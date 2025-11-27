Nổ súng ngay gần Nhà Trắng: Hai lính Vệ binh Quốc gia bị phục kích giữa ban ngày

Hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ bị phục kích giữa ban ngày gần Nhà Trắng khiến Washington phong tỏa khẩn cấp. Nghi phạm bị bắt, hai binh sĩ nguy kịch. Ông Donald Trump ra lệnh tăng quân tới thủ đô.

Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị bắn vào hôm 26/11 (giờ địa phương) tại một khu vực đông đúc gần Nhà Trắng ở trung tâm Washington, khiến tòa nhà bị phong tỏa trong lúc Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đang ở Florida.

Giám đốc FBI Kash Patel nói với các phóng viên rằng có 2 binh sĩ bị thương nặng, làm rõ những báo cáo sai lệch trước đó cho rằng họ đã tử vong.

“Hai thành viên dũng cảm của Vệ binh Quốc gia… đã bị tấn công táo tợn trong một hành vi bạo lực kinh hoàng. Họ đã bị bắn. Họ đang trong tình trạng nguy kịch”, ông nói trong buổi họp báo.

Thống đốc bang West Virginia Patrick Morrisey ban đầu nói trên mạng xã hội rằng cả hai nạn nhân đều là thành viên Vệ binh Quốc gia của bang ông và đã tử vong vì vết thương, nhưng sau đó ông đăng tuyên bố thứ hai, dẫn “những báo cáo mâu thuẫn” về tình trạng của họ.

Một quan chức trong chính quyền Trump cho biết nghi phạm xả súng đã được đưa tới bệnh viện với các vết thương do đạn bắn. Động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi đây là “một vụ nổ súng có chủ đích” do một tay súng duy nhất thực hiện.

Theo Phó Cảnh sát trưởng Jeff Carroll của Sở Cảnh sát Đô thị, các binh sĩ đang thực hiện “tuần tra công khai tăng cường” vào gần góc phố 17 và I, cách Nhà Trắng vài dãy nhà, thì nghi phạm xuất hiện từ một góc phố và “phục kích” họ.

Sau một loạt tiếng súng qua lại, các thành viên Vệ binh khác đã khống chế được nghi phạm, ông nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi nghi phạm là “thú vật” và nói rằng người này sẽ “phải trả một cái giá rất đắt”, đồng thời ca ngợi lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống đang ở khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm, trong khi Phó Tổng thống Mỹ ông J.D. Vance đang ở Kentucky.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết ông Trump đã yêu cầu triển khai thêm 500 binh sĩ tới Washington.

“Điều này xảy ra chỉ cách Nhà Trắng vài bước chân và sẽ không thể chấp nhận được, và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã yêu cầu tôi – và tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Lục quân điều động thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia đến Washington”, ông Hegseth nói.

Chính quyền địa phương xác nhận các dịch vụ khẩn cấp đã phản ứng và đưa ba nạn nhân bị thương do súng bắn ra khỏi khu vực.

Các đặc vụ Sở Mật vụ được nhìn thấy phía sau hàng rào cảnh sát màu vàng, vũ khí sẵn sàng.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi đang chờ đèn đỏ thì có vài phát nổ”, bà Angela Perry nói, lúc đó đang ngồi trong xe cùng hai con nhỏ. “Bạn có thể thấy lính Vệ binh Quốc gia chạy về phía ga metro với súng rút sẵn”, người phụ nữ 42 tuổi nói.

Ông Trump đã triển khai quân Vệ binh Quốc gia tới Washington, Los Angeles và Memphis – những thành phố do đảng Dân chủ điều hành – nhằm chống tội phạm và hỗ trợ chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp của ông.

Một thẩm phán liên bang sau đó phán quyết rằng việc ông Trump điều động hàng nghìn lính Vệ binh tới thủ đô là trái luật.

Việc sử dụng lực lượng này trong nước của ông cũng từng bị bang California thách thức vào đầu năm nay, sau khi Tổng thống điều lính tới Los Angeles để trấn áp các cuộc biểu tình liên quan đến việc bắt giữ người nhập cư trái phép.

Ông Trump, thuộc đảng Cộng hòa, nhiều lần tuyên bố rằng tội phạm đã “biến mất” khỏi thủ đô nhờ triển khai quân, dù động thái này bị đảng Dân chủ chỉ trích mạnh mẽ.

