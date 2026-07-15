Giá vàng SJC hôm nay tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 15/7, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 14/7.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, khiến chênh lệch mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, nhẫn trơn PNJ 9999 cũng được niêm yết ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng. Còn tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết nhẫn 9999 ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC và PNJ ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu có mức chênh lệch 4 triệu đồng/lượng. Biên độ mua - bán còn rộng khiến nhà đầu tư ngắn hạn chịu rủi ro lớn nếu mua vào khi giá vừa bật tăng.

Giá vàng quốc tế sáng 15/7 phục hồi lên quanh 4.050 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Ảnh: Reuters.

Dù giá vàng trong nước phục hồi theo đà tăng của giá quốc tế, khoảng cách giữa hai thị trường vẫn ở mức cao. Với giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 129,2 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC bán ra 148,5 triệu đồng/lượng đang cao hơn thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu Goldprice, giá vàng quốc tế sáng 15/7 giao dịch quanh mức 4.050 USD/ounce, tăng khoảng 40-60 USD/ounce so với vùng 3.990-4.005 USD/ounce ghi nhận sáng 14/7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.450 đồng/USD, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 40-60 USD/ounce so với sáng 14/7, kim loại quý phục hồi tương đương khoảng 1,3-1,9 triệu đồng/lượng sau quy đổi.

Đà hồi phục của vàng xuất hiện sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo, làm suy yếu đồng USD và kéo giảm kỳ vọng Fed duy trì lập trường quá cứng rắn.

Tuy nhiên, đà tăng vẫn chưa hoàn toàn bền vững. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao, thị trường có thể lại đặt cược vào kịch bản Fed giữ lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây sức ép trở lại lên vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng quốc tế nhiều khả năng tiếp tục biến động theo ba yếu tố chính: dữ liệu lạm phát Mỹ, diễn biến đồng USD và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Mốc 4.050 USD/ounce đang là vùng đáng chú ý để theo dõi liệu nhịp phục hồi hiện tại có duy trì được hay không.