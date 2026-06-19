Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh "đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng".

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Hải Phòng sáng 19/6, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Hội Báo không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh nghề báo mà còn là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp thêm động lực cho một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Theo ông Quyết, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, gắn bó với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Thời gian qua, báo chí tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ thông qua việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả.

Đánh giá cao chủ đề Hội Báo năm nay: “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, ông cho rằng trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường và trách nhiệm là đích đến của báo chí cách mạng. Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo nhưng không thể thay đổi sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: Đỗ Trung.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cùng với đó, báo chí cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại, xây dựng các tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

Ông Quyết nhấn mạnh: “Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu báo chí tiếp tục phát huy vai trò là động lực phát triển, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, cần kiên định quan điểm “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tính nhân văn; xây dựng mỗi cơ quan báo chí trở thành diễn đàn tin cậy của Nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững gắn với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống đội ngũ để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng chia sẻ những khó khăn, áp lực mà người làm báo đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, ông khẳng định hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn vượt qua mọi thử thách và tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

"Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề", ông nói.

Bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ những người làm báo cả nước, ông Quyết kỳ vọng báo chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, 2045.

"Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng", ông Quyết nhấn mạnh.