Robot hình người dự tăng bùng nổ 700%: 10 thay đổi công nghệ lớn trong năm 2026

Dự đoán năm 2026 sẽ là một năm bị chi phối bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, trọng tâm sẽ chuyển mạnh sang ba vấn đề then chốt: ứng dụng thực tiễn, giá trị mang lại thực sự, và liệu các khoản đầu tư khổng lồ có được hiện thực hóa hay không?

Tổng hợp nhận định từ nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường cho thấy 10 xu hướng công nghệ lớn đáng chú ý trong năm tới, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư sớm chuẩn bị.

Liệu AI có thể vượt qua sự hoài nghi của thị trường?

Khi AI ra khỏi phòng thí nghiệm và đi vào thế giới thực, công ty nghiên cứu Capgemini - một tập đoàn tư vấn công nghệ và chuyển đổi số đa quốc gia của Pháp - cho rằng năm 2026 sẽ là thời điểm chuyển từ “chứng minh khái niệm” (proof-of-concept) sang “chứng minh tác động” (proof-of-impact). Điều này nhằm bảo đảm AI có thể tạo ra các kết quả đo lường được ở quy mô lớn, xây dựng niềm tin và giá trị hợp tác, đồng thời đặt nền móng cho những chuyển đổi sâu rộng hơn.

Pascal Brier, Giám đốc Đổi mới của Capgemini, cho rằng: "AI sẽ vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước vào giai đoạn trưởng thành. Trong năm tới, AI sẽ trở thành xương sống của kiến ​​trúc doanh nghiệp, định hình lại vòng đời phần mềm và định nghĩa lại việc tiêu thụ điện toán đám mây".

Đồng thời, hệ thống doanh nghiệp đang trải qua sự chuyển dịch cấu trúc sang vận hành thông minh, trong đó chủ quyền công nghệ được ưu tiên nhằm xây dựng các mối quan hệ phụ thuộc có khả năng chống chịu rủi ro.

Xu hướng nóng nhất là gì?

TrendForce - công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược công nghệ có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) đã liệt kê mười xu hướng.

Thứ nhất, cạnh tranh chip AI gay gắt, làm mát bằng chất lỏng được áp dụng rộng rãi. Được thúc đẩy bởi chi tiêu vốn tăng lên từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn ở Bắc Mỹ (CSPs) và sự gia tăng của các dự án đám mây độc lập toàn cầu, nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lượng xuất xưởng máy chủ AI tăng hơn 20% mỗi năm.

Thứ hai, phá vỡ nút thắt băng thông: HBM và truyền thông quang học tái cấu trúc cụm AI. Khối lượng công việc AI khổng lồ bộc lộ các nút thắt về tốc độ truyền tải và hiệu quả năng lượng. Để khắc phục những hạn chế này, công nghệ HBM (Bộ nhớ băng thông cao) và kết nối quang học đang trở thành động lực chính cho kiến ​​trúc AI thế hệ tiếp theo.

TrendForce dự đoán 2026 sẽ là năm AI định hình lại công nghệ toàn cầu. Ảnh: TrendForce.

Thứ ba, NAND Flash thúc đẩy giải pháp lưu trữ AI, tăng tốc suy luận và giảm chi phí. Việc huấn luyện và suy luận AI yêu cầu truy cập nhanh chóng vào lượng dữ liệu khổng lồ với hành vi khó dự đoán. Các nhà sản xuất NAND Flash (non-volatile memory, tức bộ nhớ lưu trữ không mất dữ liệu khi tắt điện) đang tập trung vào hai loại sản phẩm chính—lưu trữ tốc độ cao, độ trễ thấp và lưu trữ dung lượng cao, chi phí thấp—thông qua các giải pháp được tăng tốc và tùy chỉnh.

Thứ tư, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) trở thành trụ cột điện năng của trung tâm dữ liệu AI. Khi các trung tâm dữ liệu AI phát triển thành các hệ thống cụm quy mô lớn, khối lượng công việc yêu cầu nguồn điện ổn định hơn. Sự chuyển đổi này đã biến các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) từ các nguồn điện dự phòng đơn giản thành cơ sở hạ tầng năng lượng cốt lõi của các trung tâm dữ liệu AI.

