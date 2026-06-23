Nga điều oanh tạc cơ hiện đại nhất đến sát các vùng lãnh thổ Bắc Cực của NATO

Nga điều các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thực hiện nhiệm vụ kéo dài 16 giờ trên Biển Barents và Biển Na Uy, trong bối cảnh căng thẳng với NATO tiếp tục gia tăng.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Barents và Biển Na Uy, với tiêm kích đánh chặn MiG-31 tham gia hộ tống.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chuyến bay kéo dài khoảng 16 giờ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phi hành đoàn Tu-160 đã tiến hành huấn luyện tiếp dầu trên không nhằm nâng cao khả năng hoạt động tầm xa.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO tiếp tục căng thẳng, đồng thời khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương gần đây chứng kiến nhiều cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên.

Hồi đầu tháng 3, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga cùng các tiêm kích hộ tống Su-35 đã thực hiện chuyến tuần tra dài trên không phận quốc tế phía trên Biển Barents. Trong quá trình đó, các tiêm kích F-35 của Không quân Na Uy đã xuất kích để nhận dạng và theo dõi đội hình máy bay Nga.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga được hộ tống bởi các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31. Ảnh: MW.

Đầu tháng 6, tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen Arkhangelsk của Hải quân Nga cũng đã phóng thử tên lửa chống hạm P-800 gần khu vực hoạt động của NATO tại Biển Barents, thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự phương Tây.

Những động thái liên tiếp này cho thấy Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự tại khu vực chiến lược nằm giữa Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Dù Moscow đầu tư nhiều hơn cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân so với phi đội máy bay ném bom chiến lược, chương trình hiện đại hóa Tu-160 lên chuẩn Tu-160M cùng việc nối lại sản xuất loại máy bay này đang khiến NATO theo dõi sát sao.

Giới phân tích nhận định Tu-160M có thể trở thành một trong những thách thức đáng kể đối với liên minh quân sự phương Tây trong các kịch bản xung đột tương lai.

Được mệnh danh là "Thiên nga trắng", Tu-160 là máy bay chiến đấu lớn nhất từng được đưa vào biên chế trên thế giới. Phiên bản hiện đại hóa Tu-160M sở hữu tốc độ tối đa vượt Mach 2 và khả năng mang vũ khí lớn hơn khoảng 50% so với các máy bay ném bom Tu-95MSM cũ.

Máy bay này có thể mang khoảng 45 tấn vũ khí trong khoang chứa bên trong thân, bao gồm cả tên lửa hành trình thông thường và hạt nhân. Việc bố trí toàn bộ vũ khí bên trong giúp giảm lực cản khí động học và duy trì hiệu suất bay ở tốc độ cao.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Một trong những ưu thế lớn nhất của Tu-160M là khả năng đóng vai trò bệ phóng tên lửa hành trình tầm xa. Máy bay có thể phóng các tên lửa Kh-101 hoặc Kh-102 từ khoảng cách hơn 5.000 km, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần tiến sâu vào vùng phòng không đối phương.

Ngoài ra, động cơ NK-32-02 thế hệ mới giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và mở rộng đáng kể tầm hoạt động. Khi kết hợp với khả năng tiếp dầu trên không, Tu-160M có thể thực hiện các nhiệm vụ xuyên lục địa kéo dài hàng chục giờ.

Bên cạnh hệ thống động cơ mới, phiên bản Tu-160M còn được nâng cấp sâu về điện tử hàng không, hệ thống dẫn đường và điều khiển tác chiến.

Hiện nay, Tu-160M được xem là mẫu máy bay ném bom chiến lược có tầm bay liên lục địa duy nhất còn đang được sản xuất trên thế giới, giúp Nga duy trì một trong những năng lực răn đe đường không quan trọng nhất của mình trong bối cảnh cạnh tranh quân sự với NATO ngày càng gia tăng.

Theo MW