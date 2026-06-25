Điểm chung thú vị của 3 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trương Gia Bình

Là những người giàu có trên sàn chứng khoán Việt Nam, các doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trương Gia Bình có điểm chung thú vị.

Tại nhiều doanh nghiệp, nhiều lãnh đạo cấp cao trong HĐQT hoặc ban Tổng Giám đốc đều không nhận lương và thù lao thời gian dài.

Ông Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Trương Gia Bình đều là những người giàu có trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Thông tin này được hé lộ trong BCTC kiểm toán, ví dụ như trong năm 2025, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) nhận lương 0 đồng, đây không phải là điều quá bất ngờ vì vị tỷ phú thực hiện việc này trong nhiều năm. Cùng với ông Vượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Diệu Linh cũng là vị “sếp 0 đồng” vào năm ngoái.

Có một thực tế là dù không nhận thù lao, không nhận lương nhưng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp vẫn có thể gia tăng tài sản đáng kể thông qua các quyền lợi như mua cổ phiếu ưu đãi, nhận cổ tức hoặc các khoản thưởng gắn với kết quả kinh doanh. Đặc biệt, khi doanh nghiệp tăng trưởng và duy trì đà phát triển bền vững thì các lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là cổ đông lớn sẽ được hưởng lợi từ các giá trị lợi ích lâu dài khó đong đếm bằng từng con số hiện hữu.

Thù lao ban lãnh đạo Vingroup trong năm 2025. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Ví dụ như tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giá trị tài sản của ông liên tục trong thời gian qua nhờ giá cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vingroup liên tục “đi lên”. Sáng 25/6, theo cập nhật từ Forbes, giá trị tài sản ông Vượng đạt 35,5 tỷ USD, tăng 0,5% so với phiên giao dịch hôm trước và đứng thứ 61 thế giới.

Song, để có những thành tựu đáng để tự hào, người giàu nhất Việt Nam từng khẳng định không bao giờ chùn bước trước mọi khó khăn, thậm chí những lĩnh vực “xương” cũng sẽ làm. Nhớ lại ĐHĐCĐ thường niên 2025, khi một cổ đông hỏi vị tỷ phú là trong chiến lược đầu tư, những mảng nào thì tập đoàn rót vốn, những mảng nào cá nhân ông rót vốn. Khi đó, ông Vượng khẳng định “cái gì ngon thì tập đoàn đầu tư, cái gì xương thì tôi đầu tư".

Loạt “sếp 0 đồng”

Tương tự, trong năm 2025, Tập đoàn FPT (Mã: FPT) chi hơn 6,5 tỷ đồng cho các thành viên HĐQT. Trong đó Chủ tịch Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và Uỷ viên HĐQT Đỗ Cao Bảo không nhận thù lao. Không chỉ năm ngoái, cả 3 người này cũng không nhận thù lao vào năm trước đó.

Dù nhận lương 0 đồng nhưng nhờ nắm lượng lớn cổ phiếu FPT, ông Bình hiện là người giàu thứ 19 trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản ròng vượt 8.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chủ tịch FPT cũng nhận về cơ số tiền mặt từ các đợt chia cổ tức. Như trong đợt chia cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% mới đây, ông Bình dự kiến bỏ túi 115 tỷ đồng gần do nắm hơn 6,8% vốn.

Thù lao dàn lãnh đạo cấp cao FPT trong năm 2025. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Cũng giống như doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Trương Gia Bình, ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan (Mã: MSN) cũng là vị lãnh đạo không nhận lương nhiều năm qua. Không chỉ ông Quang, toàn bộ thành viên trong HĐQT cũng như ủy ban kiểm toán Masan đều nhận thù lao 0 đồng.

"Sếp 0 đồng" cũng diễn ra tại CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG). Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT đều không có thù lao trong 2 năm liên tiếp (2024, 2025).

Mới đây, HĐQT Thế giới Di động thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) dành cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/đơn vị, rẻ hơn nhiều so với thị giá hiện tại. Chủ tịch Nguyễn Đức Tài không nằm trong danh sách, còn ông Hiểu Em được mua nhiều nhất với hơn 720.000 cổ phiếu.

Giai đoạn 2023 – 2024, ông Nguyễn Xuân Thuỵ (bầu Thuỵ), người từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) cũng không nhận thù lao dù ngân sách dành cho ông và các lãnh đạo ngân hàng lên đến hàng chục tỷ đồng.