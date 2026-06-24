Ba điệp viên huyền thoại thay đổi lịch sử trong vỏ bọc nhà báo

Phạm Xuân Ẩn, Richard Sorge và Kim Philby, những nhân vật huyền thoại đã hoạt động trong bóng tối, góp phần quyết định số phận thế giới và chiến tranh.

Trong thế giới tình báo, thành công không được đo bằng danh tiếng; những người giỏi nhất thường là những người… không ai biết đến. Nhưng lịch sử vẫn để lại một số cái tên vượt khỏi bóng tối. Họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn định hình cục diện chiến tranh, thay đổi chiến lược quốc gia, thậm chí ảnh hưởng tới lịch sử thế giới.

Dưới đây là ba điệp viên tiêu biểu nhất trong vỏ bọc nhà báo, đại diện cho các “trường phái” tình báo khác nhau.

Trong lịch sử tình báo thế giới hiện đại, ít có ai hội tụ sự tinh tế, bản lĩnh và chiều sâu trí tuệ như Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn. Ông không chỉ là một điệp viên chiến lược xuất sắc của Việt Nam, mà còn là một nhà báo chuyên nghiệp, được truyền thông phương Tây kính trọng. Chính sự “hai trong một” ấy đã tạo nên một huyền thoại đặc biệt: hoạt động ngay giữa trung tâm quyền lực của đối phương dưới vỏ bọc báo chí.

Ảnh nhân vật từ sách Điệp viên hoàn hảo.

Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại Biên Hòa, sớm tham gia hoạt động cách mạng trong giới truyền thông. Đầu thập niên 1950, ông được cử sang Mỹ học báo chí, qua đó không chỉ tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp mà còn hiểu sâu xã hội, văn hóa và tư duy chính trị Mỹ - nền tảng quan trọng cho hoạt động tình báo sau này.

Trở về Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn làm việc cho nhiều hãng tin quốc tế lớn như Reuters và sau đó là tạp chí Time. Với phong cách điềm đạm, kiến thức sâu rộng và khả năng phân tích sắc bén, ông nhanh chóng trở thành một nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với nhiều phóng viên và quan chức Mỹ, chính quyền Sài Gòn. Điều đặc biệt là ông không cần phải “đột nhập” để thu thập thông tin.

Ông công khai xuất hiện, giao tiếp rộng rãi với các quan chức Mỹ, tướng lĩnh quân đội Sài Gòn, nhà ngoại giao và giới báo chí quốc tế.

Chính điều đó tạo nên nghịch lý: người được nhiều phía tin tưởng nhất… lại là người đang gửi báo cáo mật về cho cách mạng.

Điểm làm nên sự khác biệt của Phạm Xuân Ẩn không nằm ở những phi vụ ly kỳ kiểu Hollywood, mà ở giá trị chiến lược của thông tin. Nhờ vỏ bọc nhà báo của Reuters, New York Herald Tribune và đặc biệt là TIME, ông thu thập, phân tích, dự báo những bước đi chiến lược cấp cao từ Mỹ và chính quyền Sài Gòn trước khi gửi về Trung ương. Những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn luôn được đánh giá cao bởi độ chính xác, chiều sâu và khả năng định hướng quyết sách. Ông không chỉ “lấy tin”, mà còn biến thông tin thành sức mạnh.

Trong giai đoạn cuối kháng chiến chống Mỹ, những thông tin ông cung cấp mang ý nghĩa quyết định. Từ năm 1974, ta nắm rõ thế suy yếu của chính quyền Sài Gòn khi viện trợ Mỹ giảm mạnh, lực lượng thiếu hụt và phải co cụm phòng thủ. Sau chiến thắng Phước Long đầu năm 1975, ông khẳng định Mỹ sẽ không can thiệp quân sự trở lại; đồng thời cung cấp tài liệu cho thấy Washington không sử dụng lại B-52 và tiếp tục cắt giảm viện trợ.

Cùng với đó, tình báo xác định Tây Nguyên, đặc biệt là Buôn Ma Thuột, là điểm yếu then chốt. Nhận định này góp phần quan trọng vào quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên, tạo đột phá chiến lược, đẩy nhanh tiến trình giải phóng miền Nam.

Hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn kéo dài nhiều năm trong môi trường cực kỳ nguy hiểm. Ông phải duy trì hai thân phận song song, giữ bí mật tuyệt đối, kể cả với những người thân, sống giữa những người mà ông vừa là bạn, vừa là kẻ thù.

Sau năm 1975, khi thân phận Phạm Xuân Ẩn được công khai, nhiều đồng nghiệp phương Tây của ông bày tỏ bất ngờ lẫn khâm phục. Họ nhận ra rằng người bạn họ tin tưởng suốt nhiều năm lại chính là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của phía bên kia.

Bức ảnh chụp thẻ nhà báo khi ông Ẩn làm phóng viên hãng thông tấn Reuters. Ảnh: Từ sách Điệp viên hoàn hảo.

Tướng Phạm Xuân Ẩn không chỉ là một cá nhân xuất sắc trong lịch sử tình báo Việt Nam, mà còn là trường hợp đặc biệt trong lịch sử tình báo thế giới. Ông để lại nhiều bài học lớn: Thông tin quan trọng hơn hành động, không phải mọi chiến thắng đều đến từ súng đạn, đôi khi hiểu đúng đối phương đã là lợi thế quyết định. Trí tuệ và văn hóa là “vũ khí mềm”, khả năng hòa nhập, giao tiếp và phân tích của ông chính là công cụ mạnh nhất. Tình báo hiện đại là cuộc chiến của nhận thức, không chỉ là thu thập dữ liệu, mà là ai hiểu thế giới tốt hơn, người đó có lợi thế.

Cuộc đời của Tướng Phạm Xuân Ẩn là minh chứng cho một kiểu anh hùng thầm lặng: không ồn ào, không phô trương, nhưng ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện lịch sử. Ông không chỉ là một điệp viên, cũng không chỉ là một nhà báo, mà là cầu nối giữa hai thế giới đối lập, là người đã biến hiểu biết thành sức mạnh.

Trong lịch sử tình báo thế giới, có những cái tên hoạt động trong bóng tối nhưng để lại dấu ấn đủ lớn để thay đổi dòng chảy lịch sử.

Richard Sorge sinh năm 1895 tại Baku (Azerbaijan), trong một gia đình gốc Đức. Ông lớn lên trong môi trường đa văn hóa và từng phục vụ trong quân đội Đức trong Thế chiến I. Trải nghiệm chiến tranh đã để lại ảnh hưởng sâu sắc, khiến ông dần chuyển sang tư tưởng cánh tả và sau đó gia nhập phong trào cộng sản.

Những năm 1920, Sorge trở thành thành viên của Đảng Cộng sản Đức và sớm được tuyển mộ vào mạng lưới tình báo của Liên Xô. Nhờ nền tảng học vấn tốt, khả năng phân tích sắc bén và đặc biệt là lý lịch “người Đức chính gốc”, ông trở thành ứng viên lý tưởng cho nhiệm vụ thâm nhập vào môi trường nhạy cảm.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Sorge là lựa chọn vỏ bọc nhà báo. Dưới danh nghĩa phóng viên cho các tờ báo Đức, đầu những năm 1930 ông được cử tới Nhật Bản - một trong những trung tâm chiến lược quan trọng nhất của phe Trục.

Tại Tokyo, Sorge nhanh chóng xây dựng nên mạng lưới quan hệ rộng lớn, đặc biệt là với giới ngoại giao và quân sự Đức. Ông kết thân, thậm chí trở thành cố vấn không chính thức cho Eugen Ott, Đại sứ Đức tại Nhật. Điều đó giúp Sorge tiếp cận trực tiếp với các thông tin mật cấp cao từ Berlin.

Không giống những điệp viên phải hoạt động trong bí mật tuyệt đối, Sorge tồn tại công khai. Ông xuất hiện trong các bữa tiệc ngoại giao, các cuộc họp báo, và trở thành một nhân vật quen thuộc trong giới tinh hoa. Chính sự công khai đó lại là lớp vỏ che chắn hoàn hảo nhất.

Trong suốt thời gian hoạt động tại Nhật, Sorge đã gửi về Moscow hàng loạt báo cáo quan trọng. Tuy nhiên, có hai thông tin mang tính quyết định đã đưa tên tuổi ông vào lịch sử.

Thứ nhất, ông cảnh báo rằng Đức Quốc xã đang chuẩn bị tấn công Liên Xô - chiến dịch sau này được biết đến với tên gọi “Operation Barbarossa”. Dù thông tin này ban đầu không được Stalin hoàn toàn tin tưởng, nhưng nó vẫn là một trong những cảnh báo sớm và chính xác nhất về cuộc xâm lược.

Thứ hai và quan trọng hơn, Sorge xác nhận rằng Nhật Bản sẽ không mở mặt trận tấn công Liên Xô từ phía Đông, mà tập trung vào chiến trường Thái Bình Dương. Thông tin này cho phép Liên Xô rút các sư đoàn tinh nhuệ từ Siberia về bảo vệ Moscow vào mùa đông năm 1941. Chính quyết định điều quân này được nhiều nhà sử học xem là một trong những yếu tố then chốt giúp Liên Xô chặn đứng bước tiến của Đức trước cửa ngõ thủ đô Moscow.

Dù hoạt động cực kỳ tinh vi, mạng lưới của Sorge cuối cùng vẫn bị phản gián Nhật phát hiện vào năm 1941. Ông bị bắt cùng nhiều cộng sự và trải qua thời gian dài bị thẩm vấn.

