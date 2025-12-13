Huawei cân nhắc bán nhà máy 5G tại Pháp khi EU thúc đẩy loại bỏ thiết bị Trung Quốc

Trong bối cảnh EU và các quốc gia hạn chế dùng thiết bị của Huawei, nhà máy 5G tại Pháp của Huawei có thể bị bán hoặc tạm dừng hoạt động.

EU lấy lý do “an ninh”, chuẩn bị cấm toàn diện thiết bị 5G Trung Quốc

Những năm gần đây, dưới áp lực và chủ đạo của Mỹ, các nước châu Âu ngày càng lo ngại các thiết bị viễn thông của Trung Quốc có thể gây rủi ro an ninh cho hạ tầng mạng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Donald Trump, sau khi Mỹ cấm thiết bị 5G từ Huawei, các nước Australia, New Zealand, Anh, Pháp…cũng lần lượt làm theo.

Tháng 8/2018, Huawei Australia thông báo qua tài khoản Twitter chính thức của mình rằng Australia đã cấm Huawei và ZTE cung cấp thiết bị cho mạng 5G dự kiến ​​của nước này. Huawei tuyên bố rằng đây là một "kết quả vô cùng đáng thất vọng đối với người tiêu dùng".

Vào tháng 11/2018, nhà mạng viễn thông Spark của New Zealand tuyên bố rằng Cục An ninh Truyền thông New Zealand đã bác bỏ đề xuất của Spark về việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei trong mạng lưới của họ, với lý do “rủi ro đáng kể về an ninh quốc gia”.

Ngày 14/7/2020, chính phủ Anh đột ngột tuyên bố: dựa trên những lo ngại về an ninh, họ sẽ cấm mua thiết bị viễn thông mới từ Huawei kể từ ngày 31/12/2020. Hơn nữa, các thiết bị của Huawei hiện đang được sử dụng trong mạng 5G của Anh phải được loại bỏ trước năm 2027.

Trào lưu cấm sử dụng thiết bị Huawei đang lan rộng ở châu Âu. Ảnh: Sohu.

Tháng 7/2020, Pháp chính thức tuyên bố cấm Huawei tham gia xây dựng mạng di động 5G và lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn thiết bị mạng của Huawei trước năm 2028.

Tháng 10/2020, Cơ quan Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS), khi công bố các điều kiện đấu giá phổ tần 5G, quy định rằng bất kỳ nhà mạng nào tham gia đều không được sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE, và yêu cầu tháo bỏ các thiết bị liên quan đã được sử dụng khỏi mạng lưới trước năm 2025.

Tháng 11 năm nay, Bloomberg đưa tin Ủy ban châu Âu có kế hoạch buộc các quốc gia thành viên phải dần loại bỏ các sản phẩm của các công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc khỏi thiết bị mạng di động.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen hy vọng sẽ biến khuyến nghị năm 2020 về việc ngừng sử dụng các nhà cung cấp có rủi ro cao trong mạng di động thành một quy định ràng buộc về mặt pháp lý. Trong khi các quyết định liên quan đến cơ sở hạ tầng thuộc về chính phủ các nước thành viên, bà Virkkunen sẽ đề xuất một kiến ​​nghị yêu cầu các nước thành viên EU tuân thủ các hướng dẫn an ninh do Ủy ban soạn thảo.

Mặc dù các quốc gia Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức và Phần Lan hiện vẫn cho phép sử dụng thiết bị viễn thông Trung Quốc trong mạng lưới của họ, nhưng họ đang xem xét áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh EU đang tích cực thúc đẩy việc buộc các quốc gia thành viên loại trừ thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz mới đây đã lập một ủy ban chuyên gia để xem xét lại chính sách thương mại đối với Trung Quốc và cấm sử dụng các linh kiện Trung Quốc trong mạng 6G tương lai.

Thiết bị của Huawei và ZTE đang là mục tiêu nhắm vào của nhiều nước vì lý do ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ảnh: Sohu.

Huawei cân nhắc bán nhà máy 5G tại Pháp

Ngày 27/02/2020 Huawei chính thức tuyên bố sẽ xây nhà máy sản xuất thiết bị 4G/5G tại Pháp với tổng đầu tư 200 triệu euro. Nhà máy này sẽ tập trung sản xuất các thiết bị vô tuyến 4G/5G cho thị trường châu Âu. Dự kiến nhà máy sẽ tạo ra giá trị sản xuất 1 tỉ euro/năm, cung cấp khoảng 500 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương.

Nhà máy này rộng 52.000 m², gần Strasbourg, đã hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt dây chuyền thiết bị vào tháng 9 năm nay, nhưng hiện vẫn chưa đi vào hoạt động. Hai quan chức địa phương và một giám đốc điều hành cấp cao cho biết Huawei dường như vẫn chưa quyết định có tiếp tục xây dựng nhà máy này hay không, đây là nhà máy đầu tiên của hãng tại châu Âu.

Tuy nhiên, với việc các nước châu Âu có lập trường cứng rắn hơn trong việc loại trừ thiết bị mạng của Trung Quốc, bao gồm cả Huawei, khỏi cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của họ, và EU đang tích cực thực hiện các biện pháp bắt buộc để loại bỏ dần thiết bị viễn thông Trung Quốc, nhà máy sản xuất thiết bị truyền thông 5G mới xây dựng của Huawei có thể sẽ không được sử dụng nhiều.

Chuyên gia tư vấn viễn thông John Strand cho biết Huawei hiện đang nắm giữ khoảng 35%-40% thị phần lắp đặt thiết bị 4G và 5G tại châu Âu, trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chậm hơn dự kiến, và một số chính phủ châu Âu đã tăng cường lập trường về việc hạn chế hoặc cấm thiết bị của Trung Quốc.

Ông Jean-Luc Beylat, chủ tịch cơ quan đổi mới công nghệ Pháp Systematic Paris-Region và cố vấn cho cơ quan quản lý viễn thông ARCEP, nói: “Họ (Huawei) có tham vọng lớn, và sản phẩm của họ có chất lượng rất tốt. Tuy nhiên… những lo ngại về an ninh đang cản trở tham vọng của họ”. Ông nói thêm rằng thị trường 5G châu Âu không năng động như mong đợi, và việc áp dụng trong ngành diễn ra chậm hơn dự kiến.

Một quan chức địa phương tham dự cuộc họp với Huawei hồi đầu tháng 11 cho biết tất cả các phương án liên quan đến nhà máy rộng 52.000 mét vuông đang được thảo luận, nhưng không nói rõ chi tiết.

Tuy nhiên, một quan chức kinh doanh am hiểu vấn đề cho biết các phương án này có thể bao gồm việc bán nhà máy. Ông nói thêm rằng một số tập đoàn công nghiệp gần đây đã đến khảo sát địa điểm này.

Một quản lý cấp cao đã thị sát nhà máy cùng các nhân viên cho biết họ hiểu rằng Huawei khó có khả năng sử dụng cơ sở này. Một quan chức địa nơi đặt nhà máy cho biết khoản trợ cấp 800.000 euro ban đầu được chính phủ đồng ý đã bị hủy bỏ do sự không rõ ràng của dự án.

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Pháp cũng nói: “Chúng tôi muốn thu hút đầu tư Trung Quốc trên cơ sở tôn trọng chủ quyền... Nhưng đối với viễn thông và các lĩnh vực chiến lược, đây là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, vì vậy cần có sự kiểm soát. Tình hình của Huawei ở Pháp hiện nay cũng nằm trong bối cảnh đó”.

Theo Sohu, Sina