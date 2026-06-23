UAE muốn mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ sau căng thẳng với Iran

UAE được cho là đang xem xét mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và hệ thống phòng không Akashteer của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực quân sự sau các diễn biến căng thẳng với Iran.

Các nguồn tin quốc tế cho biết Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang xem xét mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các chương trình mua sắm quốc phòng sau đợt căng thẳng quân sự với Iran từ cuối tháng 2.

Ngoài BrahMos, các cuộc đàm phán được cho là còn đề cập tới khả năng UAE mua hệ thống phòng không Akashteer do Ấn Độ phát triển.

Nếu thương vụ BrahMos được triển khai, New Delhi sẽ cần sự chấp thuận của Nga bởi loại tên lửa này là sản phẩm hợp tác giữa hai nước. BrahMos được phát triển dựa phần lớn trên các công nghệ tên lửa hành trình thời Liên Xô, đặc biệt là các chương trình P-700 và P-800.

Theo mô tả chính thức, BrahMos chủ yếu dựa trên thiết kế của tên lửa P-800 Oniks, trong khi phía Ấn Độ đảm nhiệm việc điều chỉnh phần mềm và tích hợp tên lửa lên nhiều nền tảng phóng khác nhau của lục quân, hải quân và không quân.

Hệ thống tên lửa Bastion của Nga phóng tên lửa hành trình P-800. Ảnh: MW.

Nhiều đặc điểm nổi bật của BrahMos có nguồn gốc trực tiếp từ các chương trình tên lửa Liên Xô giai đoạn cuối Chiến tranh Lạnh. Từ cấu hình khí động học, quy trình phóng, triết lý triển khai trên nhiều nền tảng cho tới hệ thống động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), BrahMos và P-800 có nhiều điểm tương đồng.

Một trong những ưu thế lớn nhất của BrahMos là khả năng duy trì tốc độ khoảng Mach 2,8-3 trong phần lớn hành trình bay. Đây là năng lực có được nhờ công nghệ động cơ ramjet vốn được phát triển từ chương trình P-800 trước đó.

Giới quan sát nhận định một trong những khác biệt quan trọng giữa BrahMos và P-800 là tên lửa BrahMos không được sản xuất tại Nga. Điều này giúp loại vũ khí này dễ tiếp cận hơn với các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với phương Tây như UAE hay Philippines - những nước thường gặp trở ngại chính trị khi mua trực tiếp vũ khí Nga.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ phóng tên lửa hành trình BrahMos. Ảnh: MW.

Trong nhiều năm qua, nguy cơ bị các nước phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt hoặc gây sức ép kinh tế đã khiến một số đối tác cân nhắc kỹ trước các thương vụ quốc phòng với Moscow.

Theo các nguồn tin, UAE nhiều khả năng sẽ quan tâm tới phiên bản BrahMos phóng từ mặt đất. Nếu được trang bị, hệ thống này có thể mang lại cho Abu Dhabi năng lực tấn công tầm xa đáng kể, bổ sung cho các tên lửa hành trình phóng từ máy bay hiện có như SCALP.

Mặc dù biến thể phóng từ trên không của BrahMos đang được Không quân Ấn Độ sử dụng trên tiêm kích Su-30MKI, các chiến đấu cơ F-16E/F và Mirage 2000-5 của UAE được cho là không đủ khả năng mang theo loại tên lửa cỡ lớn này mà không cần các sửa đổi đáng kể.

Thương vụ, nếu thành hiện thực, sẽ đánh dấu thêm một bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ trên thị trường xuất khẩu vũ khí quốc tế, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường năng lực răn đe của UAE trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục biến động.

Theo MW