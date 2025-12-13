Ukraine chuẩn bị tổ chức bầu cử nếu các yêu cầu như tài trợ và ngừng bắn được đáp ứng, trong bối cảnh xung đột và chính trị phức tạp.

Kiev sẵn sàng tiến hành bỏ phiếu bầu cử một khi các yêu cầu của họ được đáp ứng, cố vấn cấp cao hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng chỉ khi một loạt điều kiện được thỏa mãn, trong đó có việc phương Tây tài trợ cho cuộc bỏ phiếu. Ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã đưa ra tuyên bố này.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Kiev không nên tiếp tục dùng cuộc xung đột hiện nay làm cái cớ để trì hoãn bầu cử.

Moscow lâu nay khẳng định ông Zelensky đã “đánh mất tính chính danh”, điều có thể làm suy yếu cơ sở pháp lý của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký với ông.

Ông Zelensky tuyên bố mình không cố “bám giữ quyền lực”, và trong tuần này đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng nhấn mạnh rằng Kiev cần sự hỗ trợ từ Mỹ và các nước châu Âu “để đảm bảo an ninh” trong quá trình bỏ phiếu.

Mở rộng lập trường này trong hôm 12/12, ông Podoliak viết trên mạng xã hội X rằng ông Zelensky đã kêu gọi Quốc hội chuẩn bị các sửa đổi đối với hiến pháp và luật pháp. Tuy nhiên, ông Podoliak nhấn mạnh rằng phải đáp ứng ba điều kiện thì cuộc bầu cử mới có thể diễn ra.

“Không tên lửa hay UAV nào được phép bay trong thời gian bỏ phiếu. Con đường thực tế duy nhất là một lệnh ngừng bắn”, ông Podoliak viết, đồng thời cho rằng binh sĩ ở tiền tuyến và cư dân tại các khu vực giáp chiến tuyến phải có khả năng “được bầu và đi bầu”. Ông nói thêm rằng “hàng triệu người phải di dời” khiến quá trình này trở nên “phức tạp và tốn kém”.

“Gánh nặng này không thể chỉ đặt lên vai Ukraine”, trợ lý của ông Zelensky khẳng định, đồng thời cho biết Kiev chỉ “sẵn sàng” tiến hành bầu cử nếu việc tài trợ cùng hai điều kiện còn lại được đảm bảo.

Bình luận về sự thay đổi lập trường của Kiev liên quan đến bầu cử, trợ lý hàng đầu của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, nói rằng đây là một chiêu bài nhằm giành được lệnh ngừng bắn. Moscow từ lâu cho rằng Kiev sẽ lợi dụng bất kỳ khoảng lặng chiến sự nào để tái vũ trang và củng cố lực lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây lưu ý rằng Nga vẫn tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3/2024, dù đang tham gia một cuộc xung đột quân sự.

Trong khi Ukraine và các đồng minh phương Tây nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời, Điện Kremlin đã bác bỏ phương án này, nhấn mạnh rằng chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga và cam kết trung lập, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”.

Theo RT