Vòng tay World Cup miễn phí của Bank of America gây sốt, được rao bán tới 700 USD

Vòng tay miễn phí từ Bank of America tại World Cup 2026 thu hút sự chú ý, nhiều người bán lại với giá cao, gây tranh cãi về ý nghĩa của món quà.

Trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, không chỉ vé xem các trận đấu mà ngay cả những món quà lưu niệm miễn phí cũng trở thành hàng "hot" trên thị trường đồ cũ.

Hàng miễn phí thành mặt hàng đầu cơ siêu lợi nhuận

Theo tờ San Jose Mercury News, những chiếc vòng tay hạt cườm World Cup do Bank of America (BoA) phát miễn phí tại các sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ World Cup bất ngờ gây sốt. Trên các nền tảng mua bán trực tuyến như eBay, mỗi chiếc vòng hiện được rao bán với giá từ khoảng 60 USD, trên nền tảng Poshmark chúng được đẩy giá lên tới 500, thậm chí 700 USD.

BoA cho biết họ đã thiết kế riêng 140 mẫu vòng tay hạt cườm khác nhau cho chiến dịch này. Các hạt được xâu trên dây màu đỏ, xanh dương hoặc đen. Ngân hàng dự kiến phát miễn phí hơn 10 triệu chiếc vòng tại 11 thành phố của Mỹ là nơi đăng cai World Cup, trong đó có khu vực Vịnh San Francisco. Mỗi người hâm mộ được nhận tối đa hai chiếc vòng và có thể lựa chọn từ bảy loại hạt khác nhau cho mỗi chiếc.

Sức hút của món quà này vượt xa dự kiến. Tại các gian hàng của BofA ở sân vận động và khu vực fan zone, người hâm mộ thường phải xếp hàng dài rồng rắn hàng trăm người để nhận vòng. Ngay cả khi trận đấu kết thúc được một giờ, vẫn còn đông đảo người xếp hàng kiên nhẫn chờ đến lượt nhận vòng.

BoA cho biết sẽ tiếp tục phát vòng tay miễn phí tại các trận đấu sắp tới ở sân vận động Levi's Stadium thuộc thành phố Santa Clara, gồm các trận Jordan gặp Algeria vào ngày 22/6, Paraguay gặp Australia vào ngày 25/6 và trận thuộc vòng 32 đội của tuyển Mỹ với một đối thủ chưa được xác định.

Những người không có vé vào sân cũng có thể nhận vòng tại các khu fan zone World Cup theo lịch sau: Ngày 22 và 24/6: Fan zone World Cup tại Mission Rock, San Francisco; ngày 25/6: Fan zone World Cup tại Beach Boardwalk, Santa Cruz; từ 28 đến 30/6: Fan zone World Cup tại Courthouse Square, Redwood City.

Hai mẫu vòng hạt đeo tay miễn phí của BoA. Ảnh: Worldjournal.

Hiện tượng nhận quà rồi bán lại gây tranh cãi

Việc những người hâm mộ World Cup nhận vòng tay miễn phí rồi bán lại đang tạo ra những ý kiến trái chiều.

Góc nhìn tích cực: Theo quy luật thị trường, khi một món đồ lưu niệm có số lượng giới hạn và được nhiều người săn đón, việc mua đi bán lại là điều bình thường. Người nhận vòng có quyền định đoạt tài sản của mình, bao gồm cả việc bán lại.

Giá trị sưu tầm: Những chiếc vòng này không chỉ là đồ trang sức đơn thuần mà còn gắn với World Cup 2026 – một sự kiện thể thao lớn. Trong tương lai, chúng có thể trở thành vật phẩm lưu niệm mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ.

Tạo hiệu ứng truyền thông: Việc một món quà miễn phí bị "săn lùng" đến mức giá tăng vọt cũng vô tình giúp chiến dịch quảng bá của Bank of America thành công hơn mong đợi.

Góc nhìn tiêu cực: Việc đem bán vòng đã đi ngược tinh thần chia sẻ với người hâm mộ: Mục đích ban đầu của BoA là tặng quà để tăng trải nghiệm cho người xem World Cup. Nếu nhiều người chỉ xếp hàng để nhận rồi bán kiếm lời, những người hâm mộ thực sự có thể mất cơ hội sở hữu món quà.

Đầu cơ, thổi giá: Việc một chiếc vòng miễn phí bị đẩy lên tới 500 USD có thể phản ánh tâm lý đầu cơ và "FOMO" (sợ bỏ lỡ), hơn là giá trị thực của sản phẩm.

Làm biến tướng hoạt động fan zone: Nếu hiện tượng này lan rộng, các khu phát quà có nguy cơ xuất hiện những người chuyên xếp hàng nhận quà để bán lại, gây mất công bằng và ảnh hưởng trải nghiệm của cộng đồng người hâm mộ.

Nhìn rộng hơn, hiện tượng này không phải mới. Từng có nhiều món quà miễn phí tại các sự kiện thể thao lớn như huy hiệu, cốc lưu niệm, thẻ kỷ niệm hay đồ phát tại các kỳ Thế vận hội bị bán lại với giá cao. Điều đó cho thấy trong nền kinh tế số và các sàn giao dịch trực tuyến, ranh giới giữa quà tặng, vật phẩm sưu tầm và hàng hóa có giá trị thương mại ngày càng trở nên mờ nhạt.

Nếu chỉ là vài cá nhân bán lại vì không có nhu cầu sử dụng, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu việc xếp hàng nhận quà chỉ nhằm mục đích đầu cơ kiếm lời trở thành xu hướng phổ biến, nó sẽ làm giảm ý nghĩa của những món quà vốn được tạo ra để kết nối và mang lại niềm vui cho người hâm mộ World Cup.

Theo Worldjournal