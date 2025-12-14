Thường dân khống chế tay súng tại bãi biển Bondi, Sydney trong vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng

Video lan truyền ghi lại khoảnh khắc một thường dân khống chế tay súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, trong vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một đoạn video vừa được lan truyền cho thấy khoảnh khắc một người qua đường đã tiếp cận, vật ngã và giật lấy khẩu súng từ tay một người đàn ông có vũ trang, được cho là một trong các tay súng trong vụ xả súng xảy ra tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia hôm 14/12.

Theo đoạn video, người qua đường này mặc áo phông trắng, tiến thẳng về phía người đàn ông đang cầm súng trường, lao vào khống chế và giằng lấy vũ khí của đối phương.

Đoạn video dài khoảng một phút rưỡi cho thấy người đàn ông đã hoàn toàn áp đảo tay súng, được cho là một trong các nghi phạm nổ súng, và tước được khẩu súng trường khỏi tay hắn.

Theo hãng tin AFP, hai tay súng bị tình nghi đã nổ súng tại bãi biển Bondi – một trong những điểm du lịch mang tính biểu tượng nhất của Australia – khiến 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ xả súng xảy ra ngay tại một trong những địa điểm thu hút du khách lớn nhất của thành phố đông dân nhất Australia đã gây ra cảnh hỗn loạn, khi đám đông hoảng loạn tìm cách chạy trốn và ẩn nấp. Nhiều video khác cũng xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy các thi thể nằm rải rác trên mặt đất.

AFP dẫn lời cảnh sát bang New South Wales cho biết một tay súng đã bị bắn chết, trong khi tay súng thứ hai đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo AFP