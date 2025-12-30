Vì sao giám đốc công ty tổ chức show ca nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị bắt?

Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6, doanh nghiệp này bắt đầu triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tên “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình được quảng bá với nội dung trình diễn các tác phẩm của những cố nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được đông đảo công chúng quan tâm.

Công ty Ngọc Việt đã mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp, qua đơn vị liên kết và cộng tác viên.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy Công ty Ngọc Việt biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến tối 28/12, khi khán giả đã được cho vào khu vực tổ chức và chờ đợi đến khoảng 20h30, Nguyễn Thị Thu Hà đại diện Công ty Ngọc Việt mới thông báo chương trình bị hủy bỏ. Việc thông báo muộn, không có phương án xử lý rõ ràng đã khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn tiền và sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.