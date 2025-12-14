Siêu dự án Olympic hơn 925.000 tỷ của Vingroup được thông qua

HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương xây dựng khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng, hướng tới đủ điều kiện đăng cai ASIAD và Olympic.

Tại kỳ họp thứ 29 diễn ra ngày 14/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic, đồng thời phê duyệt nghị quyết quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và Olympic…

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng thuộc khu đô thị thể thao Olympic.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.171 ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành bốn phân khu A, B, C, D.

Trong đó, khu A rộng khoảng 1.743 ha, là đô thị mới gắn với mô hình TOD và đầu mối giao thông. Khu B diện tích khoảng 3.113 ha, là khu vực trọng tâm phát triển đô thị thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế. Khu C rộng khoảng 1.832 ha, phát triển đô thị thể thao và dịch vụ hỗ trợ. Khu D diện tích khoảng 2.438 ha, định hướng phát triển đô thị thể thao và dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của khu đô thị thể thao Olympic khoảng 925.000 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành khu liên hợp thể thao và sân vận động vào quý 2/2030, hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.

Dự kiến lễ khởi công diễn ra ngày 19/12, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Trước đó, hồi tháng 9, UBND TP Hà Nội có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe đề xuất của Tập đoàn Vingroup về dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic tại khu vực Ngọc Hồi.

Theo báo cáo, dự án có quy mô nghiên cứu đặc biệt lớn khoảng hơn 10.000 ha, trong đó diện tích đất đầu tư khoảng 10.042 ha, dân số dự kiến hơn 1,2 triệu người, bao gồm quần thể công trình trung tâm thể thao – khu liên hợp thể thao mang tính biểu tượng của Quốc gia.

Đề xuất của Vingroup chia dự án thành 4 khu: khu đô thị thương mại, dịch vụ gắn với mô hình TOD (khu đô thị thể thao quốc tế gắn với sân vận động 135.000 chỗ ngồi); khu đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng và khu đô thị sinh thái.

Khoảng một nửa diện tích dự án nằm trong phạm vi phát triển đô thị phía tây vành đai 4, phần còn lại ngoài ranh giới này. Dự án nếu được triển khai sẽ làm tăng thêm khoảng 500.000 dân so với chỉ tiêu dân số trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt.