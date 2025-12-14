close Đăng nhập
Gỡ “điểm nghẽn” hội họp tràn lan

Góc nhìn truyền thông

Gỡ “điểm nghẽn” hội họp tràn lan

Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình

Kết luận mới của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc không chỉ nhằm giảm hội họp hình thức, mà còn đặt lại chuẩn mực lãnh đạo: coi hiệu quả hành động là thước đo, buộc bộ máy chuyển từ “họp cho đủ” sang “làm cho xong việc”.

Có lẽ hiếm có câu chuyện nào về cải cách hành chính lại gây ám ảnh như lời kể của ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: “chỉ trong một năm, ông nhận hơn 400 giấy mời họp, chưa kể các cuộc họp được “mời miệng”, “mời điện thoại”. Nếu tham dự đầy đủ, thời gian còn lại cho tư duy, nghiên cứu, hoạch định chính sách gần như bằng không”.

Đó không phải là lời than thở cá nhân, mà là một chẩn đoán thẳng thắn về một căn bệnh hệ thống.

Trong bối cảnh ấy, “Kết luận số 226-KL/TW về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Ban Bí thư không chỉ là một văn bản hành chính, mà là một tuyên ngôn về thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Vấn đề không còn nằm ở việc “có họp hay không”, mà là “họp để làm gì”, “ai cần họp”, và quan trọng nhất: “sau họp, việc có được giải quyết hay không”.

img-3413.jpg
Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức hội nghị phải căn cứ sát tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch hằng năm (ảnh minh họa). Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Điểm rất đáng chú ý trong Kết luận lần này là Ban Bí thư không dừng lại ở những yêu cầu mang tính định tính, mà đã đưa ra các chỉ tiêu và nguyên tắc rất cụ thể. “Việc tổ chức hội nghị phải căn cứ sát tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch hằng năm; trong đó, số lượng hội nghị trực tiếp không được vượt quá 40%, còn hội nghị trực tuyến phải chiếm ít nhất 60% tổng số hội nghị”. Đây là một thay đổi lớn về tư duy điều hành, bởi nó buộc các cấp lãnh đạo phải coi công nghệ là phương thức làm việc chủ đạo, chứ không chỉ là giải pháp tình thế.

Quan trọng hơn, Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nếu nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết.

Các cấp cũng không được tổ chức lại những hội nghị đã được triển khai theo hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến xuống cơ sở. Quy định này, nếu được tuân thủ nghiêm, sẽ chặn đứng tình trạng “họp chồng họp”, “triển khai lại việc đã triển khai”, vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực của cả hệ thống.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, hội họp đã trở thành một thói quen, thậm chí là một thứ “văn hóa ngầm” trong bộ máy. Có những cuộc họp mà nội dung hoàn toàn có thể giải quyết bằng văn bản. Có những hội nghị kéo dài hàng giờ chỉ để nghe báo cáo lại những điều đã ghi rất rõ trong tài liệu. Có những cuộc họp mà người tham dự đông hơn người thực sự có trách nhiệm ra quyết định. Và cũng không hiếm những cuộc họp mà kết luận cuối cùng là… sẽ họp tiếp.

Họp nhiều không đồng nghĩa với làm việc hiệu quả. Ngược lại, họp tràn lan thường là dấu hiệu của sự né tránh trách nhiệm. Khi mọi việc đều được đưa ra tập thể, được “xin ý kiến”, được “bàn bạc thêm”, thì trách nhiệm cá nhân bị hòa loãng. Không ai sai, nhưng cũng không ai thực sự chịu trách nhiệm đến cùng. Hệ quả là công việc chậm trễ, quyết sách kéo dài, cơ hội phát triển trôi qua.

Kết luận của Ban Bí thư lần này chạm đúng vào “điểm nghẽn” đó khi yêu cầu giảm tối đa các cuộc họp hình thức, tăng cường hội nghị trực tuyến gắn với xử lý công việc cụ thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Đây là thông điệp rất mạnh, bởi nó đặt ra một chuẩn mực mới: cán bộ lãnh đạo không được đo bằng số cuộc họp đã dự, mà bằng kết quả công việc cụ thể đã tạo ra.

Nếu thực hiện nghiêm túc, điều đầu tiên sẽ thay đổi chính là quỹ thời gian của đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Thời gian là tài nguyên quý giá nhất của người đứng đầu. Mỗi giờ dành cho một cuộc họp không cần thiết là một giờ bị lấy đi khỏi việc suy nghĩ chiến lược, đọc tài liệu, gặp gỡ doanh nghiệp, lắng nghe người dân, hay đào sâu một vấn đề đến tận gốc. Khi lãnh đạo bị “nhốt” trong phòng họp quá nhiều, tư duy dài hạn sẽ bị bào mòn bởi những sự vụ ngắn hạn.

Câu chuyện hơn 400 giấy mời họp của ông Thang Văn Phúc vì thế không chỉ là chuyện quá khứ. Nó vẫn đang lặp lại ở nhiều cấp, nhiều ngành, dưới những hình thức tinh vi hơn. Có thể giấy mời ít đi, nhưng nếu không có kỷ luật chặt chẽ về việc chỉ họp khi thật sự cần, chỉ họp đúng người, đúng việc, thì hội họp trực tuyến cũng có thể trở thành một gánh nặng mới.

Điểm mấu chốt của Kết luận Ban Bí thư là chống hình thức, chống phô trương, đề cao hiệu quả thực chất. Điều này chỉ có thể đạt được khi mỗi cuộc họp đều gắn với một quyết định cụ thể, một người chịu trách nhiệm rõ ràng và một thời hạn thực hiện minh bạch. Khi đó, hội nghị không còn là nơi “nói cho xong”, mà là công cụ để giải quyết vấn đề.

