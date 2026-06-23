Phù thủy Ghana tuyên bố yểm bùa Harry Kane, nhà ngoại cảm Anh nổi tiếng khẳng định sẽ hóa giải

Vào lúc 3h sáng ngày 24/6 (giờ Hà Nội), tuyển Anh sẽ chạm trán Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Trước thềm cuộc đối đầu, một câu chuyện khá kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Đầu tiên, một phù thủy người Ghana tên là Nana Kwaku Bonsam tuyên bố sẽ "niệm chú" nguyền rủa nhằm vào tiền đạo chủ lực Harry Kane để giúp đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Anh. Ông ta nói: “"Tôi đang nhắm tới Harry Kane. Trước đây tôi đã nhiều lần chứng minh khả năng của mình, vì vậy tôi biết phải làm gì để ngăn cản anh ta. Tôi không muốn Kane bị chấn thương nghiêm trọng, chỉ cần đủ để anh ta không thể phát huy khả năng trước đội tuyển của đất nước tôi. Tôi sẽ làm phần việc của mình để giúp Ghana giành chiến thắng". Bonsam thậm chí còn khoe 12 năm trước ông ta đã làm cho ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị thương.

Đáp lại, nhà ngoại cảm Anh nổi tiếng Uri Geller khẳng định ông sẽ đứng ra bảo vệ chân sút người Anh khỏi "lời nguyền" này. Uri Geller tuyên bố: "Tôi có thể làm được điều đó. Trước trận đấu, tôi sẽ tập trung toàn bộ ý chí, năng lượng và kiến thức của mình để ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực của đối phương tác động tới Harry Kane".

Ở lượt trận mở màn, cả hai đội đều đã giành trọn 3 điểm. Tuyển Anh đánh bại Croatia với tỷ số 4-2, trong khi Ghana vượt qua Panama với chiến thắng tối thiểu 1-0.

Phát biểu của cả hai nhân vật đã khiến câu chuyện trước trận Anh - Ghana trở nên đặc biệt hơn, dù giới chuyên môn nhìn chung coi đây chỉ là một màn đấu khẩu mang màu sắc mê tín và tâm linh, không có cơ sở khoa học để ảnh hưởng đến kết quả trên sân cỏ.

Theo giới quan sát thể thao, có thể nhìn câu chuyện này ở nhiều lớp ý nghĩa khác nhau:

Thứ nhất, từ góc độ màu sắc văn hóa và tín ngưỡng: Ở nhiều quốc gia châu Phi, trong đó có Ghana, niềm tin vào tâm linh, phù thủy hay bùa chú vẫn tồn tại khá phổ biến trong đời sống và cả bóng đá. Những câu chuyện về "yểm bùa" trước các trận đấu lớn không phải hiếm. Với nhiều người, đây là một phần bản sắc văn hóa, giúp tăng sự tự tin và tạo cảm giác được "thế lực vô hình" ủng hộ.

Harry Kane bị coi là mối nguy hiểm nhất đối với tuyển Ghana trong trận cầu sáng 24/6. Ảnh: Sohu.

Thứ hai, là đòn tâm lý trước trận đấu. Dù không có cơ sở khoa học, những tuyên bố như vậy vẫn có thể được xem là một dạng "chiến tranh tâm lý". Mục tiêu là Thu hút sự chú ý của truyền thông; tạo áp lực hoặc khiến đối thủ phân tâm; đồng thời kích thích tinh thần của người hâm mộ và cầu thủ đội nhà. Thực tế, những câu chuyện kiểu này thường được nhắc đến nhiều hơn vì tính giải trí, chứ không phải vì người ta thực sự tin rằng chúng có thể quyết định kết quả trận đấu.

Thứ ba, sức mạnh của niềm tin trong thể thao. Thể thao đỉnh cao vốn đầy những nghi thức mang tính mê tín như: nhiều cầu thủ luôn đi giày bên trái trước; một số người mặc "áo may mắn"; có người bước vào sân theo một lộ trình cố định.

Những hành động này không thay đổi quy luật vật lý của trận đấu, nhưng có thể giúp vận động viên cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn. Trong tâm lý học, đây được gọi là hiệu ứng của niềm tin và cảm giác kiểm soát.

World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là một sự kiện văn hóa - truyền thông toàn cầu. Những câu chuyện bên lề như những dự đoán tâm linh trước các trận đấu...đều dễ dàng trở thành đề tài thu hút lượt xem, tăng độ nóng của trận đấu và tạo thêm các lớp câu chuyện ngoài chuyên môn.

Việc một phù thủy tuyên bố "ra tay" và một nhà ngoại cảm khác tuyên bố "hóa giải", phản ánh một điều khá thú vị: ngay cả trong thời đại AI, dữ liệu lớn và phân tích chiến thuật cực kỳ hiện đại, con người vẫn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện huyền bí và biểu tượng tâm linh. Chúng đem lại cảm giác rằng thể thao không chỉ là những con số và xác suất, mà còn chứa đựng yếu tố bất ngờ, định mệnh và những câu chuyện giàu cảm xúc.

Kết quả của trận Anh - Ghana vẫn sẽ được quyết định chủ yếu bởi phong độ, chiến thuật, thể lực và những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân cỏ, chứ không phải bởi lời nguyền hay phép giải bùa. Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy lại góp phần làm cho World Cup trở nên nhiều màu sắc và hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo Sohu, Sina