Vụ buôn lậu kim cương: Hé lộ công ty đứng sau tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Liên quan vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nữ giám đốc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM. Đây là những người đứng sau các thương hiệu Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM.

Các bị can gồm Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Bên cạnh đó còn có Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Doanh nghiệp đứng sau tiệm vàng Kim Lý

Theo đăng ký thông tin doanh nghiệp, bà Lê Thị Ngọc Mỹ hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý), đồng thời là người đại diện pháp luật. Tiệm vàng này có địa chỉ tại số 34, đường An Dương Vương, phường An Đông (TP.HCM).

Trước khi thành lập công ty, bà Mỹ kinh doanh vàng bạc, kim cương, trang sức từ năm 1983. Đến năm 2002, pháp nhân CTCP Vàng bạc đá quý Kim Lý được thành lập, người điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn đầu là ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965), chức vụ Giám đốc.

Bị can Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: Công an cung cấp.

Năm 2020, ông Lý trở thành chủ tịch HĐQT. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ đảm nhận vai trò giám đốc.

Về quy mô vốn, sau một thời gian dài duy trì mức vốn điều lệ 32 tỷ đồng, Kim Lý đã tiến hành nâng vốn lên 45 tỷ đồng vào tháng 9/2023 và tiếp tục tăng lên mức 79 tỷ đồng chỉ hai tháng sau đó (tháng 11/2023).

Đến tháng 12/2025, Vàng bạc và đá quý Kim Lý chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý. Trong đó, ông Lý và bà Mỹ mỗi người giữ 50% vốn.

Trước khi bà Mỹ bị khởi tố, cuối tháng 5, chủ tiệm vàng Kim Lý từng khẳng định với truyền thông là Kim Lý là tiệm uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng.

Đối với thông tin tiệm vàng Kim Lý bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ từng cho rằng “mình làm đúng thì không có gì phải sợ. Khi khách hàng nghi ngờ thì có thể tự đi kiểm định ở những cơ quan có chức năng, thẩm quyền kiểm định kim cương. Khi khách đã kiểm định thì mang hoá đơn đến và tiệm vàng Kim Lý sẽ hoàn lại phí kiểm định cho khách hàng”.

Ngọc Châu Âu – nhà tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp

Về tiệm vàng Ngọc Châu Âu, trước khi chủ tiệm vàng là bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, bị khởi tố, trên fanpage chính thức của công ty thông báo tạm ngưng hoạt động trong 2 tuần để nâng cấp hệ thống. Theo đó, đơn vị tạm ngưng hoạt động cửa hàng từ ngày 11/7 - 24/7. Những vấn đề phát sinh trong thời gian này doanh nghiệp sẽ ghi nhận và xử lý từ ngày 25/7.

“Đây là một quyết định khiến chúng tôi rất trăn trở, bởi Ngọc Châu Âu hiểu rằng việc tạm nghỉ có thể gây ra những bất tiện nhất định cho quý khách hàng.

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu sự tin tưởng của quý khách là điều quý giá đến nhường nào. Chính vì vậy, Ngọc Châu Âu mong được phép dành một khoảng thời gian ngắn để sắp xếp lại mọi công việc một cách ổn định và chu đáo nhất”, thông báo này do bà Hoàng Thị Thanh Nga, nhà sáng lập Ngọc Châu Âu ký.

Ngọc Châu Âu là thương hiệu được thành lập bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Ảnh: Ngọc Châu Âu.

Ngọc Châu Âu được thành lập bởi bà Hoàng Thị Thanh Nga. Thương hiệu này kinh doanh các sản phẩm kim cương thiên nhiên, kim cương nhân tạo cùng trang sức vàng, bạc.

Năm 2022, bà tham gia cuộc thi dành cho quý bà và đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe).

Bà Nga và Ngọc Châu Âu được công chúng biết nhiều đến với vai trò là nhà tài trợ, chế tác vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp. Gần đây là cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 hay trước đó có Miss Cosmo, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Miss World Việt Nam 2022…

Về Công ty TNHH Đầu tư NCA, dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy đơn vị được thành lập từ tháng 1/2022, có trụ sở chính tại 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TP.HCM.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga hiện là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thời điểm mới thành lập, NCA có vốn điều lệ 9 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết. Sau đó mười tháng (11/2022), công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

Tháng 1/2024, vốn điều lệ Đầu tư NCA đạt 30 tỷ đồng. Tháng 7/2024, công ty nâng vốn gấp đôi, lên 60 tỷ đồng. Đến tháng 10/2025, công ty nâng vốn thêm lần nữa lên mức 120 tỷ đồng.

Công ty “chống lưng” cho tiệm vàng Ngọc Tâm

Trong 4 bị can vừa bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có bà Nguyễn Thị Liên chủ tiệm vàng Ngọc Tâm. Tiệm vàng này có địa chỉ tại 38 An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM.

Theo quảng cáo trên website, “Tiệm vàng Ngọc Tâm có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim cương đá quý. Tại Ngọc Tâm, chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm hàng đầu, mỗi thiết kế trang sức ra đời đều được tuyển chọn từ chất liệu vàng 750, với mẫu mã đa dạng và chế tác hoàn hảo”.

Đơn vị vận hành tiệm vàng Ngọc Tâm hiện là Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Tâm, pháp nhân này được thành lập từ tháng 5/2008.

Bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980) hiện là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tính đến tháng 5/2024, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Liên góp 80% vốn, số vốn còn lại do cá nhân Đỗ Phước Bảo Trân nắm giữ.