Tên lửa chiến thuật Triều Tiên thể hiện khả năng tấn công chính xác trên chiến trường Ukraine

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên được cho là đã cải thiện độ chính xác đáng kể và trở thành vũ khí quan trọng hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Một số nguồn tin Ukraine cho biết tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên, còn được gọi là Hwasong-11A, đã đạt bước tiến mới về độ chính xác với sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ khoảng 1-5 m.

KN-23 đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, lần đầu được xác nhận xuất hiện trên chiến trường vào tháng 1/2024. Loại tên lửa này được Nga sử dụng để bổ sung cho hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M do nước này tự phát triển.

Những cải tiến về khả năng tấn công chính xác của KN-23 có thể đến từ cả kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường Ukraine lẫn những tiến bộ công nghệ của Triều Tiên. Nguồn tài chính thu được từ các hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Nga được cho là đã giúp ngành công nghiệp quốc phòng Bình Nhưỡng có thêm nguồn lực phát triển.

KN-23 có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý với Iskander-M, làm dấy lên khả năng chương trình tên lửa của Triều Tiên có thể từng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc ảnh hưởng công nghệ từ Nga.

Tên lửa đạn đạo KN-23 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Tuy nhiên, chương trình KN-23 của Triều Tiên được đánh giá là có nhiều biến thể hơn và được triển khai trên nhiều loại phương tiện phóng đa dạng hơn so với hệ thống tương tự của Nga.

Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) từng nhận định KN-23 là một trong những bước tiến đáng chú ý nhất của Triều Tiên trong lĩnh vực vũ khí chiến thuật.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa này có khả năng thực hiện những động tác bay phức tạp như "kéo cao" (pull-up) trong giai đoạn cuối, nhằm gây khó khăn cho các hệ thống phòng không đối phương.

Đối với phiên bản nhỏ hơn KN-24, báo cáo của CRS cho rằng loại tên lửa này vẫn sở hữu hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động trong khi bay, cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Đến tháng 10/2025, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên tiếp tục giới thiệu phiên bản kế nhiệm của KN-23 mang tên Hwasong-11Ma.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: MW.

Mẫu tên lửa mới được cho là sử dụng phương tiện lượn siêu vượt âm có khả năng tạo lực nâng cùng các bề mặt điều khiển nhỏ, dường như là một trong những tên lửa chiến thuật đầu tiên tích hợp công nghệ phương tiện lượn siêu vượt âm.

Hwasong-11Ma được cho là vẫn sử dụng khung xe phóng - vận chuyển - dựng đứng (TEL) tương tự KN-23, nhưng phần đầu đạn được thay đổi với thiết kế phương tiện lượn có thể tách ra gần cuối giai đoạn tăng tốc.

Nga hiện chưa công bố một mẫu tên lửa chiến thuật nào có cấu hình phức tạp tương tự.

Khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa AEGIS do Mỹ cung cấp cho Hàn Quốc của KN-23 đã khiến Seoul và các nước phương Tây đặc biệt quan tâm. Các biến thể tích hợp phương tiện lượn siêu vượt âm được đánh giá còn có khả năng tạo ra thách thức lớn hơn đối với mạng lưới phòng thủ hiện nay.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M của Nga. Ảnh: MW.

Trong số các biến thể KN-23, KN-23B là phiên bản lớn hơn với tầm bắn xa hơn và đầu đạn nặng hơn, lên tới khoảng 2.500 kg.

Tên lửa này được phóng thử lần đầu vào ngày 25/3/2021. Do có kích thước lớn hơn, KN-23B sử dụng xe phóng 10 bánh thay vì loại 8 bánh trên phiên bản KN-23 ban đầu.

Tầm bắn xa cùng sức công phá lớn khiến KN-23B được cho là đặc biệt có giá trị trong chiến trường Ukraine.

Sau khi năng lực sản xuất quốc phòng và lực lượng mặt đất của Nga suy giảm đáng kể sau thời kỳ Liên Xô tan rã, Moscow ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung vũ khí từ Triều Tiên.

Một cuộc điều tra của Reuters công bố tháng 4/2025 cho thấy nhiều đơn vị pháo binh Nga đã phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đạn dược do Triều Tiên cung cấp. Ít nhất 6 đơn vị pháo binh Nga được cho là đã nhận từ 50-100% lượng đạn pháo từ Bình Nhưỡng.

Sự xuất hiện của KN-23 trên chiến trường Ukraine không chỉ cho thấy bước tiến của chương trình tên lửa Triều Tiên mà còn phản ánh mức độ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Theo MW