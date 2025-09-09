Chính phủ Pháp sụp đổ sau bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với 364 phiếu thuận tại Quốc hội, khiến chính phủ Macron sụp đổ. Nước Pháp đối mặt nguy cơ bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và bầu cử sớm.

Chính phủ Pháp đã chính thức sụp đổ sau khi Thủ tướng Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại Quốc hội hôm đầu tuần. Ông Bayrou trở thành Thủ tướng thứ hai liên tiếp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron bị hạ bệ, đẩy nước Pháp vào vòng xoáy bất ổn chính trị và kinh tế.

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện Pháp cần ít nhất 288 phiếu để thông qua. Cuộc bỏ phiếu hôm 8/9 nhận được tới 364 phiếu thuận, khi liên minh cánh tả Mặt trận Nhân dân Mới (New Popular Front) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (National Rally) bắt tay nhau, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng quanh kế hoạch ngân sách thắt lưng buộc bụng của ông Bayrou.

Trước đó, ông Bayrou đã vượt qua 8 lần bỏ phiếu bất tín nhiệm. Lần này, ông chủ động kêu gọi bỏ phiếu với hy vọng nhận được sự ủng hộ cho kế hoạch tiết kiệm gần 44 tỷ euro (52 tỷ USD) nhằm giảm gánh nặng nợ công trước khi ngân sách được trình vào tháng 10.

Nhà lãnh đạo nhiều lần cảnh báo rằng nợ công Pháp là một “mối hiểm họa tử vong” đối với quốc gia. Trong phát biểu cay đắng hôm 7/9, ông công kích các đối thủ chính trị là “ghét lẫn nhau” nhưng lại liên minh để “lật đổ chính phủ”.

Bayrou là Thủ tướng thứ hai liên tiếp bị hạ bệ sau Michel Barnier – người chỉ tại vị vỏn vẹn 3 tháng trước khi bị buộc rời chức hồi tháng 12 năm ngoái – và là Thủ tướng thứ sáu phục vụ dưới quyền ông Macron kể từ khi ông đắc cử năm 2017.

Việc ông Bayrou bị phế truất đặt Tổng thống Macron trước lựa chọn khó khăn: hoặc bổ nhiệm một Thủ tướng thuộc phe khác để chèo lái ngân sách qua Quốc hội, đồng nghĩa với việc gần như trao quyền kiểm soát chính sách trong nước, hoặc kêu gọi bầu cử sớm – trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ưu thế nghiêng hẳn về đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen. Với tỷ lệ ủng hộ đang ở mức thấp kỷ lục, bất kỳ lựa chọn nào cũng có nguy cơ làm suy yếu thêm quyền lực của ông Macron.

Giới phân tích cảnh báo nếu thị trường mất niềm tin vào khả năng kiểm soát thâm hụt và nợ công của Pháp, đất nước có thể đối mặt với hỗn loạn tài chính tương tự nước Anh dưới thời Thủ tướng Liz Truss ngắn ngủi.

Sự bất mãn của công chúng với ông Macron ngày càng gia tăng. Theo khảo sát mới nhất của tờ Le Figaro, gần 80% người Pháp cho rằng họ không còn tin tưởng Tổng thống. Cuối tuần qua, hàng nghìn người xuống đường tại Paris, mang theo biểu ngữ “Hãy chấm dứt Macron” và “Frexit”, yêu cầu ông từ chức.