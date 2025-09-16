Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá quốc tế và trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước.

Ổn định tỷ giá, thị trường vàng, nâng dự trữ ngoại hối

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 165 về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Việc này nhằm thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm túc hơn nữa dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá quốc tế và trong nước. Ảnh: Hồng Cảnh.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng, điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; có giải pháp hữu hiệu tăng dự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu nhập khẩu cho sản xuất kinh doanh; phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường. Có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung – cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường; tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ.

Chỉ đạo kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả các chính sách, nhất là tài khóa và tiền tệ; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025. Quyết liệt xử lý tháo gỡ các dự án tồn đọng vướng mắc theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm sự kết nối, liên thông, hiệu quả.

Theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, năng lượng… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo ổn định, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.