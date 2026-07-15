Doanh nghiệp liên quan dự án cảnh quan trục đại lộ sông Hồng tăng nợ vay ngân hàng và trái phiếu

Dù tổng nợ phải trả có xu hướng giảm nhờ cắt giảm các khoản phải trả khác, công ty bất động sản thuộc THACO lại tăng quy mô vay ngân hàng và phát hành trái phiếu.

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - thành viên của Tập đoàn THACO - vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 đã kiểm toán.

Cụ thể, Đại Quang Minh báo lãi sau thuế 4.069 tỷ đồng, con số này vượt bậc so với kết quả 183 tỷ đồng của năm 2024 trước đó. Thành quả này cũng đã giúp tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lãi lũy kế) của công ty bất động sản này lên mức 7.437 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản chênh lệch tỷ giá khoảng 584 tỷ đồng và lợi ích cổ đông không kiểm soát ở mức 252 tỷ đồng.

Kết quả trên cũng đã giúp các chỉ số sinh lời của công ty thuộc THACO cải thiện. Theo đó, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 0,32% lên 6,05%, còn tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 1,11% lên 12,63%.

Năm 2025, Đại Quang Minh lãi sau thuế 4.069 tỷ đồng, tăng vượt bậc so với con số 183 tỷ năm trước đó.

Tăng mạnh vay nợ ngân hàng và trái phiếu

Tại cuối năm 2025, Đại Quang Minh ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng vọt, gấp 2 lần so với đầu năm, đạt mức 32.222 tỷ đồng, riêng vốn góp chủ sở hữu là 19.158 tỷ.

Nguyên nhân là do công ty liên tục tăng vốn điều lệ trong thời gian qua nhằm chuẩn bị cho các dự án trọng điểm cần nguồn vốn lớn. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất tại tháng 5/2026 vừa qua, Đại Quang Minh đã tiếp tục tăng vốn điều lệ từ lên 32.000 tỷ đồng.

Số vốn điều lệ này vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán như Vietnam Airlines (HOSE: HVN), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW), Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (UPCoM: VGI), Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS).

Còn so với nhóm bất động sản, vốn điều lệ của Đại Quang Minh chỉ thua Vinhomes (HOSE: VHM) và Vingroup (HOSE: VIC).

Trong một báo cáo công bố giữa tháng 12/2025, hãng xếp hạng tín nhiệm Saigon Ratings cho biết cơ cấu cổ đông của Đại Quang Minh gồm THACO nắm sở hữu 77,5% vốn, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh (doanh nghiệp liên quan mật thiết với ông Trần Bá Dương) nắm 17,5%, còn ông Trần Bá Dương (Chủ tịch THACO) giữ 5%.

Trở lại với bức tranh tài chính của Đại Quang Minh vào cuối năm 2025, tổng nợ phải trả còn gần 35.000 tỷ đồng, giảm khoảng 5.900 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 15%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) qua đó giảm về còn gần 1,09 lần.

Trong cơ cấu nợ phải trả, hơn 18.600 tỷ đồng là Đại Quang Minh đi vay từ ngân hàng, chiếm hơn một nửa tổng nợ phải trả. Con số này vọt tăng gấp đôi so với mức gần 9.800 tỷ đồng hồi đầu năm.

Song song đó, trong năm qua, Đại Quang Minh phát sinh khoản vay nợ từ trái phiếu với giá trị 1.500 tỷ đồng.

Số nợ phải trả còn lại của công ty này đến từ nguồn “phải trả khác” với dư nợ hơn 14.800 tỷ đồng.

Nguồn: Cbonds.

Tựu chung lại, bức tranh nợ phải trả của doanh nghiệp thuộc THACO cho thấy nợ có xu hướng giảm đi nhờ vào việc giảm các khoản nợ phải trả khác, trong khi số dư từ vay ngân hàng và vay từ trái phiếu tăng lên. Cùng với việc liên tục tăng vốn điều lệ, diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đang cơ cấu lại nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các dự án quy mô lớn.

Nói thêm, lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng mà Đại Quang Minh phát hành thành công có mã DQM12501, phát hành hôm 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất là 9,75%/năm. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

Việc huy động trái phiếu diễn ra ngay sau lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12/2025.

Dự án này có quy mô diện tích hơn 11.400 hecta, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 16 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Phối cảnh dự án cảnh quan trục đại lộ sông Hồng.

Tại dự án này, Đại Quang Minh, do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật là một trong 3 liên danh chủ đầu tư dự án, bên cạnh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã chứng khoán: HPG).

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 736.963 tỷ đồng, trong đó 110.545 tỷ đồng là vốn góp của liên danh nhà đầu tư và 626.418 tỷ đồng là nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ngoài là chủ đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh hiện là chủ đầu tư khu đô thị Sala ở bán đảo Thủ Thiêm, TP HCM. Dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp như biệt thự, shophouse, các chung cư thấp tầng, cao tầng, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… Ngoài ra, Công ty còn phát triển dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp khắp cả nước.

Cơ cấu doanh thu chính của Đại Quang Minh chủ yếu đến từ doanh thu chuyển nhượng căn hộ ở, nhà phố, biệt thự; doanh thu cho thuê bất động sản; doanh thu dịch vụ khác như tổng thầu thi công, xây lắp, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành các dự án.