Hé lộ lợi nhuận quý II: Chứng khoán MBS, TCBS và công ty con của Sabeco lãi lớn

Cập nhật tới sáng 15/7, loạt doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả ấn tượng, có công ty báo lãi tăng bằng lần.

Kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp, cập nhật đến sáng 15/7.

Nhóm chứng khoán báo lãi lớn

Đối với nhóm tài chính, Chứng khoán MB (Mã: MBS) ghi nhận doanh thu 1.196 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động của công ty nhích 55% lên 378 tỷ đồng, do lãi vay leo thang. Dù vậy, công ty vẫn lãi sau thuế hơn 300 tỷ đồng, cải thiện 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cho vay của MBS đạt hơn 16.828 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của doanh nghiệp. Các khoản cho vay của MBS tăng gần 12% so với số đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp dành 99% số tiền trên cho hoạt động ký quỹ (margin). Hoạt động này đã mang về cho MBS 465 tỷ đồng doanh thu, cải thiện 51% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS - Mã: TCX) công bố BCTC quý II với tổng doanh thu 3.744 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 1.691 tỷ đồng, tăng 19%.

Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, với thu nhập thuần 1.380 tỷ đồng trong quý II, tăng 66% so với cùng kỳ và đóng góp 42% tổng thu nhập thuần.

Tại ngày 30/6, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán hơn 51.500 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường. Tỷ lệ cho vay trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức 1,13 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trần theo quy định hiện hành, qua đó tạo dư địa tăng trưởng vững chắc cho mảng này trong các giai đoạn tiếp theo.

Các nhà băng tăng tốc

Theo số liệu ước tính mới nhất, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – Mã: ABB) đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025.

Trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 28% so với mức thực hiện năm 2025 lên 4.500 tỷ đồng. Như vậy, nhà băng thực hiện 67% kế hoạch năm đặt ra chỉ sau hai quý.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã VBB) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ.

Còn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank - Mã: STB), theo Tổng giám đốc Loic Faussier lợi nhuận trước thuế quý II sau khi trừ chi phí dự phòng dự kiến ước tính dao động khoảng 1.900 đến 2.000 tỷ, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và tiếp nối đà giảm kể từ đầu năm.

Tổng giám đốc Sacombank cho biết đại hội cổ đông năm nay chỉ thống nhất mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn là 6,2%, thể hiện rõ ràng quan điểm của ngân hàng về việc đi chậm lại, đặc biệt trong bối cảnh vĩ mô năm 2026 chịu áp lực rất lớn về lạm phát, tỷ giá và dư địa hạ lãi suất hẹp dần.

Về nhóm phi tài chính, mới đây, CTCP Bia Sài Gòn – Sông Lam (Mã: BSL) công bố kết quả kinh doanh quý II với 259 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lãi sau thuế hơn 30,7 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ (9,4 tỷ đồng) nhờ doanh thu bán hàng gia tăng trong khi giá vốn bán hàng được tiết giảm đáng kể.

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Mã: SAB) hiện là công ty mẹ của Bia Sài Gòn – Sông Lam khi nắm gần 69% vốn điều lệ

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu Bia Sài Gòn – Sông Lam đạt 469 tỷ đồng tăng 15%, lãi sau thuế gần 53 tỷ đồng gấp 9 lần so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Bia Sài Gòn – Sông Lam đặt kế hoạch doanh thu 990 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 104 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, doanh nghiệp thực hiện 51% mục tiêu lợi nhuận.