Cách nhận quà Tết 400.000 đồng qua ứng dụng VNeID

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP (ngày 28/12/2025) về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo nghị quyết, người có công, nhóm bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác sẽ được nhận 400.000 đồng, có thể nhận trực tiếp tại địa phương hoặc nhận qua VNeID nếu đã liên kết tài khoản ngân hàng.
Hình thức nhận qua VNeID tương tự chương trình hỗ trợ 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9/2025. Ưu điểm của hình thức này là giảm việc phải đến điểm chi trả, hạn chế quá tải và phải thực hiện thủ công các thủ tục liên quan.
Các bước đăng ký/liên kết tài khoản thụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID:
Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và vào mục "An sinh xã hội".
Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" để bắt đầu thao tác liên kết.
Bước 3: Nhập passcode (mã khóa) để xác thực truy cập theo yêu cầu của ứng dụng.
Bước 4: Chọn ngân hàng thụ hưởng trong danh sách hiển thị.
Bước 5: Nhập thông tin liên kết gồm số tài khoản ngân hàng và thông tin giấy tờ tùy thân phù hợp.
Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo đã ghi nhận thành công và chuyển sang trạng thái đang chờ xử lý. Trong trường hợp trước đó bạn đã liên kết tài khoản cá nhân với mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội" thì không cần thao tác lại, chỉ cần đảm bảo tài khoản ngân hàng vẫn còn hoạt động.
Theo Bộ Y tế, quà Tết sẽ được chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các nhóm đối tượng theo nghị quyết. Trường hợp cần thiết, địa phương có thể chuyển vào tài khoản đang nhận trợ cấp hằng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo quy định. Vì vậy, nếu bạn chưa dùng VNeID hoặc chưa thể liên kết ngân hàng, bạn vẫn có thể nhận theo phương án địa phương tổ chức khi đủ điều kiện và thuộc diện thụ hưởng.
Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để triển khai, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Sau khi thực hiện, kết quả phải được tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026 để theo dõi tiến độ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.
Để tránh trễ hạn, người dân nên liên kết VNeID với ngân hàng sớm, kiểm tra lại thông tin định danh và theo dõi thông báo trên ứng dụng nhằm kịp thời cập nhật trạng thái chi trả.
Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP, các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 gồm: Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Đối tượng bảo trợ xã hội; Đối tượng hưu trí xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.
Mức quà tặng theo Nghị quyết của Chính phủ là 400.000 đồng/người, bằng tiền. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận một suất quà.
Chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.