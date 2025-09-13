Chân dung kẻ nổ súng vào đồng minh của ông Trump: Nam sinh ưu tú với điểm số top 1% của Mỹ

Tyler Robinson, 22 tuổi, nghi phạm vụ xả súng vào Charlie Kirk, bị bắt tại Utah. Nghi phạm từng đạt điểm ACT thuộc top 1% nhưng sau đó rời đại học, sống cùng gia đình và gây ra vụ việc nghiêm trọng.

Nghi phạm trong vụ xả súng nhằm vào nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk được xác nhận là Tyler Robinson, 22 tuổi, quê ở Utah. Theo nhà chức trách, Robinson từng chỉ trích ông Kirk trong một cuộc trò chuyện gần đây và đang sống cùng gia đình vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Nghi phạm Robinson bị bắt tối 11/9 sau khi một người bạn của gia đình gọi báo cho cảnh sát, các quan chức cho biết hôm 12/9 theo giờ địa phương.

Các điều tra viên hiện chưa công bố động cơ chính thức. Thống đốc Utah Spencer Cox nói với báo giới rằng một thành viên trong gia đình khai với cơ quan chức năng rằng Robinson gần đây có nhắc đến sự kiện xuất hiện của ông Kirk tại Đại học Utah Valley, nơi ông bị bắn hôm thứ Ba.

“Họ đã bàn về lý do tại sao họ không thích ông ta và những quan điểm mà ông ấy đưa ra”, Cox cho hay.

Một thành viên gia đình cũng cho biết Robinson trong vài năm gần đây trở nên quan tâm nhiều hơn đến chính trị. Nhà chức trách tiết lộ Robinson đã khắc các thông điệp dường như có nội dung chống phát xít lên vỏ đạn được tìm thấy cùng khẩu súng nghi là hung khí.

Robinson bị bắt với cáo buộc giết người nghiêm trọng cùng một số tội danh khác. Theo hồ sơ bang được hãng Reuters rà soát, Robinson không có tiền án tiền sự.

Nghi phạm từng đăng ký cử tri nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Robinson hiện được liệt kê là “cử tri không hoạt động”, tức không bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Tổng thống năm ngoái, khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris.

Robinson tốt nghiệp Trường Trung học Pine View ở thành phố St. George, Utah, vào năm 2021. Một video lễ tốt nghiệp đăng trực tuyến cho thấy kẻ này cầm bằng tốt nghiệp bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Mùa thu cùng năm, Robinson theo học một học kỳ tại Đại học Bang Utah ở thành phố Logan, trường xác nhận với Reuters. Hiện chưa rõ lý do tại sao nghi phạm nghỉ học sau đó.

Trong một video do mẹ Robinson đăng trên Facebook, người này được nhìn thấy đọc to lá thư thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần 4 năm từ Đại học Bang Utah, trong tiếng hò reo của bà. Một bài đăng khác tiết lộ Robinson đạt 34 điểm ACT – kỳ thi chuẩn hóa đầu vào đại học – thuộc nhóm 1% thí sinh có điểm cao nhất theo đánh giá của tổ chức Princeton Review.

Tại thời điểm bị bắt, Robinson sống cùng gia đình ở hạt Washington, khu vực phía tây nam bang Utah, gần biên giới Nevada, theo lời Thống đốc Cox.

Những bài đăng trên Facebook

Những bài đăng trên Facebook của mẹ Robinson – phần lớn đã bị xóa trong hôm 12/9 – chủ yếu thể hiện tình cảm gia đình: ghi lại các chuyến đi tới Alaska, vùng Caribbe và Disneyland; chúc mừng các vở kịch học đường, lễ Halloween, những chú thỏ nuôi mới nhận; và niềm tự hào khi ba cậu con trai lần lượt tiến lên các cấp học. Không có bài đăng nào mang tính chính trị.

Một số hình ảnh cho thấy Robinson và các anh em thỉnh thoảng chụp cùng súng, điều vốn không hiếm ở một bang có luật kiểm soát súng khá lỏng lẻo.

“Việc rời đi mà không có con bên cạnh là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng trải qua trong thời gian dài”, mẹ của Robinson viết trong một bài đăng về việc giúp con dọn đến trường đại học năm 2021. “Con rất háo hức bắt đầu hành trình mới và nó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!”.

Tối thứ Năm,ông Cox cho biết, một thành viên trong gia đình Robinson đã gọi cho một người bạn và người này sau đó báo với Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Washington, cung cấp thông tin rằng nghi phạm đã thú nhận hoặc ám chỉ việc mình gây ra vụ nổ súng.

Bạn cùng phòng của Robinson cũng trình cho cảnh sát những tin nhắn mà nghi phạm gửi qua nền tảng Discord, mô tả việc anh để lại một khẩu súng trường trong bụi cây được bọc bằng khăn – trùng khớp với vũ khí mà lực lượng chức năng thu giữ tại khu rừng gần hiện trường vụ nổ súng.

Robinson hiện bị giam tại nhà tù Hạt Utah ở thành phố Spanish Fork, cách trường Đại học Utah Valley – nơi ông Kirk bị bắn – khoảng 19 km. Kẻ này vẫn chưa bị khởi tố chính thức.