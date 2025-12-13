Trung Quốc – Nga phô diễn sức mạnh oanh tạc cơ chiến lược ở Thái Bình Dương giữa căng thẳng khu vực

Không quân Trung Quốc và Nga triển khai oanh tạc cơ H-6K và Tu-95MS tuần tra 8 giờ tại Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á và xung đột giữa Nga với NATO tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Các máy bay ném bom tầm trung H-6K của Trung Quốc và máy bay ném bom tầm liên lục địa Tu-95MS của Nga đã thực hiện chuyến tuần tra kéo dài tám giờ trên Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và khu vực Tây Thái Bình Dương.

Trung Quốc và Nga hiện là hai quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn sản xuất máy bay ném bom chiến lược, lần lượt là H-6 và Tu-160 tầm liên lục địa. Cùng với Mỹ – quốc gia chưa sản xuất máy bay ném bom mới kể từ năm 2000 – họ cũng là những nước duy nhất đang duy trì các loại máy bay này trong biên chế.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Trung Quốc và Nga đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra chung bằng oanh tạc cơ kể từ cuối những năm 2010. Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hoạt động này là việc Trung Quốc triển khai máy bay H-6 xuất phát từ lãnh thổ Nga. Đến tháng 7/2024, hai bên lần đầu tiên thực hiện một cuộc tuần tra trong đó oanh tạc cơ Trung Quốc hoạt động ngoài khơi Alaska, sử dụng các căn cứ tại Nga.

Tầm hoạt động của H-6 đã được cải thiện đáng kể trong quá trình phục vụ, nhờ tích hợp các động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu hơn và sử dụng vật liệu composite tiên tiến cho khung thân, qua đó nâng cao hiệu suất và khả năng mang tải.

Máy bay Trung Quốc cũng được trang bị các loại tên lửa ngày càng tinh vi và có tầm bắn xa hơn, bao gồm cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cho phép tiến hành các đòn tấn công trên khắp Thái Bình Dương, thậm chí vươn tới lục địa Mỹ. Việc máy bay tiếp dầu YY-20 chính thức đi vào hoạt động gần đây, cùng với số lượng tăng nhanh, đã mang lại năng lực tiếp dầu trên không, giúp H-6 có thể hoạt động sâu hơn nữa trên Thái Bình Dương.

Máy bay ném bom tàng hình không người lái tầm xa liên lục địa của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Trong tương lai, lực lượng máy bay ném bom của Trung Quốc được dự báo sẽ chuyển dần sang dựa nhiều hơn vào các nền tảng không người lái với khả năng tàng hình tiên tiến. Máy bay ném bom tàng hình không người lái CH-7 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên được chờ đợi từ lâu vào tháng 11 và được kỳ vọng có tầm hoạt động tương đương H-6.

Một mẫu oanh tạc cơ tàng hình không người lái hạng nặng hơn, chưa rõ định danh, dường như là máy bay chiến lược tầm liên lục địa, lần đầu được phát hiện qua ảnh vệ tinh vào tháng 6 trước khi bay thử lần đầu vào tháng 10. Loại máy bay này có kích thước lớn hơn cả oanh tạc cơ tàng hình chiến lược B-21 của Mỹ hiện đang trong quá trình phát triển.

Trong khi đó, Nga từng tìm cách phát triển máy bay ném bom thế hệ mới theo chương trình PAK DA, song các trì hoãn nghiêm trọng đã khiến Moscow quyết định nối lại sản xuất dòng Tu-160 từ thời Liên Xô như một giải pháp tạm thời. Tương lai của chương trình máy bay ném bom thế hệ mới của Nga hiện vẫn còn rất nhiều bất định.

Theo MW