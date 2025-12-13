Hoa hậu Phần Lan bị tước vương miện vì bê bối phân biệt chủng tộc gây phẫn nộ

Đương kim Hoa hậu Phần Lan, Sarah Dzafce, đã bị tước danh hiệu và vương miện sau một bê bối liên quan đến phân biệt chủng tộc, ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp này thông báo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm trong tuần, ban tổ chức khẳng định họ không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay hành vi kỳ thị nào, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai về sự việc.

Á hậu Tara Lehtonen đã được chọn làm Hoa hậu Phần Lan mới. “Tôi hứa sẽ mang danh hiệu này với niềm tự hào và sự tôn trọng sâu sắc”, người phụ nữ đến từ Helsinki viết trên mạng xã hội.

Dzafce được trao vương miện Hoa hậu Phần Lan vào tháng 9 năm nay.

Theo đài truyền hình Yle, gần đây cô đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội sau khi một bức ảnh gây tranh cãi của bà xuất hiện trên một nền tảng trực tuyến. Trong bức ảnh, người đẹp này dùng tay kéo hai bên mắt.

Bức ảnh đi kèm chú thích mà theo Yle có nội dung tương tự như “đi ăn cùng một người Trung Quốc”. Cử chỉ này bị đông đảo công chúng diễn giải là mang tính xúc phạm đối với người châu Á.

Ban đầu, bà Dzafce biện minh rằng cô chỉ đang xoa bóp thái dương và mở to mắt do “đau đầu dữ dội”. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, cô đã chính thức xin lỗi về sự việc, đặc biệt gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người châu Á.

“Phân biệt chủng tộc không bao giờ là điều có thể chấp nhận được”, cô nói. Cô cũng cho biết sẽ tạm rời xa mạng xã hội.

“Tôi sẽ suy nghĩ gấp 10 lần trước khi đăng bất cứ điều gì trong tương lai”, cô nói với các phóng viên. “Tôi cần thời gian để tập trung cho sức khỏe tinh thần của mình”.

Dzafce và Lehtonen cùng xuất hiện tại buổi họp báo và đã ôm nhau trước thời điểm bàn giao danh hiệu. Bà Lehtonen cho biết mối quan hệ giữa hai người vẫn thân thiện và họ dự định sẽ tiếp tục giữ liên lạc.

Lehtonen, 25 tuổi, thừa nhận rằng cô bất ngờ trước diễn biến này. “Tôi biết có tranh cãi, nhưng không ngờ mọi việc lại leo thang đến mức này”, cô nói. Cuộc gọi đề nghị cô nhận danh hiệu đến một cách đột ngột khi bà đang ở nơi làm việc.

“Tôi phải dừng lại một lúc để hiểu mình vừa được hỏi điều gì”, cô kể. “Tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho chuyện đó”.

Cô mô tả việc sử dụng mạng xã hội của mình là “trung tính” và cho rằng một tình huống tương tự khó có thể xảy ra với bản thân.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, danh hiệu Hoa hậu Phần Lan bị chuyển giao ngay trong năm đương nhiệm. Năm đó, Pia Lamberg đã từ bỏ vương miện vì không hài lòng với ban tổ chức, và danh hiệu được trao lại cho Á hậu Sara Sieppi.

