10 ngày giành giật sự sống cho chàng trai 25 tuổi mắc Lupus

Mắc Lupus ban đỏ hệ thống, nhiễm khuẩn nặng khiến chàng trai 25 tuổi suy hô hấp, xuất huyết phế nang và suy đa cơ quan. Các bác sĩ phải phối hợp ECMO, thay huyết tương, lọc máu để cứu người bệnh.

Sát dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, một nam thanh niên 25 tuổi mắc Lupus ban đỏ hệ thống, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu trong tình trạng sốt cao tới 40°C, đau họng và khó thở dữ dội.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện vùng hạ họng của người bệnh phù nề nghiêm trọng, che lấp thanh môn, nguy cơ khiến đường thở bị tắc nghẽn cấp tính, đe dọa tính mạng.

Nam thanh niên được đưa vào viện với nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Nguyệt Minh.

BSCKI Đỗ Anh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ lập tức mở khí quản ngay tại giường để tạo một đường thở mới cho người bệnh, đồng thời hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Nhưng tình trạng suy hô hấp tiếp tục diễn biến nhanh. Phổi bị tổn thương nặng, tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), kèm xuất huyết phế nang lan tỏa. Người bệnh còn xuất hiện suy thận cấp, diễn biến đến vô niệu và suy giảm chức năng nhiều cơ quan.

Tức là phổi lúc này gần như không còn đảm nhiệm được nhiệm vụ đưa oxy vào máu. Dù máy thở đã phải sử dụng các thông số cao, tình trạng trao đổi khí vẫn không cải thiện.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp và quyết định triển khai VV-ECMO.

Song song với hỗ trợ VV-ECMO, các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực bằng nhiều phương pháp khác nhau cho bệnh nhân: Thay huyết tương (PEX), lọc máu liên tục (CRRT), truyền các chế phẩm máu, áp dụng chiến lược thông khí "nghỉ phổi", điều trị nhiễm khuẩn, kiểm soát đáp ứng miễn dịch và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Mỗi phương pháp giải quyết một vấn đề khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: kiểm soát tình trạng nguy kịch, duy trì sự sống và chờ các cơ quan, đặc biệt là phổi, có cơ hội hồi phục.

Theo BSCKI Đỗ Anh Sơn, đây là trường hợp đặc biệt khó khăn khi bệnh nhân vừa có bệnh lý tự miễn Lupus ban đỏ hệ thống – một bệnh tự miễn khiến hệ miễn dịch tấn công chính các mô, cơ quan của cơ thể, vừa đồng thời đối mặt với nhiễm khuẩn nghiêm trọng, tổn thương phổi, xuất huyết phế nang và suy giảm chức năng nhiều cơ quan.

Vì thế, các bác sĩ phải theo dõi sát từng diễn biến và liên tục điều chỉnh chiến lược điều trị.

Niềm vui của các thầy thuốc khi bệnh nhân đang dần hồi phục. Ảnh: Nguyệt Minh

Sau 10 ngày điều trị tích cực với sự hỗ trợ của VV-ECMO, tình trạng xuất huyết phế nang được kiểm soát. Chức năng phổi được cải thiện, chức năng của các cơ quan khác cũng dần ổn định. Và rồi, người bệnh đã được cai VV-ECMO thành công. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục giảm dần mức hỗ trợ hô hấp và từng bước cai máy thở.

Sau quá trình được điều trị tổng lực, đến ngày 30/9, bệnh nhân đã có thể tự thở qua mở khí quản. các chức năng đang tiếp tục hồi phục.

Ca bệnh cho thấy vai trò của hồi sức tích cực, ECMO và sự phối hợp nhiều phương pháp trong điều trị những bệnh nhân nguy kịch.

Đặc biệt, với những trường hợp suy hô hấp nặng, tổn thương phổi nghiêm trọng và suy đa cơ quan, việc đánh giá đúng thời điểm, triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp và phối hợp liên chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng.