Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9859 thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ dành cho công chức, viên chức.

Cụ thể, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục. Ảnh: VGP.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Trong đó có 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày hoán đổi từ thứ Hai (31/8) sang thứ Bảy (22/8).

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.