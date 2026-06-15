Lãnh đạo một hiệp hội Mexico từ chức vì hành vi kỳ thị người Hàn Quốc

Sau khi có hành vi mang tính kỳ thị người Hàn Quốc trong trận đấu tại World Cup 2026 gây tranh cãi, chủ tịch một hiệp hội Mexico từ chức và xin lỗi cộng đồng quốc tế vì hành động thiếu chuẩn mực.

Trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động tại Mỹ, Canada và Mexico, một vụ việc bên lề trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech đã bất ngờ gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội quốc tế.

Tranh cãi về phân biệt chủng tộc đã xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của bảng A World Cup 2026 giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Czech. Vào thời điểm đó, nữ YouTuber nổi tiếng Hàn Quốc Inocat (kênh có khoảng 6,6 triệu người theo dõi), đã quay một video tự sướng chứa đựng bầu không khí của khán đài sân vận động thông qua tài khoản cá nhân. Hầu hết người hâm mộ chào hỏi vui vẻ hướng về phía máy ảnh. Tuy nhiên, một người đàn ông mặc áo phông của đội tuyển quốc gia Mexico ngồi phía sau cô đã nhìn vào máy ảnh và đặt hai ngón trỏ lên mắt, làm động tác kéo hai khóe mắt theo kiểu "mắt hí" (slant eyes) – hành vi vốn bị xem là mang tính chế giễu và kỳ thị với người châu Á.

Trong video được Inocat chia sẻ, lúc đầu, người đàn ông này còn vui vẻ vẫy tay chào hướng vào máy quay, nhưng ngay sau đó lại dùng hai ngón tay kéo căng mắt và cười. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nữ YouTuber bày tỏ sự tổn thương và đặt câu hỏi: "Liệu có phải tôi quá nhạy cảm không?".

Hành vi của Bernal bị phê phán và gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Mexico. Ảnh: Creaders.

Người đàn ông bị cộng đồng truy lùng và nhanh chóng lộ diện

Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, làn sóng chỉ trích bùng nổ không chỉ từ cư dân mạng Hàn Quốc mà còn từ chính người dân Mexico.

Theo truyền thông Mexico, người đàn ông trong clip bị cư dân mạng truy lùng, được xác định là Ulises Fernando Bernal Miramontes, một nhân vật có vị thế xã hội nhất định, hiện đứng đầu một hội nghề nghiệp có tên Hiệp hội Kỹ sư trắc địa và thông tin địa lý bang Jalisco (CITGEJ) và thường xuyên tham gia các diễn đàn công cộng tại bang Jalisco.

Báo chí địa phương nhận định hành động của ông là phản cảm và mang tính xúc phạm. Nhiều cư dân mạng Mexico cho rằng sự việc đã làm xấu hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau khi danh tính bị công khai, hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân cũng như trang của hiệp hội mà ông Bernal đang lãnh đạo. Trước áp lực dư luận ngày càng lớn, ông đã phải đóng tài khoản mạng xã hội, chuyển sang chế độ riêng tư.

Sự việc thậm chí còn khiến một tổ chức nghề nghiệp khác có tên tương tự tại Jalisco phải lên tiếng đính chính rằng ông Bernal không phải thành viên của họ nhằm tránh hiểu lầm.

Các cư dân mạng Mexico "truy lùng" và nhanh chóng tìm ra danh tính, nhân thân của ông Bernal. Ảnh: Starnews.

Công khai xin lỗi và từ chức

Trước làn sóng phản đối dữ dội, ngày 14/6 ông Bernal cuối cùng đã đăng thư xin lỗi công khai trên mạng xã hội. Trong thư, ông viết: "Tôi vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra. Tôi đã dành thời gian suy ngẫm và hiểu rằng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động này".

Ông gửi lời xin lỗi tới nữ YouTuber Hàn Quốc, cộng đồng mạng Hàn Quốc, cộng đồng người nước ngoài và cả những người Mexico không đồng tình với hành vi của mình.

Bernal cũng cho biết ông đã chủ động liên hệ với người bị ảnh hưởng và hy vọng có thể trực tiếp gặp mặt cô để xin lỗi trong thời gian tới. Đáng chú ý, ông xác nhận đã nộp đơn từ chức Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư trắc địa và thông tin địa lý bang Jalisco ngay trong sáng ngày 14/6. "Đây hoàn toàn là lỗi cá nhân của tôi và tôi phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả", ông nói.

Trong khi đó, đại diện hiệp hội cũng ra thông cáo bày tỏ sự lấy làm tiếc về vụ việc, đồng thời cho biết tổ chức này đã họp khẩn và trước đó cũng đã có kế hoạch xem xét miễn nhiệm chức vụ của ông Bernal.

Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, trở thành một trong những câu chuyện bên lề gây tranh cãi nhất tại World Cup 2026 cho đến thời điểm hiện tại.

Theo Starnews, Creaders