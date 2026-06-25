Động đất kép rung chuyển Venezuela, nhiều tòa nhà ở thủ đô Caracas hư hại

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp ngoài khơi Venezuela, gây hư hại nhiều tòa nhà ở Caracas, làm rung chuyển nhiều bang và lan sang Colombia.

Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã làm rung chuyển bờ biển phía bắc Venezuela trong hôm 24/6 theo giờ địa phương, gây hư hại cho nhiều công trình tại thủ đô Caracas và khiến người dân hoảng loạn sơ tán.

Theo cơ quan địa chấn, trận động đất đầu tiên 7,2 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Caribe của Venezuela. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất thứ hai mạnh hơn với cường độ 7,5 độ Richter tiếp tục xảy ra, làm gia tăng mức độ rung lắc trên diện rộng.

Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng ở Caracas xuất hiện các vết nứt lớn trên tường, trong khi khói bụi bốc lên từ một số khu vực trong thành phố. Giới chức chưa ghi nhận thông tin thương vong ngay sau thảm họa.

Theo United States Geological Survey (USGS), tâm chấn nằm cách thành phố Morón khoảng 21 km về phía tây trên bờ biển Caribe của Venezuela. Dư chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực trên cả nước, đồng thời lan sang quốc gia láng giềng Colombia.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, cho biết một số công trình, bao gồm các tòa nhà dân cư tại các khu vực Los Palos Grandes và Altamira ở Caracas, đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai tới các điểm bị ảnh hưởng.

Theo ông Cabello, động đất cũng được cảm nhận rất rõ tại các bang Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda, Trujillo và Yaracuy.

Báo địa phương El Diario đưa tin đã có một số người bị thương tại thành phố Guatire, nằm ở phía đông Caracas.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh hành khách và nhân viên vội vã rời khỏi Sân bay quốc tế Simon Bolivar khi các đợt rung lắc xảy ra.

Trong khi đó, các hình ảnh từ thành phố ven biển La Guaira cho thấy nhiều công trình có dấu hiệu hư hại đáng kể sau động đất.

Venezuela từng hứng chịu nhiều trận động đất nghiêm trọng trong lịch sử. Thảm họa chết chóc nhất trong thời kỳ hiện đại xảy ra năm 1967, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và 1.600 người bị thương tại Caracas. Một trận động đất khác ở khu vực đông bắc nước này vào năm 1997 cũng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 81 người.

Hiện giới chức Venezuela vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại và tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Theo RT