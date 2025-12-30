Quy định cấp thuốc 90 ngày vẫn bị “chặn”, Bộ Y tế chấn chỉnh toàn quốc

Thông tư 26 cho phép kê đơn, cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với bệnh nhân ổn định, nhưng sau 6 tháng triển khai nhiều nơi vẫn “khóa” ở 30 ngày. Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh toàn quốc, bảo đảm quyền lợi người bệnh, nhất là người tham gia BHYT.

Nhiều quy định tiến bộ của Thông tư 26/2025/TT-BYT về kê đơn thuốc ngoại trúđã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mở đường cho việc kê đơn dài ngày, giảm thủ tục, giảm phiền hà cho người bệnh.

Tuy nhiên, thực tế triển khai lại bộc lộ nghịch lý: không ít người bệnh mạn tính, đã điều trị ổn định nhiều năm, vẫn bị “khóa” ở mức cấp thuốc 30 ngày.

BV Đức Giang là đơn vị tiên phong trong việc kê đơn thuốc dài ngày cho bệnh nhân mãn tính

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Bộ Y tế đã nhận được phản ánh từ người bệnh và người nhà về tình trạng này. Việc phải đi khám, lĩnh thuốc nhiều lần không chỉ gây mệt mỏi, tốn kém mà còn tạo áp lực không cần thiết cho hệ thống y tế, đặc biệt với người bệnh bảo hiểm y tế, người cao tuổi, người ở xa cơ sở khám chữa bệnh.

Trước tình hình đó, chiều nay, 30/12, Bộ Y tế đã ra công văn yêu cầu chấn chỉnh trên phạm vi toàn quốc, nhấn mạnh trách nhiệm của Sở Y tế, các cơ sở khám, bệnh chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện đúng Thông tư 26.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, quy định tại điểm b khoản 8 Điều 6 Thông tư 26 cho phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với các bệnh, nhóm bệnh đã được liệt kê tại Phụ lục VII, căn cứ vào tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh.

Quyền lợi này áp dụng bình đẳng cho cả người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT, không được tự ý thu hẹp trong quá trình thực hiện.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn quán triệt đầy đủ quy định, tránh tình trạng hiểu sai, làm sai hoặc áp dụng một cách máy móc. Đồng thời, các địa phương phải rà soát việc quản lý bệnh mạn tính, chấn chỉnh chỉ định khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc và sử dụng thiết bị y tế không hợp lý, bảo đảm sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả, tiết kiệm.

Đối với các cơ sở khám, bệnh chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu tập huấn toàn diện cho nhân viên y tế về quy trình khám chữa bệnh, quyền lợi người bệnh và quyền lợi BHYT, đặc biệt là danh mục bệnh được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày. Việc thiếu hướng dẫn, hướng dẫn không đầy đủ hoặc gây phiền hà cho người bệnh sẽ thuộc trách nhiệm trực tiếp của cơ sở y tế.

Một điểm đáng chú ý là Bộ Y tế yêu cầu ưu tiên cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp cho người bệnh ổn định trong các dịp lễ, Tết dài ngày, trước mắt là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Người bệnh cần được hướng dẫn rõ cách tự theo dõi sức khỏe và quay lại cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Song song đó, Bộ Y tế đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, khiến quyền lợi người bệnh bị treo giữa quy định và thực tế.

Thông điệp được Bộ Y tế phát đi lần này là rõ ràng: Kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày không phải là “ưu ái” mà là quyền lợi hợp pháp của người bệnh khi đủ điều kiện chuyên môn. Mọi sự trì hoãn, né tránh hay làm sai đều đi ngược tinh thần cải cách thủ tục, lấy người bệnh làm trung tâm của ngành y tế.