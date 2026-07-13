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Thanh tra dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Quỳnh An
Quỳnh An

Thanh tra TP Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, công khai và minh bạch.

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Thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội đã triển khai các nhiệm vụ theo chức năng nhằm góp phần bảo đảm Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Theo đó, lãnh đạo Thanh tra TP yêu cầu các phòng trực thuộc quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 16, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò của cơ quan thanh tra trong việc bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương và hiệu lực quản lý nhà nước đối với dự án.

Trong đó, Thanh tra TP Hà Nội tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm, thiếu sót, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: VGP.

Bên cạnh công tác thanh tra, Thanh tra TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thanh tra TP cũng tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sau thanh tra; chủ động tham mưu với UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

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