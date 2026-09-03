Người đàn ông kiếm gần 400 triệu đồng/tháng nhờ dịch vụ lạ chưa từng thấy

Một chàng trai Trung Quốc mở hai cửa hàng chuyên gãi ngứa, thu về khoảng 100.000 NDT mỗi tháng và đặt mục tiêu mở 100 cơ sở trên toàn quốc.

Zhang Xiaoqiao đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trên toàn Trung Quốc và muốn biến nghề “gãi ngứa” thành một dịch vụ được công nhận rộng rãi.

Một người đàn ông ở miền Nam Trung Quốc đang gây chú ý với ý tưởng kinh doanh nghe có vẻ khó tin: mở chuỗi cửa hàng chuyên… gãi ngứa cho khách hàng. Chỉ với hai cơ sở tại Thâm Quyến, mô hình này được cho là đang mang về doanh thu 100.000 NDT (khoảng 388 triệu đồng) mỗi tháng.

Người đứng sau ý tưởng lạ lùng này là Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi. Theo Xiaoxiang Morning Herald, Zhang khai trương cửa hàng đầu tiên tại quận Bao’an, Thâm Quyến vào đầu tháng 5. Một tháng sau, cơ sở thứ hai tiếp tục được mở tại quận Futian.

Hai cửa hàng mang thương hiệu Suma, nơi nhân viên sử dụng những bộ móng giả có đầu nhọn được thiết kế riêng để nhẹ nhàng gãi lưng và các vùng khác trên cơ thể khách hàng. Khách nằm sấp trên giường, trong một không gian được bài trí tương tự phòng massage.

Dịch vụ có giá khoảng 300 NDT (40 USD) cho mỗi giờ. Theo Zhang, mục tiêu không chỉ là giúp khách hàng giải tỏa cảm giác ngứa mà còn tạo ra trạng thái thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Trong một số trường hợp, nhân viên sẽ tập trung gãi vào đúng vùng khách hàng cảm thấy ngứa. Cảm giác dễ chịu này đôi khi khiến khách bật cười, qua đó tạo thêm một trải nghiệm thư giãn khác biệt.

“Ở các thành phố hạng nhất, mọi người thường phải chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này khá cao”, Zhang nói với truyền thông.

Tự học cách làm một nghề chưa từng có

Khó khăn lớn nhất với Zhang là không có mô hình tương tự để học hỏi.

Theo anh, đây là một loại hình dịch vụ chưa có tiền lệ rõ ràng tại Trung Quốc. Vì thế, Zhang phải tự tìm hiểu, thử nghiệm và xây dựng các kỹ thuật gãi phù hợp từ đầu, nhằm tạo ra cảm giác dễ chịu mà không gây khó chịu hoặc tổn thương cho khách hàng.

Zhang cho biết hai cửa hàng hiện đạt tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng. Mô hình đã vượt qua điểm hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận.

Khách hàng của Suma gồm cả nam và nữ, nhưng nam giới chiếm khoảng 70%.

“Một số khách nói rằng dịch vụ của chúng tôi khiến họ thư giãn hơn cả massage”, Zhang cho biết. Theo anh, trải nghiệm này cũng giúp cửa hàng hình thành một lượng khách quay lại khá ổn định.

Chụp ảnh cùng toàn bộ nhân viên nữ, Zhang chia sẻ rằng ý tưởng của anh được lấy cảm hứng từ một kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ về việc cha anh nhẹ nhàng gãi lưng giúp anh dễ ngủ. Ảnh: Douyin.

Từ chàng trai liên tục đổi việc đến ông chủ chuỗi “gãi ngứa”

Zhang quê ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, và vốn không xa lạ với những ý tưởng kinh doanh khác thường.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học không mấy nổi tiếng, anh từng thử tới 7 công việc khác nhau chỉ trong một năm.

Trước tuổi 30, Zhang thành lập hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, cả hai đều không đạt được thành công như kỳ vọng.

Hai năm trước, anh chuyển sang lĩnh vực truyền thông cá nhân trên mạng xã hội nhưng cũng không tạo được dấu ấn đáng kể.

Bước ngoặt đến vào năm ngoái, khi Zhang xem các video ngắn trên mạng xã hội. Anh tình cờ bắt gặp một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ gãi ngứa cho chồng.

Điều khiến Zhang chú ý không phải bản thân đoạn video mà là phần bình luận. Nhiều người nói họ sẵn sàng trả tiền để có ai đó gãi lưng hoặc gãi những chỗ bị ngứa cho mình.

Ý tưởng kinh doanh bắt đầu hình thành từ đó.

Zhang cũng nhớ lại ký ức thời thơ ấu, khi cha anh thường gãi lưng cho con trai trước lúc ngủ. Cảm giác dễ chịu ấy từng giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và ký ức này trở thành một phần cảm hứng để Zhang biến việc “gãi ngứa” thành một dịch vụ thương mại.

“Gãi ngứa có thực sự là một nghề?”

Giờ đây, câu hỏi Zhang thường xuyên nhận được lại chính là: “Gãi ngứa có được xem là một nghề nghiêm túc không?”

Với Zhang, câu trả lời nằm ở tham vọng mở rộng mô hình.

Anh đặt mục tiêu xây dựng 100 cửa hàng trên toàn Trung Quốc. Nhưng tham vọng lớn hơn là đưa dịch vụ gãi ngứa trở thành một nghề được thị trường và xã hội công nhận, thay vì chỉ được xem như một ý tưởng kinh doanh kỳ quặc.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo nhiều bình luận vừa tò mò vừa hài hước.

“Anh có nhận học viên không? Tôi muốn học nghề rồi mở một cửa hàng ở Thượng Hải”, một người dùng đùa.

Một người khác tỏ ra hào hứng: “Tôi khá tò mò về dịch vụ này. Gãi ngứa nghe có vẻ là một cách tuyệt vời để cảm thấy thoải mái và thư giãn hoàn toàn”.

Dù vậy, không phải ai cũng tin mô hình này có thể phát triển lâu dài.

Một người đặt câu hỏi khá thẳng: “Thật sự có nhiều người sẵn sàng trả 300 NDT chỉ để được gãi ngứa sao?”

Đó cũng có thể là bài toán lớn nhất với Zhang. Nếu nhu cầu thư giãn bằng những hình thức khác thường thực sự tồn tại, Suma có thể trở thành một mô hình dịch vụ mới. Nhưng để đi từ hai cửa hàng lên 100 cơ sở, Zhang sẽ phải chứng minh rằng khách hàng sẵn sàng trả tiền không chỉ một lần vì tò mò, mà còn quay lại thường xuyên cho một dịch vụ vốn chưa có tiền lệ rõ ràng.

Theo SCMP