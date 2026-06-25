Chủ tịch Ủy ban châu Âu bị điều tra vì nhóm chat bí mật về Ukraine

Cơ quan giám sát của Liên minh châu Âu mở điều tra bà Ursula von der Leyen sau khi Ủy ban châu Âu từ chối công khai nội dung nhóm chat bí mật có sự tham gia của ông Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đang đối mặt với một cuộc điều tra mới liên quan đến một nhóm trò chuyện bí mật được cho là có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu hàng đầu.

Theo hãng tin Follow the Money (FTM) của Hà Lan, cơ quan giám sát của Liên minh châu Âu đã mở cuộc điều tra sau khi Ủy ban châu Âu từ chối công khai các tin nhắn trong nhóm chat riêng tư này. Nhóm được cho là bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ủy ban châu Âu lập luận rằng việc công bố nội dung trao đổi có thể gây ảnh hưởng tới quan hệ của EU với các quốc gia bên ngoài khối.

Trong một lá thư gửi tới Ủy ban châu Âu tuần trước, Thanh tra châu Âu Teresa Anjinho cho biết bà đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm xem xét liệu cơ quan hành pháp của EU có tuân thủ các quy định về minh bạch khi từ chối cung cấp các thông tin liên lạc này hay không.

Bà Anjinho cũng đề nghị gặp đại diện Ủy ban châu Âu trước giữa tháng 7 để làm rõ vụ việc.

Nhóm chat được gọi là “Washington Group” lần đầu được tờ Politico tiết lộ hồi tháng 1. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, các thành viên trong nhóm đã thường xuyên trao đổi với nhau suốt năm qua mỗi khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những quyết định hoặc phát biểu mà họ cho là bất ngờ và có khả năng gây tác động tiêu cực.

Các nguồn tin truyền thông cho biết nhóm này ban đầu được thành lập nhằm phối hợp trao đổi quan điểm liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Đây là vụ tranh cãi mới nhất liên quan đến cách bà von der Leyen và Ủy ban châu Âu xử lý các hồ sơ liên lạc chính thức.

Năm ngoái, Tòa án Chung của Liên minh châu Âu đã phán quyết rằng Ủy ban châu Âu xử lý không đúng quy định đối với yêu cầu của tờ New York Times về việc tiếp cận các tin nhắn trao đổi giữa bà von der Leyen và Giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bourla, trong quá trình đàm phán các hợp đồng vaccine Covid-19 của EU.

Sau vụ việc, Ủy ban châu Âu cam kết xem xét lại quy trình lưu trữ hồ sơ và thông tin liên lạc.

Đầu tháng này, bà Anjinho tiếp tục chỉ trích việc xóa một tin nhắn do Tổng thống Emmanuel Macron gửi liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa EU và khối Mercosur. Ủy ban châu Âu cho biết tin nhắn đã tự động bị xóa và không thể cung cấp theo yêu cầu tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại từ FTM, Thanh tra châu Âu kết luận việc xóa tin nhắn là trái quy định và kêu gọi Ủy ban châu Âu cải thiện cơ chế lưu trữ, bảo quản các thông tin liên lạc chính thức, bao gồm cả tin nhắn văn bản trên điện thoại.

Theo RT