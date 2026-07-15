Tiến độ 3 khu tái định cư phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố dự kiến bố trí 3 khu tái định cư phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Hiện một khu đang giải phóng mặt bằng, hai khu còn lại chưa xác định quy mô do vướng quy hoạch.

Sở Tài chính Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội về tình hình triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Trong đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một trong những dự án hạ tầng, đô thị có quy mô lớn nhất Thủ đô - vẫn còn nhiều thủ tục quan trọng cần hoàn thiện trước khi có thể triển khai đồng bộ.

Theo báo cáo, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô hơn 11.000 ha, gồm tuyến đại lộ dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí rộng khoảng 3.300 ha và hơn 2.100 ha phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tái thiết đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Tháng 12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội và HĐND thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án. Sau đó, UBND TP Hà Nội lựa chọn liên danh có 6 doanh nghiệp tham gia thực hiện, gồm Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh (đại diện liên danh), Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ, Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, liên danh nhà đầu tư đã được điều chỉnh, chỉ còn Đại Quang Minh, THACO và Hòa Phát tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời, tổng mức đầu tư cũng được rà soát, điều chỉnh từ khoảng 855.000 tỷ đồng xuống còn gần 737.000 tỷ đồng.

Dự án thành phần đầu tiên là công viên công cộng phường Phú Thượng đã được khởi công từ ngày 19/12/2025. Đến ngày 11/5/2026, HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời xác nhận dự án này đã hoàn thiện các điều kiện khởi công theo quy định.

Để phục vụ triển khai dự án, UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách có phạm vi chồng lấn với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm tránh xung đột quy hoạch.

Theo định hướng của thành phố, dự án sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, tạo động lực phát triển đô thị hai bên bờ sông, đồng thời tái thiết các khu dân cư cũ theo hướng hiện đại và bền vững.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Tài chính cho biết dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vẫn đang vướng một số nội dung quan trọng. Đến nay, Quy hoạch đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 cùng phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ vẫn chưa được phê duyệt do quá trình này cần tiếp tục đánh giá hiện trạng, tác động môi trường, bảo đảm các quy định về đê điều, phòng chống lũ; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị quỹ đất tái định cư cũng là một trong những điểm nghẽn của dự án. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến bố trí 3 khu đô thị tái định cư.

Trong đó, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm đang giải phóng mặt bằng được khoảng 181,5 ha trên tổng diện tích 374,5 ha. Hai khu tái định cư tại Long Biên và Lĩnh Nam hiện vẫn nằm trong phạm vi Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng nên chưa thể xác định cụ thể quy mô và số lượng căn hộ.

Sở Tài chính cho hay theo chỉ đạo hiện hành, UBND TP Hà Nội chỉ triển khai thu hồi đất ở sau khi đã có quỹ đất, quỹ nhà tái định cư. Vì vậy, thời gian tới các sở, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với liên danh nhà đầu tư khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và phương án, vị trí tuyến đường bộ hai bên sông Hồng.

Đại đô thị 100.000 tỷ đồng của Handico - Sunshine - Thái Nam Land xin giảm quy mô

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, nhà đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh (Bắc Thăng Long Urban City) đã đề xuất điều chỉnh giảm quy mô dự án.

Cụ thể, đại diện liên danh nhà đầu tư là Handico đã có văn bản đề nghị điều chỉnh diện tích dự án từ 699 ha trên địa bàn ba xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh xuống còn hơn 474 ha trên địa bàn 2 xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Theo báo cáo, đề xuất này đã được liên ngành thống nhất và Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét.

Phối cảnh dự án Bắc Thăng Long Urban City.

Theo phương án ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, được định hướng trở thành nơi xây dựng khu nhà ở tái thiết đô thị, nhà ở di dân, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và quỹ nhà ở tạm cư chất lượng cao, tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại với giá bán hợp lý.

Bên cạnh đó, dự án cũng phục vụ mục tiêu xây dựng khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, cung cấp chuỗi sản phẩm bất động sản đa dạng gồm nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng và các công trình công cộng như bệnh viện quốc tế, làng đại học quốc tế, trung tâm R&D và đổi mới sáng tạo, trường học, tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng...

Dự án được khởi công đầu tháng 2 năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Ngoài Handico, các công ty trong liên danh gồm Sunshine Group, S-Home, Thái Nam Land, Potamos.

Báo cáo cũng cho biết nhà đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 1/7 đến 20/7. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao mốc giới để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ dự án hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Sở Tài chính đã hai lần có văn bản đôn đốc các sở, ngành và nhà đầu tư khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Thời gian tới, nhà đầu tư được yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét.