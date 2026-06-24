Gia đình Messi nổi bật trong trận cầu lịch sử, hai con trai chơi đùa gây sốt mạng xã hội

Hai con trai Messi gây chú ý khi đùa nghịch trong khu vực VIP trong trận đấu lịch sử của cha, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khi siêu sao bóng đá Argentina Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria để san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, hai cậu con trai của anh là Thiago và Mateo lại vô tình trở thành tâm điểm theo một cách khác.

Một đoạn video ghi lại cảnh hai cậu bé đuổi bắt, nô đùa trong khu vực VIP, trong khi mẹ của chúng, Antonela Roccuzzo, phải liên tục can thiệp và tách hai anh em ra, đã được đăng tải lên mạng xã hội X. Chỉ sau hai ngày, đoạn clip đã thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem.

Messi và Antonela có ba người con trai gồm Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi). Ba cậu bé thường xuyên xuất hiện trên khán đài mỗi khi bố thi đấu, trong đó Mateo được nhiều người nhận xét là cậu bé "tinh nghịch và lém lỉnh" nhất nhà.

Chuyện tình của Messi và Antonela từ lâu cũng là câu chuyện được người hâm mộ yêu thích. Hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Messi gặp Antonela khi anh 9 tuổi, còn cô nhỏ hơn anh 8 tháng.

Dù năm 13 tuổi Messi chuyển tới Tây Ban Nha để gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona, hai người vẫn duy trì liên lạc. Đến năm 2005, khi một người bạn thân của Antonela qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, Messi đã bay từ Tây Ban Nha về Argentina để ở bên an ủi cô. Từ đó, tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm và phát triển thành tình yêu. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2017.

Gia đình hạnh phúc của Messi vốn có cuộc sống khá kín tiếng. Bản thân anh từng mô tả một ngày bình thường của mình: "Đưa Thiago đi học, đi tập luyện, trở về nhà uống trà mate rồi đưa các con ra công viên chơi".

Đoạn video hai con trai Messi chơi đùa trong lúc cha lập kỷ lục World Cup trên sân gây bão mạng, Nguồn: Worldjournal.

Trong những trận đấu quan trọng, ba cậu con trai của Messi hầu như luôn theo mẹ tới sân để cổ vũ cho người cha nổi tiếng của mình.

Vợ của Lionel Messi là Antonela Roccuzzo. Cô không theo đuổi một nghề nghiệp cố định như bác sĩ hay luật sư, mà hoạt động trong nhiều lĩnh vực:

Thứ nhất, người mẫu và KOL/Influencer. Antonela là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram. Cô thường hợp tác với các thương hiệu thời trang, thể thao và làm đẹp, tham gia các chiến dịch quảng cáo và sự kiện quốc tế.

Thứ hai, doanh nhân. Antonela từng tham gia đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và bán lẻ. Cô cũng tham gia một số dự án liên quan đến thương hiệu cá nhân và hợp tác kinh doanh với các nhãn hàng lớn.

Thứ ba, hoạt động thiện nguyện. Antonela thường đồng hành cùng Messi trong các hoạt động cộng đồng, từ thiện, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ trẻ em và giáo dục tại Argentina.

Trước khi nổi tiếng, Antonela từng theo học ngành nha khoa rồi chuyển sang truyền thông xã hội tại trường đại học ở thành phố Rosario, quê hương của cả cô và Messi. Tuy nhiên, cô không hoàn thành chương trình học để theo đuổi những hướng đi khác trong sự nghiệp.

Điều khiến Antonela được nhiều người yêu mến là dù là vợ của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, cô vẫn giữ hình ảnh khá kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng, các con thay vì xây dựng hình tượng người nổi tiếng theo kiểu phô trương.

Theo Worldjournal