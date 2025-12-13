Ông Kim Jong-un ca ngợi binh sĩ Triều Tiên thực hiện chiến dịch rà phá mìn ở Kursk

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu công khai ca ngợi binh sĩ nước này tham gia rà phá mìn tại vùng Kursk của Nga, thừa nhận nhiệm vụ nguy hiểm và thương vong trong chiến dịch hỗ trợ Moscow.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi các binh sĩ trở về vì đã thể hiện “chủ nghĩa anh hùng tập thể” trong các chiến dịch rà phá mìn tại khu vực Kursk của Nga.

Triều Tiên đã điều binh sĩ sang rà phá mìn tại vùng Kursk của Nga hồi đầu năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết trong một bài phát biểu được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 13/12, đánh dấu sự thừa nhận hiếm hoi về những nhiệm vụ nguy hiểm mà binh sĩ nước này được giao tại đây.

Theo các cơ quan tình báo Hàn Quốc và phương Tây, Bình Nhưỡng đã cử hàng nghìn binh sĩ sang chiến đấu cho Moscow trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kéo dài gần 4 năm.

Các nhà phân tích cho rằng đổi lại, Nga đang cung cấp cho Triều Tiên hỗ trợ tài chính, công nghệ quân sự, cũng như lương thực và năng lượng, giúp nước này chống đỡ các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh sĩ Triều Tiên, những người đã hỗ trợ Nga đẩy lùi một cuộc đột kích lớn của Ukraine vào khu vực Kursk, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá mìn tại khu vực này.

Theo một hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên năm ngoái đã điều khoảng 14.000 binh sĩ sang chiến đấu bên cạnh Nga tại Kursk.

Ca ngợi sự trở về của một trung đoàn công binh, ông Kim cho biết các binh sĩ đã “viết thư gửi về quê hương và làng mạc của mình trong những khoảng nghỉ giữa các giờ rà phá mìn”, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Trung đoàn này đã chịu “tổn thất đau lòng với 9 sinh mạng” trong đợt triển khai kéo dài 120 ngày bắt đầu từ tháng 8, ông Kim nói trong bài phát biểu tại lễ đón tiếp hôm thứ Sáu, theo KCNA.

Ông đã truy tặng các binh sĩ thiệt mạng huân chương nhà nước nhằm “tô điểm vĩnh cửu” cho lòng dũng cảm của họ.

“Tất cả các đồng chí, cả sĩ quan lẫn binh sĩ, đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng tập thể khi vượt qua những gánh nặng tinh thần và thể chất không thể tưởng tượng nổi gần như mỗi ngày”, ông Kim nói.

Theo ông, các binh sĩ đã có thể “tạo nên kỳ tích khi biến một khu vực rộng lớn đầy nguy hiểm thành nơi an toàn và bảo đảm chỉ trong chưa đầy ba tháng”.

Nói rằng trung đoàn đã thể hiện “lòng trung thành tuyệt đối” với Đảng và Nhà nước, ông Kim ca ngợi công tác giáo dục chính trị, kỷ luật và sự đoàn kết của lực lượng này, đồng thời gọi màn thể hiện của họ là hình mẫu cho toàn bộ quân đội.

Triều Tiên chỉ xác nhận vào tháng 4 rằng nước này đã triển khai binh sĩ để hỗ trợ Nga và rằng binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong chiến đấu.

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim mỉm cười ôm các binh sĩ trở về, trong đó có những người ngồi xe lăn, tại buổi lễ long trọng ở Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu.

Theo Reuters