Thứ năm, trung tâm dữ liệu AI chuyển sang kiến ​​trúc HVDC 800V, thúc đẩy nhu cầu về chất bán dẫn thế hệ thứ ba. Khi công suất của giá đỡ máy chủ tăng từ kilowatt lên megawatt, các trung tâm dữ liệu đang trải qua một cuộc nâng cấp lớn về cơ sở hạ tầng điện. Ngành công nghiệp đang nhanh chóng áp dụng kiến ​​trúc HVDC 800V (Dòng điện một chiều cao áp) để cải thiện hiệu quả, tăng cường độ tin cậy, giảm cáp đồng và hỗ trợ thiết kế hệ thống nhỏ gọn hơn.

Thứ sáu, Cuộc đua bán dẫn thế hệ mới: 2nm GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistor - công nghệ transistor thế hệ mới) và những đột phá trong công nghệ đóng gói 2.5D/3D. Ngành công nghiệp bán dẫn đang trải qua hai xu hướng: sản xuất hàng loạt công nghệ xử lý 2nm để đạt được mật độ bóng bán dẫn cao hơn, và thu nhỏ kích thước gói lớn hơn nhờ những tiến bộ trong tích hợp không đồng nhất. Điều này liên quan đến việc tích hợp nhiều chip với các chức năng và nút công nghệ khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và hiệu quả của các ứng dụng AI và HPC.

Thứ bảy, robot hình người xuất xưởng dự kiến ​​tăng hơn 700% vào năm 2026. Năm 2026 sẽ là bước ngoặt cho việc thương mại hóa robot hình người, với lượng xuất xưởng toàn cầu dự kiến ​​tăng hơn bảy lần, vượt quá 50.000 đơn vị. Động lực thị trường sẽ xoay quanh hai trụ cột cốt lõi: khả năng thích ứng với AI và thiết kế hướng đến ứng dụng.

Thứ tám, OLED bước vào giai đoạn mới: Nâng cấp màn hình máy tính xách tay và sự trỗi dậy của điện thoại thông minh màn hình gập. Công nghệ OLED đang trải qua một sự chuyển đổi lớn trên nhiều lĩnh vực thiết bị. Khi Trung Quốc và Hàn Quốc mở rộng sản xuất AMOLED thế hệ 8.6, những cải tiến về cấu trúc chi phí và năng suất đang thúc đẩy ứng dụng OLED trong cả màn hình nhỏ và lớn.

Dự đoán năm 2026, số lượng robot hình người xuất xưởng sẽ tăng 700%. Ảnh: Sohu.

Thứ chín, Meta đẩy nhanh sự phát triển toàn cầu của màn hình gần mắt, xu hướng LEDoS ngày càng mạnh mẽ. Khi việc tích hợp AI trở nên tiên tiến hơn, Meta đã ra mắt kính AR Meta Ray-Ban Display. Những chiếc kính này nhằm mục đích tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày, thay đổi cách mọi người tương tác với AI.

Thứ mười, tăng tốc tự lái: Chuẩn hóa hỗ trợ lái và mở rộng robotaxi toàn cầu. Dự kiến năm 2026, tỷ lệ áp dụng hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 trở lên sẽ vượt quá 40%, đưa trí tuệ xe cộ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng tiếp theo cho ngành công nghiệp ô tô sau điện khí hóa.

Đâu là xu hướng dài hạn?

Công ty tư vấn Gartner - hãng tư vấn và nghiên cứu công nghệ độc lập đã phân loại xu hướng công nghệ thành ba nhóm: "Kiến trúc sư", "Nhà tích hợp" và "Người tiên phong ngành". "Kiến trúc sư" tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn và có khả năng mở rộng cho AI và chuyển đổi số, bao gồm các nền tảng phát triển AI gốc, nền tảng siêu máy tính và điện toán bảo mật.

"Nhà tích hợp" nhấn mạnh cách kết hợp các mô hình chuyên biệt, tác nhân AI và hệ thống kỹ thuật số để tạo ra giá trị mới.

"Người tiên phong ngành" tập trung vào việc xác định và giảm thiểu rủi ro, đại diện cho an ninh, sự tin cậy và quản trị để giải quyết các rủi ro chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng. Điều này bao gồm an ninh mạng chủ động, xác định nguồn gốc kỹ thuật số, nền tảng bảo mật AI và định vị địa lý, chuyển khối lượng công việc sang các nhà cung cấp điện toán đám mây quốc gia hoặc khu vực để giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Tóm lại, 2026 không chỉ là “năm của AI”, mà là năm AI phải chứng minh giá trị thật, trong khi robot hình người, bán dẫn và hạ tầng số bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ.

Theo Chinatimes, Creaders