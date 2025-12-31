Cách nhận quà Tết 400.000 đồng qua ứng dụng VNeID

Người dân cần liên kết tài khoản ngân hàng trên VNeID để nhận quà Tết 400.000 đồng, tránh trễ hạn và đảm bảo quyền lợi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP (ngày 28/12/2025) về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo nghị quyết, người có công, nhóm bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác sẽ được nhận 400.000 đồng, có thể nhận trực tiếp tại địa phương hoặc nhận qua VNeID nếu đã liên kết tài khoản ngân hàng.

Nhận quà qua ứng dụng VNeID giúp người dân không phải đến trực tiếp điểm chi trả. Ảnh: Thượng Tâm.

Hình thức nhận qua VNeID tương tự chương trình hỗ trợ 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9/2025. Ưu điểm của hình thức này là giảm việc phải đến điểm chi trả, hạn chế quá tải và phải thực hiện thủ công các thủ tục liên quan.

Các bước đăng ký/liên kết tài khoản thụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và vào mục "An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" để bắt đầu thao tác liên kết.

Bước 3: Nhập passcode (mã khóa) để xác thực truy cập theo yêu cầu của ứng dụng.

Bước 4: Chọn ngân hàng thụ hưởng trong danh sách hiển thị.

Bước 5: Nhập thông tin liên kết gồm số tài khoản ngân hàng và thông tin giấy tờ tùy thân phù hợp.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo đã ghi nhận thành công và chuyển sang trạng thái đang chờ xử lý. Trong trường hợp trước đó bạn đã liên kết tài khoản cá nhân với mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" thì không cần thao tác lại, chỉ cần đảm bảo tài khoản ngân hàng vẫn còn hoạt động.

Theo Bộ Y tế, quà Tết sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các nhóm đối tượng theo nghị quyết. Trường hợp cần thiết, địa phương có thể chuyển vào tài khoản đang nhận trợ cấp hằng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo quy định. Vì vậy, nếu bạn chưa dùng VNeID hoặc chưa thể liên kết ngân hàng, bạn vẫn có thể nhận theo phương án địa phương tổ chức khi đủ điều kiện và thuộc diện thụ hưởng.

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký và gửi yêu cầu, người dân sẽ nhận được thông báo gửi thành công và chờ đợi kết quả trả về. Ảnh: Thượng Tâm.

Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để triển khai, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Sau khi thực hiện, kết quả phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026 để theo dõi tiến độ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Để tránh trễ hạn, người dân nên liên kết VNeID với ngân hàng sớm, kiểm tra lại thông tin định danh và theo dõi thông báo trên ứng dụng nhằm kịp thời cập nhật trạng thái chi trả.