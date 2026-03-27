Ông Trump tiếp tục hoãn đánh, Mỹ và Iran đưa ra nhiều tuyên bố mâu thuẫn

Ông Trump gia hạn tạm dừng tấn công cơ sở năng lượng Iran và tuyên bố đàm phán tiến triển, nhưng Tehran bác bỏ kế hoạch Mỹ. Chiến tranh tiếp tục khiến giá dầu tăng mạnh và kinh tế toàn cầu chao đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ kéo dài việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran sang tháng 4, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang “diễn ra rất tốt”. Tuy nhiên, một quan chức Iran lại mô tả đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh là “một chiều và không công bằng”.

Cuộc chiến kéo dài bốn tuần đã lan rộng khắp Trung Đông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây cú sốc cho kinh tế toàn cầu khi giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát trên diện rộng.

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc không kích vào Iran từ ngày 28/2 sau khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran thất bại.

Hôm 27/3, trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump đe dọa sẽ gia tăng sức ép nếu Iran không đạt được thỏa thuận. Sau đó, ông đăng trên mạng xã hội rằng sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran trong 10 ngày, đến 20h ngày 6/4/2026.

“Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và, bất chấp những tuyên bố sai lệch từ truyền thông giả mạo và những người khác, chúng đang tiến triển rất tốt”, ông viết trên Truth Social.

Phía Iran khẳng định họ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington.

Ông Trump cũng không nêu rõ Mỹ đang đàm phán với ai tại Iran, trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao của nước này đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Ngày 23/3, ông từng công bố tạm dừng toàn bộ các cuộc tấn công vào nhà máy điện và hạ tầng năng lượng trong 5 ngày, và nay đã kéo dài thành 10 ngày.

Theo tờ Wall Street Journal, các bên trung gian hòa giải cho biết Iran không yêu cầu khoảng dừng 10 ngày này. Trong khi đó, ông Trump nói trên Fox News rằng Tehran đã đề nghị tạm dừng 7 ngày – nhưng phía Iran chưa phản hồi.

Chiến sự leo thang, năng lượng toàn cầu chao đảo

Cuộc chiến đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển, khiến giá dầu thô tăng khoảng 40%, giá khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh, và giá phân bón gốc nitơ – yếu tố then chốt cho sản xuất lương thực – tăng khoảng 50%.

Bất chấp tuyên bố lạc quan của ông Trump, Iran vẫn tiếp tục đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách tấn công Israel, các căn cứ Mỹ, cũng như các quốc gia vùng Vịnh. Tehran đồng thời gần như phong tỏa xuất khẩu nhiên liệu Trung Đông qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiếm khoảng 20% dầu và LNG toàn cầu.

Ông Trump cho biết Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một “thiện chí” trong đàm phán, trong đó có một số tàu treo cờ Pakistan.

Lầu Năm Góc đang xem xét triển khai thêm tới 10.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho ông Trump, theo Wall Street Journal dẫn nguồn quan chức quốc phòng.

Ngoài ra, Mỹ đã triển khai các xuồng cao tốc không người lái để tuần tra – lần đầu tiên xác nhận sử dụng loại phương tiện này trong một cuộc xung đột thực tế.

Ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành “cơn ác mộng tồi tệ nhất” của Iran nếu nước này không đáp ứng các yêu cầu, bao gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân. Ông cũng nói việc kiểm soát dầu mỏ của Iran là một lựa chọn, nhưng không cung cấp chi tiết.

Iran bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ

Một quan chức Iran nói với Reuters rằng đề xuất 15 điểm của Mỹ – được Pakistan chuyển tới – đã được các lãnh đạo cấp cao Iran xem xét kỹ lưỡng và bị đánh giá là chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel.

Tuy vậy, ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Đề xuất này bao gồm các yêu cầu từ việc giải giáp chương trình hạt nhân, hạn chế tên lửa cho đến việc trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Pakistan cho biết các cuộc “đàm phán gián tiếp” vẫn đang diễn ra thông qua các thông điệp trung gian, với sự tham gia hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Iran đã cứng rắn hơn, yêu cầu đảm bảo không bị tấn công trong tương lai, được bồi thường thiệt hại và có quyền kiểm soát chính thức eo biển Hormuz. Tehran cũng yêu cầu Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Tên lửa dội xuống Israel, giao tranh chưa hạ nhiệt

Hôm thứ Năm, Iran phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel, tấn công Tel Aviv, Haifa và nhiều khu vực khác, bao gồm một thị trấn Palestine ở miền trung Israel.

Theo quân đội Israel, ít nhất một tên lửa đạn đạo đã đánh trúng Tel Aviv, trong khi các tên lửa khác mang đầu đạn chùm, phát tán các bom nhỏ gây hư hại nhà cửa và xe cộ.

Dịch vụ cứu thương Israel cho biết một người đã thiệt mạng tại Nahariya sau khi Hezbollah phóng loạt rocket vào thành phố phía bắc này.

Tại Iran, các cuộc không kích đã đánh trúng thành phố Bandar Abbas ở phía nam và một ngôi làng gần Shiraz. Một tòa nhà đại học tại Isfahan cũng được cho là bị tấn công.

Theo Reuters