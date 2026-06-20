Trung Quốc phô diễn DF-17, tên lửa siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được triển khai trực chiến

Trung Quốc công bố hình ảnh tên lửa siêu vượt âm DF-17 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Lực lượng Tên lửa PLA. DF-17 được đánh giá là một trong những vũ khí khó đánh chặn nhất thế giới.

Tên lửa siêu vượt âm DF-17 xuất hiện nổi bật trong đoạn phim do truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – lực lượng chịu trách nhiệm vận hành phần lớn kho tên lửa đạn đạo của nước này.

Đoạn phim ghi lại các đơn vị DF-17 triển khai tác chiến thực địa, với các xe mang phóng tự hành (TEL) cơ động trên đường và tiến hành các bước chuẩn bị phóng. Việc đưa DF-17 vào nội dung tuyên truyền được xem là cách Bắc Kinh nhấn mạnh quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ của Lực lượng Tên lửa trong thập kỷ qua. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào trực chiến các tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm (Hypersonic Glide Vehicle - HGV) cho nhiệm vụ tấn công chiến thuật.

DF-17 được đánh giá là một trong những hệ thống tên lửa sáng tạo nhất hiện nay khi kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và phương tiện lướt siêu vượt âm. Thay vì bay theo quỹ đạo parabol dễ dự đoán như tên lửa đạn đạo truyền thống, tầng đẩy của DF-17 sẽ đưa phương tiện lướt lên tầng khí quyển cao trước khi tách ra. Sau đó, phương tiện lướt lao về phía mục tiêu với tốc độ siêu vượt âm, đồng thời thực hiện các động tác cơ động liên tục theo cả phương thẳng đứng và phương ngang.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc với phương tiện lượn siêu thanh. Ảnh: MW.

Sự kết hợp giữa tốc độ cực cao và khả năng cơ động khiến việc đánh chặn loại vũ khí này trở nên đặc biệt khó khăn. Điều đó đã được thể hiện qua các màn trình diễn gần đây của tên lửa Oreshnik của Nga và Fattah-2 của Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine và Israel. Nhiều nguồn tin Israel sau đó thừa nhận rằng việc đối phó với các loại tên lửa siêu vượt âm sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với hệ thống phòng thủ tên lửa.

Bên cạnh khả năng xuyên thủng phòng thủ, DF-17 còn được cho là sở hữu độ chính xác rất cao. Phương tiện lướt siêu vượt âm của tên lửa được cho là sử dụng các hệ thống dẫn đường tiên tiến, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu cố định có giá trị cao như sở chỉ huy, căn cứ không quân, trung tâm hậu cần hoặc các công trình quân sự kiên cố.

Tốc độ lớn cùng quỹ đạo tiếp cận ở độ cao thấp trong giai đoạn cuối hành trình giúp DF-17 gia tăng đáng kể khả năng vượt qua các lớp phòng không trước khi đối phương kịp phản ứng.

Một ưu điểm lớn khác của DF-17 là nền tảng phóng cơ động trên bộ. Được đặt trên xe mang phóng tự hành, tên lửa có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, ẩn giấu và triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tính cơ động này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của hệ thống khi khiến đối phương khó theo dõi, xác định vị trí và lên kế hoạch tấn công phủ đầu.

Các đơn vị DF-17 có thể liên tục cơ động giữa các khu vực tác chiến hoặc hoạt động từ các trận địa chuẩn bị sẵn lẫn các vị trí dã chiến tạm thời.

Tên lửa DF-17 của Trung Quốc được diễu binh. Ảnh: MW.

Tên lửa này cũng được thiết kế để tích hợp vào mạng lưới trinh sát – tấn công hợp nhất của Trung Quốc. DF-17 được cho là có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ vệ tinh, radar vượt đường chân trời, máy bay không người lái, máy bay tuần tra biển và nhiều nền tảng tình báo khác, giúp nâng cao đáng kể khả năng tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của DF-17 là tác chiến chống hạm, đặc biệt nhằm vào các cụm tác chiến hải quân lớn hoạt động tại Tây Thái Bình Dương.

Khác với tên lửa đạn đạo chống hạm truyền thống lao xuống mục tiêu theo góc dốc lớn, phương tiện lướt siêu vượt âm của DF-17 có thể tiếp cận theo quỹ đạo phẳng hơn, đồng thời cơ động sang hai bên trong quá trình bay. Điều này khiến đường bay trở nên khó dự đoán hơn rất nhiều và làm tăng đáng kể độ khó của nhiệm vụ đánh chặn.

Tốc độ siêu vượt âm của DF-17 cũng rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của tàu chiến đối phương. Một phương tiện lướt siêu vượt âm có thể vượt qua hàng trăm km chỉ trong vài phút, buộc chỉ huy hải quân phải đưa ra quyết định trong thời gian cực ngắn và làm giảm cơ hội triển khai tên lửa đánh chặn hoặc các biện pháp tác chiến điện tử.

Khả năng tấn công cả tàu chiến lẫn các căn cứ quân sự tại khu vực Thái Bình Dương giúp DF-17 trở thành một thành tố quan trọng trong chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc. Hệ thống này góp phần làm phức tạp đáng kể các kế hoạch triển khai sức mạnh quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Đông Á trong trường hợp xảy ra xung đột.

DF-17 chỉ là một trong số nhiều loại tên lửa mang phương tiện lướt siêu vượt âm mà Trung Quốc đã đưa vào trang bị. Tuy nhiên, đây được cho là hệ thống tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được triển khai trực chiến thực sự, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu.

Theo MW, CSIS