Mùa hè đứng ngồi không yên của tiệm kim cương lớn nhất TP.HCM

Gần 2 tháng trước, chủ tiệm kim cương Kim Lý còn khẳng định làm ăn uy tín, không sai gì hết. Nhưng kết quả điều tra lại cho thấy điều ngược lại.

Từ tiệm kim cương nổi tiếng TP.HCM

Nhắc đến thị trường kim cương và đá quý tại TP.HCM, bên cạnh những thương hiệu lớn như PNJ, DOJI hay SJC, Kim Lý là một cái tên được nhiều khách hàng lâu năm biết đến.

Không phát triển theo mô hình chuỗi bán lẻ quy mô lớn, Kim Lý lựa chọn hướng đi riêng khi tập trung vào phân khúc kim cương thiên nhiên, đá quý và trang sức cao cấp, xây dựng uy tín thông qua hoạt động kinh doanh truyền thống.

Trong một lần chia sẻ, bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm Kim Lý - cho biết công ty đã có thâm niên kinh doanh 43 năm. Thực tế, đến năm 2022, bà Mỹ mới thành lập pháp nhân là CTCP Vàng bạc đá quý Kim Lý.

Doanh nghiệp này có duy nhất 1 địa điểm kinh doanh, và cũng là nơi đặt trụ sở tại địa chỉ 34 An Dương Vương, khu vực Chợ An Đông (quận 5 cũ). Khu vực này được biết đến là trung tâm buôn bán vàng bạc, đá quý sôi động nhất của thành phố trong nhiều thập kỷ.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý. Ảnh: Báo Người Lao động.

Người điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn đầu là ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965), chức vụ Giám đốc.

Năm 2020, ông Lý trở thành chủ tịch HĐQT. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ đảm nhận vai trò giám đốc. Đến nay, hình ảnh của ông Hồ Chí Lý vẫn là ẩn số với truyền thông.

Về quy mô vốn, sau một thời gian dài duy trì mức vốn điều lệ 32 tỷ đồng, Kim Lý đã nâng vốn lên 45 tỷ đồng vào tháng 9/2023 và tiếp tục tăng lên mức 79 tỷ đồng chỉ 2 tháng sau đó (tháng 11/2023).

Đến tháng 12/2025, Vàng bạc và đá quý Kim Lý chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý. Ông Lý và bà Mỹ mỗi người giữ 50% vốn.

Khác với nhiều doanh nghiệp trong ngành như SJC, PNJ, DOJI, liên tục mở rộng hệ thống showroom trên cả nước, tiệm trang sức Kim Lý chủ yếu phát triển dựa trên mô hình cửa hàng truyền thống, phục vụ nhóm khách hàng quen và khách có nhu cầu giao dịch kim cương giá trị cao.

Tiệm vàng Kim Lý nằm sát ngay chợ An Đông - khu vực trung tâm buôn bán trang sức đá quý lớn nhất TP.HCM.

Đến cách phù phép kim cương giá rẻ nhập lậu

Tiệm trang sức Kim Lý hoạt động và tồn tại trong nhiều thập kỷ, được nhiều khách hàng đặt niềm tin về độ uy tín. Song cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2026, Kim Lý bất ngờ thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên tục bị "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Các nội dung được chia sẻ trên mạng xoay quanh nghi vấn chất lượng và mã định danh của kim cương, chính sách thu mua lại kim cương, mức chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra cũng như tính thanh khoản của sản phẩm.

Giai đoạn này chỉ mới dừng lại ở những nghi vấn của khách hàng. Tuy nhiên ít nhiều cũng đã làm dấy lên lo ngại cho người đang nắm giữ loại trang sức đắt tiền này.

Một làn sóng đưa kim cương, đá quý đi kiểm định và bán lại diễn ra rầm rộ trong vài tháng gần đây. Đến nỗi, nhiều doanh nghiệp bán trang sức, kim cương phải lên các bài viết, hoặc video khẳng định về sự minh bạch, uy tín của sản phẩm đối với khách hàng.

Bà chủ của Kim Lý còn trực tiếp chia sẻ với báo chí: "Kim Lý uy tín đối với khách hàng, không sai gì hết. Viên kim cương nào mà khách hàng nghi ngờ không đúng, khách hàng có thể đi kiểm định tại các công ty kiểm định nhà nước, phí thì mình chịu. Đối với những viên kim cương đã được khách hàng mua, Kim Lý vẫn thu lại bình thường”.

"Quý khách hàng cứ yên tâm nếu có hoá đơn, chứng từ khi mua hàng từ Kim Lý, không có chuyện chúng tôi thu lại với giá 50%, nếu có chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua", bà Mỹ từng nói.

Cũng theo bà chủ Kim Lý, khách hàng mang kim cương ra bán có thể sẽ phải viết giấy hẹn lấy tiền: "Tuỳ món hàng, tuỳ số tiền mà có thể thu mua liền hoặc viết giấy hẹn khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày đúng theo hoá đơn ghi nhận, chúng tôi cam kết không có vấn đề gì bất thường".

Trong khi niềm tin khách hàng vào các sản phẩm kim cương đang mong manh, ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương.

Trong số những người liên quan dường dây buôn lậu có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974) là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Mã chứng khoán: PNJ).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty PNJ-LAB là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam. Với vai trò là giám đốc, ông Đặng Ngọc Thảo đã cấu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của mình, ông Thảo đã mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của P-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Sự kiện này đã gây chấn động ngành trang sức đá quý – một thị trường có quy mô lên tới hàng trăm triệu USD.

Báo chí ghi nhận tình trạng thời gian qua nhiều tiệm kim cương đã mất thanh khoản, buộc phải viết giấy hẹn 6 tháng mới mua lại hàng. Có tiệm ép giá mua lại kim cương của khách hàng xuống mức rất thấp và liên tục livestream giảm giá kim cương để có tiền mặt mua lại hàng của khách.

Khi người tiêu dùng còn đang hoang mang với câu chuyện kiểm định của PNJ-LAB thì mới đây, ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM vì tội buôn lậu.

Một trong số các bị can là bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý. Bên cạnh đó còn có Nguyễn Thị Liên - chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; và Hoàng Thị Thanh Nga - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu. Hiện cả các trụ sở kinh doanh chính của 3 tiệm vàng này đã đóng cửa sau tin giới chủ bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu kim cương hoạt động khép kín dưới sự điều hành từ Hong Kong, sử dụng WhatsApp, Viber và nhân viên người Ấn Độ để chào hàng, nhận đơn và giao dịch với các cửa hàng vàng bạc tại Việt Nam. Việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" .

Trong khi đó, kim cương được vận chuyển trái phép qua đường hàng không, cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, bán với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra và truy vết dòng tiền.

Hè năm 2026 là giai đoạn bất ổn nhất đối với tiệm vàng trang sức lớn nhất nhì TP.HCM do bà Lê Thị Ngọc Mỹ làm chủ. Từ một thương hiệu bán kim cương có thâm niên, từng được nhiều khách hàng tại TP.HCM tin tưởng, Kim Lý đã bị cơ quan chức năng phanh phui bí mật hóa phép những viên kim cương nhập lậu để bán với giá cao.

