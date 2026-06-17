Máy bay không người lái quay trộm buổi tập của tuyển Hàn Quốc bị bắn hạ

Trong buổi tập kín, một drone lạ nghi do thám đội tuyển Hàn Quốc bị quân đội Mexico bắn hạ, cảnh sát đang điều tra vụ việc và an ninh được tăng cường.

Theo hãng truyền thông Hàn Quốc Chosun Ilbo, trưa ngày 17/6, trong lúc đội tuyển Hàn Quốc tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Mexico, một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ (drone) không rõ danh tính đã xuất hiện trên bầu trời khu vực tập luyện của đội.

Thông tin ban đầu cho biết chiếc drone do hai người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển từ một khu dân cư gần sân tập, với nghi vấn nhằm do thám và quay lén buổi tập của đội tuyển Hàn Quốc.

Tin cho biết, đội tuyển Hàn Quốc đã có buổi tập kín hoàn toàn kéo dài khoảng 90 phút tại trung tâm huấn luyện Verde Valle gần thành phố Guadalajara, Mexico để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng A gặp đội chủ nhà Mexico. Trước đó một ngày, đội từng có buổi tập khoảng 15 phút mở cửa cho công chúng và truyền thông, nhưng kể từ hai ngày trước trận đấu, khu huấn luyện đã được siết chặt an ninh.

Đội tuyển Hàn Quốc tập luyện. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi các cầu thủ bước vào phần khởi động, một nhân viên an ninh của đội đã phát hiện một chiếc máy bay không người lái (drone) xuất hiện trên bầu trời sân tập và lập tức báo cho lực lượng an ninh trung tâm. Sau đó, quân đội Mexico - đơn vị phụ trách bảo vệ khu vực - đã sử dụng biện pháp gây nhiễu điện từ, ngắt tín hiệu điều khiển khiến thiết bị rơi xuống đất.

Ngay sau đó, phía Hàn Quốc đã cử người phối hợp với cảnh sát và quân đội Mexico nhanh chóng tới hiện trường để thu giữ chiếc drone. Tuy nhiên, những người điều khiển đã kịp mang theo thiết bị và bỏ trốn.

Hình ảnh do đội ngũ quay phim của đội tuyển Hàn Quốc ghi hình tại sân tập đã ghi nhận được hướng tẩu thoát của hai nghi phạm, song quốc tịch và danh tính của họ hiện vẫn chưa được xác định. Vì vậy, nhân viên an ninh của FIFA được cử đi cùng đội tuyển Hàn Quốc đã đề nghị cảnh sát Mexico mở cuộc điều tra và phía địa phương cũng đã chính thức vào cuộc.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã báo cáo vụ việc lên FIFA, đồng thời đề nghị cơ quan này phối hợp nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn. Đến nay, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn chưa có kết quả cụ thể, còn FIFA cũng chưa đưa ra phản hồi bổ sung.

HLV đội tuyển Hàn Quốc, ông Hong Myung-bo rất bực mình khi xảy ra sự việc. Ảnh: Sohu.

Một quan chức của đội tuyển Hàn Quốc cho biết: "Sự việc xảy ra trong giai đoạn khởi động, trước khi đội bước vào các bài tập chiến thuật, nên không ảnh hưởng đến việc bảo mật chiến thuật của đội".

Sau khi sự cố khép lại, toàn bộ 28 cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc, trong đó có hai cầu thủ đóng vai "quân xanh" cùng hai tuyển thủ vừa bình phục chấn thương là Bae Jun-ho và Kim Tae-hyeon, đã trở lại tập luyện bình thường.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Hàn Quốc sẽ chạm trán đội chủ nhà Mexico trên sân Guadalajara vào ngày 19/6 trong lượt trận thứ hai của vòng bảng World Cup 2026.

Theo Sohu