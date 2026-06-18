Ukraine tung đòn UAV lớn chưa từng thấy vào Moscow, đánh trúng nhà máy lọc dầu chiến lược

Hàng trăm UAV Ukraine lao vào Moscow, đánh trúng nhà máy lọc dầu chiến lược và gây gián đoạn hàng không. Nga đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm Kiev khi xung đột tiếp tục leo thang.

Hàng loạt UAV lao vào thủ đô Nga

Hàng chục máy bay không người lái của Ukraine đã lao về phía Moscow trong hôm 18/6, đánh trúng nhà máy lọc dầu của thủ đô Nga lần thứ hai chỉ trong tuần này. Kiev mô tả đây là minh chứng cho năng lực tấn công ngày càng gia tăng của mình, đồng thời cho rằng sức ép như vậy sẽ buộc Moscow phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Ở chiều ngược lại, Nga cũng phóng tên lửa nhằm vào Kiev, đánh dấu lần thứ hai trong tuần thủ đô Ukraine hứng chịu các cuộc tập kích quy mô lớn. Đợt tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau vụ không kích gây hư hại tu viện cổ hơn 1.000 năm tuổi của Kiev và vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Tại Moscow, các phóng viên Reuters ghi nhận lửa và những cột khói lớn bốc lên tại quận Kapotnya ở phía đông nam thành phố, nơi đặt nhà máy lọc dầu cung cấp nhiên liệu cho thủ đô Nga.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các lực lượng phòng không vẫn đang chống trả một cuộc tập kích quy mô lớn và xác nhận một số UAV đã lọt qua lưới phòng thủ để tiếp cận nhà máy lọc dầu. Ông cũng nói rằng một trung tâm thương mại bị hư hại nhẹ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 555 máy bay không người lái trên toàn lãnh thổ, trong đó riêng khu vực Moscow có khoảng 180 chiếc bị đánh chặn. Hãng thông tấn nhà nước TASS mô tả đây là một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào Moscow trong năm nay.

Hơn bốn năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine, Kiev ngày càng tập trung tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bằng các UAV tầm xa, trong khi Moscow tiếp tục sử dụng tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Sau nhiều năm Nga liên tục đạt được những bước tiến chậm nhưng ổn định trên chiến trường, giới chức Ukraine cho rằng các năng lực UAV ngày càng được cải thiện đang giúp xoay chuyển cục diện, tạo thêm sức ép để Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đăng trên mạng xã hội X rằng một trong những câu hỏi được người dân Moscow đặt ra nhiều nhất sáng nay là “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Ông trả lời rằng chính Nga đã phát động cuộc chiến chống Ukraine và gây thương vong cho người dân nước này suốt nhiều năm qua. “Giờ khi đã biết chuyện gì đang xảy ra, hãy hỏi ông Putin khi nào ông ấy định chấm dứt cuộc chiến này”, ông viết.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi các cuộc tập kích nhằm vào Nga là “phản ứng hoàn toàn chính đáng trước những đòn tấn công của Nga vào các thành phố và cộng đồng dân cư của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả từ những hoạt động nhằm vào các cơ sở hỗ trợ cho “cỗ máy chiến tranh của Nga”.

Theo các nguồn tin, một cuộc tập kích bằng UAV trước đó hôm thứ Ba đã buộc nhà máy lọc dầu Moscow phải ngừng hoạt động, làm gia tăng thêm những thiệt hại mà cơ sở hạ tầng năng lượng Nga phải hứng chịu trong thời gian gần đây.

Nga hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba thế giới và là một trong những nước xuất khẩu dầu, nhiên liệu hàng đầu. Theo các nguồn tin trong ngành, Moscow có thể phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển trong tháng này để đối phó với tình trạng thiếu hụt xăng dầu do các đòn tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu.

Tại khu vực ngoại ô Moscow, giới chức địa phương cho biết một tòa chung cư cao tầng, một cơ sở công nghiệp và nhiều ngôi nhà dân cũng bị hư hại trong đợt tập kích bằng UAV.

Các chuyến bay tại toàn bộ sân bay Moscow đã bị đình chỉ, trong khi giao thông trên tuyến vành đai quanh thủ đô gần khu vực nhà máy lọc dầu cũng bị phong tỏa. Sân bay Sheremetyevo, sân bay nhộn nhịp nhất Moscow, thông báo đã tiến hành sơ tán.

Ở các khu vực khác của Nga, giới chức cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng trong xe hơi tại tỉnh biên giới Belgorod sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Tại tỉnh Rostov ở miền nam nước Nga, một cuộc tập kích khác khiến một người chết và gây hỏa hoạn tại hai cơ sở thương mại.

Tiếng nổ vang lên ở Kiev

Trong khi đó, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại Kiev và cảnh báo không kích được ban bố trên phần lớn lãnh thổ Ukraine.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, viết trên Telegram rằng đối phương đang tấn công thủ đô bằng tên lửa đạn đạo và kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn cho tới khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Tại thành phố Sumy ở đông bắc Ukraine, giới chức địa phương cho biết một người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Đầu tuần này, một cuộc tập kích lớn của Nga vào Kiev đã gây hư hại tu viện cổ thời Trung cổ được xem là biểu tượng văn hóa và tâm linh của Ukraine, khiến nhiều lãnh đạo châu Âu lên án mạnh mẽ. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào công trình này.

Ông Zelensky hiện đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt chiến sự.

Moscow, trong khi đó, cho rằng Ukraine đang thất thế và yêu cầu Kiev phải nhượng thêm lãnh thổ trước khi các cuộc thảo luận hòa bình có thể diễn ra. Ukraine lại khẳng định lần đầu tiên kể từ năm 2023, lực lượng nước này đang giành được thế chủ động ở một số khu vực tiền tuyến, sử dụng UAV tầm trung để cắt đứt tuyến tiếp tế của Nga và UAV tầm xa để gây sức ép trực tiếp lên lãnh thổ Nga.

Theo Reuters