"Anh cả" liên danh dự án đại lộ sông Hồng tăng vốn lên 32.000 tỷ, chỉ sau Vinhomes

Lệ Chi
Đại Quang Minh - “anh cả” trong liên danh làm dự án Trục đại lộ sông Hồng - vừa nâng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng, vươn lên nhóm doanh nghiệp bất động sản có vốn lớn nhất thị trường, chỉ đứng sau Vinhomes.

Đại Quang Minh đang âm thầm thực hiện hàng loạt bước đi mới
Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 15/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã tăng vốn điều lệ từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng, tương ứng bổ sung gần 5.900 tỷ đồng vốn mới. Sau đợt tăng vốn, quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng hơn 22% so với trước.

Toàn bộ phần vốn góp tiếp tục được thực hiện bằng đồng Việt Nam, với mệnh giá cổ phần giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cổ phần. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn của Đại Quang Minh không thay đổi khi vẫn là 100% vốn tư nhân, không có sự tham gia của vốn ngân sách nhà nước hay vốn đầu tư nước ngoài.

Với vốn điều lệ 32.000 tỷ đồng, Đại Quang Minh hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp bất động sản có quy mô vốn lớn nhất thị trường. Mức vốn này vượt xa nhiều tên tuổi niêm yết như Nhà Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex IDC (10.350 tỷ đồng), Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng) và Novaland (22.345 tỷ đồng), đồng thời tiệm cận nhóm dẫn đầu ngành.

Hiện quy mô vốn của Đại Quang Minh chỉ còn cách Vinhomes - doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ lớn nhất thị trường với hơn 41.000 tỷ đồng - khoảng 9.000 tỷ đồng.

Động thái tăng vốn lên 32.000 tỷ đồng không phải lần đầu diễn ra tại Địa ốc Đại Quang Minh. Trước đó, doanh nghiệp đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn trong những tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, vốn điều lệ được nâng từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng vào tháng 1, sau đó tăng lên 19.388 tỷ đồng trong tháng 3 và tiếp tục bứt tốc lên 26.100 tỷ đồng vào ngày 14/4. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 5 tháng, vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã tăng thêm 13.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 76%.

Cùng với động thái tăng vốn, liên danh Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát mới đây đã có báo cáo Hà Nội tiến độ triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, liên danh đề xuất tiến độ hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6; hoàn thành phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 5/7; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất công, đất nông nghiệp trong phạm vi hướng tuyến trước ngày 20/9; hoàn thành công tác giao đất và bắt đầu triển khai thi công tại hiện trường trước ngày 25/9.

