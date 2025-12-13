Ông Trump úp mở về khả năng "sớm" tấn công trên bộ nhằm vào Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm tiến hành tấn công trên bộ tại Venezuela với lý do chống ma túy.

Caracas đã cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ chính quyền Venezuela dưới vỏ bọc của một chiến dịch chống ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào những mục tiêu mà Mỹ cho là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy gắn với Venezuela, đồng thời khẳng định dòng ma túy xâm nhập vào Mỹ bằng đường biển đã gần như bị chặn đứng hoàn toàn. Phía Venezuela kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các băng đảng ma túy.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 13/12, ông Trump cho biết hoạt động buôn lậu ma túy trên biển có liên hệ với Venezuela đã giảm tới 92%, nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ đang “đánh chặn ma túy ở mức độ chưa từng thấy trước đây”.

“Chúng tôi đã loại bỏ 96% lượng ma túy xâm nhập bằng đường biển”, ông nói, trước khi khẳng định thêm: “Việc này sẽ sớm được triển khai trên bộ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về các mục tiêu tiềm năng hay quy mô của chiến dịch trên bộ nói trên.

Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực Caribe và phía đông Thái Bình Dương, đồng thời tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi vận chuyển ma túy, khiến hàng chục người thiệt mạng. Ông Trump lập luận rằng các chiến dịch này đã cứu sống hàng chục nghìn người Mỹ bằng cách ngăn chặn ma túy xâm nhập vào nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của ông Trump về mối liên hệ giữa Caracas và các tổ chức buôn ma túy, đồng thời tố Washington đang tìm cách lật đổ chính phủ Venezuela dưới chiêu bài chống ma túy.

Cũng trong tuần này, giới chức Mỹ đã thu giữ tàu chở dầu Skipper ngoài khơi bờ biển Venezuela, con tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran. Chính quyền Caracas lên án vụ việc là hành động “cướp bóc trắng trợn” và “cướp biển hải quân mang tính tội phạm”.

Trong khi đó, Nga – quốc gia có quan hệ chặt chẽ lâu năm với Venezuela – đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Nicolas Maduro trong tuần này.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “bày tỏ tình đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyết tâm của chính phủ Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước áp lực từ bên ngoài”. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết thực thi hiệp ước đối tác chiến lược được ký kết vào tháng 5.

Theo RT