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Đà Nẵng triển khai kế hoạch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ từ thể chế, hạ tầng, dữ liệu đến dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số và xã hội số.

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Khu vực thực hiện dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.
Khu vực thực hiện dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Ban Chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Cải cách hành chính và Đề án 06 vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn.

Mục đích chính của kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ Trung ương giao, xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Theo đó, kế hoạch đặt ra yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng. Các nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, vận hành thực tế, không chấp nhận hoàn thành dạng dự thảo.

Phạm vi tập trung vào 10 nhóm điểm nghẽn: thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nhân lực, tài chính và kỷ luật thực thi.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động nguồn lực, báo cáo định kỳ và khắc phục kịp thời nếu có nguy cơ chậm tiến độ. Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý vướng mắc.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, nền tảng dùng chung và an toàn thông tin.

Đây được xem là hành động của TP Đà Nẵng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các cơ chế đặc thù của Đà Nẵng.

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Từ khóa:

#Đà Nẵng #Chuyển đổi số

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