Nếu các quy định về tỷ lệ hội nghị trực tiếp, trực tuyến, về việc không tổ chức hội nghị trùng lặp, không cần thiết được thực thi đồng bộ, nỗi lo của ông Thang Văn Phúc hoàn toàn có thể trở thành chuyện của quá khứ. Lãnh đạo sẽ có nhiều thời gian hơn để làm đúng vai trò của mình: hoạch định chiến lược, ra quyết định kịp thời và kiểm tra việc thực thi, thay vì liên tục di chuyển từ phòng họp này sang phòng họp khác.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất cao, từ chuyển đổi số, cải cách thể chế đến cạnh tranh toàn cầu, mỗi quyết định chậm trễ đều có thể trả giá bằng cơ hội bị bỏ lỡ. Không thể xây dựng một quốc gia năng động, sáng tạo trên nền tảng của một bộ máy suốt ngày họp hành.

Kết luận của Ban Bí thư vì thế không chỉ là lời nhắc nhở, mà là một mệnh lệnh cải cách. Khi người đứng đầu thực sự gương mẫu, dám nói không với những cuộc họp không cần thiết, dám giao việc và chịu trách nhiệm đến cùng, thì “vòng xoáy hội họp” sẽ được tháo gỡ. Và khi đó, câu chuyện hơn 400 giấy mời họp trong một năm sẽ chỉ còn là một bài học đắt giá của quá khứ, chứ không còn là nỗi ám ảnh của hiện tại.

Từ khóa:

#Họp trực tuyến #Ban Bí thư

Đừng bỏ lỡ

Góc nhìn truyền thông

Kỳ họp Quốc hội lịch sử và những thông điệp cải cách

Kỳ họp Quốc hội lịch sử và những thông điệp cải cách

Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, đã thiết lập kỷ lục thông qua số lượng luật lớn nhất trong lịch sử. Đây không chỉ là dấu mốc tổng kết, mà còn là tín hiệu về tinh thần cải cách, đổi mới và trách nhiệm trước nhân dân.

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Hiệu quả từ phong cách điều hành mới của lãnh đạo Hà Nội

Những chuyển động mạnh mẽ ở Vành đai 1 và cách Hà Nội xử lý điểm nghẽn trong thời gian kỷ lục cho thấy tinh thần mới: nói đi đôi với làm, quyết liệt, sâu sát và vì dân. Thủ đô đang bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt trong phương thức điều hành.

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Khi các hãng thuốc uy tín cũng vi phạm chất lượng

Danh sách 46 công ty thuốc nước ngoài vi phạm chất lượng cho thấy chất lượng thuốc không giới hạn trình độ phát triển của nền công nghiệp dược. Vậy, giải pháp nào để chặn thuốc kém chất lượng lọt vào bệnh viện, bảo vệ an toàn điều trị?

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng

Chủ trương chỉ các trường đại học y đào tạo bác sĩ được đánh giá là bước cần thiết để bảo đảm chất lượng nhân lực y khoa, khi nhiều trường đa ngành thiếu cơ sở thực hành, giảng viên lâm sàng. Đây là biện pháp ngăn sai sót y khoa từ gốc.

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Bí thư Trần Lưu Quang và buổi gặp "3 không - 3 có”

Không hoa hoè, không khẩu hiệu, không “kính thưa, kính gửi”, phong cách giản dị và trí tuệ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang mở ra một hướng chuyển mình mới: gần dân, cầu thị và hành động thực chất.

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Tiêu chí mới với lãnh đạo trong kỷ nguyên số

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 14 nhấn mạnh bước chuyển trong công tác cán bộ cấp cao từ chọn người “đủ đức, đủ tài” sang tìm kiếm những lãnh đạo có năng lực số, tư duy dữ liệu và khả năng hành động đến cùng.

Nhà báo

Công ước Hà Nội và trật tự mới của thế giới số

Công ước Hà Nội không chỉ là thắng lợi ngoại giao của Việt Nam, mà còn là bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, khẳng định rằng không gian số phải được quản trị bằng luật pháp, hợp tác và trách nhiệm quốc tế.

Nghịch lý trong giao đất theo tiến độ

Nghịch lý trong giao đất theo tiến độ

Luật Đất đai 2024 đã mở cánh cửa cho phép giao đất theo tiến độ, nhưng nghịch lý là phần lớn dự án đang cần tháo gỡ lại chưa đi qua được cánh cửa đó, do thiếu một cơ chế chuyển tiếp phù hợp với thực tế giải phóng mặt bằng.

"Đứa con nuôi" của thị trường bất động sản

"Đứa con nuôi" của thị trường bất động sản

Bản án của toà TP.HCM tuyên hợp đồng tín dụng vô hiệu vì ngân hàng cho vay khi chủ đầu tư chưa đủ điều kiện bán hàng đã chạm tới "gót chân Achilles" của cả thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nơi pháp lý còn nhiều khoảng trống. 

Lời cảnh báo từ vụ shark Bình bị bắt

Lời cảnh báo từ vụ shark Bình bị bắt

Vụ ông Nguyễn Hòa Bình cho thấy khoảng trống pháp lý lớn trong lĩnh vực tài sản mã hoá. Đã đến lúc Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ nhà đầu tư, củng cố niềm tin và bảo đảm môi trường minh bạch cho đổi mới sáng tạo.

Giọt nước mắt của Thủ tướng giữa đêm lũ

Giọt nước mắt của Thủ tướng giữa đêm lũ

Đêm khuya, khi đa số người Thủ đô đã chìm vào giấc ngủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lội nước đến tận nơi chỉ đạo, động viên người dân vùng lũ. Giọt nước mắt của ông giữa dòng nước bạc là biểu tượng của một Chính phủ hành động vì dân.