt đối với các hoạt động tại World Cup, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, do đặc điểm thị trường và văn hóa tiêu dùng khác nhau, thực đơn và giá cả ở mỗi thành phố vẫn có sự chênh lệch đáng kể, tạo nên những trải nghiệm rất khác nhau cho người hâm mộ.

Nhiều thành phố còn đưa các món ăn đặc trưng của địa phương vào sân vận động. Chẳng hạn, Vancouver phục vụ món khoai tây chiên phủ phô mai và sốt thịt nổi tiếng của Canada cùng xúc xích thịt xông khói vị siro lá phong.

Tại Mexico City, giá một cốc bia trong sân thậm chí có thể tương đương thu nhập một ngày của nhiều lao động địa phương. Mức lương tối thiểu tại thành phố này chỉ khoảng 315,04 peso (18 USD) mỗi ngày, trong khi một cốc bia trong sân có giá từ 299-310 peso, gần gấp đôi giá thông thường.

Trái ngược với xu hướng chung, sân vận động ở Atlanta (Mỹ) vẫn duy trì chính sách giá rẻ. Chủ sở hữu đội bóng NFL Atlanta Falcons, ông Arthur Blank, từ lâu đã theo đuổi chiến lược bán đồ ăn với giá phải chăng và tiếp tục áp dụng tại World Cup.

Tại đây, một miếng pizza giá 3 USD; ly nước ngọt 32 ounce: 4 USD; Hamburger phô mai: 5 USD; gà rán kèm khoai tây chiên: 6 USD; bia: từ 8 USD/cốc.

Anh Jonathan Arango, 33 tuổi, đưa vợ, con gái và cha từ Greenville (bang Nam Carolina) đến xem World Cup, chia sẻ: "Chúng tôi mua ba phần taco, một miếng pizza, hai chai nước và một cốc nước ngọt, tổng cộng khoảng 50 USD. Vé vào sân đã quá đắt rồi, nên mức giá đồ ăn như thế này thực sự rất tuyệt".

Theo Worldjournal