Dù hoạt động cực kỳ tinh vi, mạng lưới của Sorge cuối cùng vẫn bị phản gián Nhật phát hiện vào năm 1941. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý là trong suốt quá trình này, Sorge không được Liên Xô thừa nhận. Moscow phủ nhận mọi liên hệ với Sorge, khiến ông phải đối mặt với số phận một mình. Năm 1944, ông bị hành quyết tại Tokyo.

Mãi đến năm 1964, Liên Xô mới chính thức truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Liên Xô, công nhận những đóng góp to lớn của ông.

Richard Sorge được xem là một trong những điệp viên hiệu quả nhất thế kỷ 20, bởi những thông tin ông cung cấp đã ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định quân sự ở cấp cao nhất.

Trong lịch sử tình báo thế kỷ 20, hiếm có nhân vật nào gây chấn động sâu sắc như Kim Philby. Ông không chỉ là một điệp viên hai mang hoạt động cho Liên Xô, mà còn là người đã leo lên tận đỉnh cao của cơ quan tình báo Anh (MI6), trở thành biểu tượng cho một trong những vụ thâm nhập nội bộ nghiêm trọng nhất của phương Tây trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Bằng kỹ năng phản gián xuất sắc, điệp viên Philby nhiều lần thoát khỏi cuộc điều tra. Ảnh: Getty.

Kim Philby sinh năm 1912 trong một gia đình có truyền thống ngoại giao và học thuật tại Ấn Độ thuộc Anh. Ông theo học tại University of Cambridge, cái nôi của nhiều trí thức ưu tú Anh quốc. Chính tại đây, Philby tiếp xúc với tư tưởng cánh tả và dần bị cuốn vào phong trào cộng sản. Trong bối cảnh châu Âu những năm 1930 đầy biến động, ông được tình báo Liên Xô tuyển mộ, trở thành một phần của mạng lưới sau này nổi tiếng với tên gọi “Cambridge Five”.

Điều khiến Philby trở nên đặc biệt không phải chỉ là việc ông làm gián điệp, mà là vị trí ông đạt được.

Trong Thế chiến II và giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh, Kim Philby gia nhập MI6 và nhanh chóng thăng tiến. Ông phụ trách các hoạt động chống Liên Xô, một nghịch lý cay đắng, bởi chính ông lại là người chuyển thông tin mật về Moscow.

Ở vị trí này, Philby có quyền tiếp cận kế hoạch tình báo của Anh và Mỹ, danh sách các điệp viên phương Tây tại Đông Âu và Liên Xô, các chiến dịch bí mật chống khối xã hội chủ nghĩa…Vì vậy, mỗi báo cáo ông gửi về không chỉ là thông tin, mà là sự phá vỡ toàn bộ chiến lược của đối phương từ bên trong.

Hoạt động của Philby gây ra hậu quả sâu rộng. Nhiều chiến dịch của phương Tây bị thất bại, nhiều điệp viên bị lộ và bị bắt giữ. Nhưng điều đáng sợ hơn là không ai nghi ngờ ông trong suốt nhiều năm.

Từ năm 1956 đến 1963, Philby hoạt động tại Beirut (Liban) với danh nghĩa phóng viên Trung Đông của The Observer và cộng tác viên của The Economist. Chính trong thời gian làm báo tại Beirut, ông tiếp tục chuyển tin cho KGB cho đến khi bị lộ và đào thoát sang Liên Xô.

Philby được MI6 xem là một sĩ quan mẫu mực, thông minh, điềm tĩnh và trung thành. Chính hình ảnh đó đã giúp ông che giấu thân phận thật một cách hoàn hảo.

Chỉ đến khi các thành viên khác trong mạng lưới “Cambridge Five” lần lượt bị lộ, nghi ngờ mới bắt đầu hướng về phía ông. Tuy nhiên, bằng kỹ năng phản gián xuất sắc, Philby đã nhiều lần thoát khỏi cuộc điều tra.

Năm 1963, khi vòng vây siết chặt, Philby bí mật rời khỏi Beirut và đào tẩu sang Liên Xô. Tại đây, ông được chào đón như một anh hùng tình báo. Phần đời còn lại của Philby diễn ra tại Moscow, nhưng không hoàn toàn như một chiến thắng trọn vẹn. Dù được tôn vinh, ông sống khá biệt lập, xa rời thế giới mà ông từng thuộc về.

Kim Philby không phải là điệp viên theo nghĩa thông thường. Ông là người phá hoại hệ thống từ bên trong, bậc thầy trong việc xây dựng lòng tin giả và là biểu tượng cho rủi ro lớn nhất của mọi cơ quan tình báo: kẻ thù ở ngay trong nội bộ.

Kim Philby được xem là một trong những điệp viên hai mang thành công nhất lịch sử, bởi ông không chỉ lấy thông tin, mà còn làm suy yếu niềm tin, yếu tố cốt lõi của mọi tổ chức.

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