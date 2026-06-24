Mỹ tính chuyển nhà máy ô tô sang sản xuất tên lửa và vũ khí quân sự

Tổng thống Donald Trump cho biết các hãng ô tô lớn như General Motors và Ford có thể tham gia sản xuất tên lửa Patriot, Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác nhằm bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hãng sản xuất ô tô lớn của nước này có thể sớm tham gia chế tạo tên lửa và nhiều loại vũ khí khác, khi Washington đẩy mạnh nỗ lực mở rộng năng lực quốc phòng và bổ sung các kho dự trữ quân sự sau những đợt tiêu hao lớn vì chiến sự.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 23/6, ông Trump cho biết chính phủ đang thảo luận với các tập đoàn ô tô sở hữu năng lực sản xuất dư thừa để chuyển đổi một phần dây chuyền sang phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo ông, các cuộc trao đổi hiện liên quan tới việc sản xuất những loại vũ khí quan trọng như tên lửa phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk.

"Họ đang làm việc với General Motors. Họ đang làm việc với Ford. Tôi biết General Motors rất hào hứng với việc sản xuất vũ khí", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một số nhà máy của General Motors và Ford có thể được chuyển đổi sang sản xuất quân sự trong thời gian tới. Ông mô tả đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy kinh tế quy mô lớn đồng thời mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal hồi tháng 4 đưa tin Lầu Năm Góc đã tiếp cận nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như General Motors, Ford, GE Aerospace và Oshkosh để thảo luận về khả năng chuyển đổi các cơ sở sản xuất dân sự sang chế tạo đạn dược và trang thiết bị quân sự.

Theo các nguồn tin, kế hoạch này nằm trong nỗ lực đưa nền công nghiệp Mỹ vào trạng thái mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth gọi là "sẵn sàng thời chiến", gợi nhớ tới giai đoạn Thế chiến II khi nhiều nhà máy ô tô ở Detroit được chuyển đổi sang sản xuất xe tăng, máy bay và các loại vũ khí phục vụ quân đội.

Động thái mới xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng kho dự trữ vũ khí của Mỹ sau nhiều năm viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cũng như việc tiêu thụ lượng lớn tên lửa trong cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nhiều cơ quan truyền thông và tổ chức nghiên cứu tại Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự liên quan đến Iran đã khiến Washington tiêu hao đáng kể các loại vũ khí chủ lực, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống THAAD cùng nhiều loại đạn dược công nghệ cao khác.

Reuters cũng từng dẫn nguồn tin cho biết lượng dự trữ suy giảm có thể ảnh hưởng tới tiến độ cung cấp vũ khí của Mỹ cho các đồng minh trong NATO.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ khẳng định nước này vẫn sở hữu số lượng lớn tên lửa nhưng muốn xây dựng kho dự trữ lớn hơn để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai.

Chính quyền Trump hiện đã đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027. Một phần đáng kể trong khoản ngân sách này dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung kho vũ khí, mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng và tăng tốc chế tạo các hệ thống tên lửa chiến lược.

Theo RT