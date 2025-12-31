Ngừng tim khi chơi pickleball, người đàn ông may mắn thoát chết

Người đàn ông 50 tuổi đau ngực, khó thể khi chơi pickleball. Khi tới bệnh viện, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim.

Giành giật sự sống trong từng giây

Ngày 29/12, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Người bệnh là nam giới 50 tuổi, quốc tịch Romania, đang sinh sống tại Hà Nội. Trước đó, trong lúc chơi pickleball cùng bạn bè, ông xuất hiện cơn đau ngực, khó thở dữ dội.

Khi được đưa tới cổng Bệnh viện E, người bệnh bất ngờ ngã gục, tim ngừng đập, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Kíp trực lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp và khử rung tim liên tục. Sau hai lần sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, ý thức dần hồi phục.

Kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước vách, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn II do huyết khối. Đây là thể nhồi máu cơ tim nặng, nguy cơ tử vong rất cao nếu chậm trễ can thiệp.

Kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân sau cơn nguy kịch

Cứu người trước, thủ tục sau

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch, đã chỉ đạo các bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn khẩn trương can thiệp cấp cứu bệnh nhân. Ê kíp tiến hành hút huyết khối, tái thông động mạch vành bị tắc và đặt stent phủ thuốc để khôi phục dòng máu nuôi tim.

Đáng chú ý, người bệnh là người nước ngoài, không mang theo tiền mặt, chưa hoàn tất thủ tục liên quan. Tuy nhiên, nguyên tắc cao nhất được đặt ra là giành lại sự sống, nên các bác sĩ vẫn nhanh chóng can thiệp chuyên môn, còn Phòng Công tác xã hội nhanh chóng liên hệ với người nhà để hỗ trợ giải quyết các vấn đề thủ tục.

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Phan Thảo Nguyên cho biết quy trình báo động đỏ toàn viện được vận hành chuyên nghiệp, giúp huy động nhanh nhất nhân lực, trang thiết bị trong những tình huống sinh tử.

"Vì thế, bệnh nhân được cấp cứu nhanh nhất có thể, để sau can thiệp, hết đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới" - TS Nguyên cho biết thêm.

Các ca cấp cứu thành công sẽ khẳng định uy tín của bệnh viện

Pickleball và nguy cơ ngừng tim đột ngột

Từ ca bệnh này, các bác sĩ Bệnh viện E cảnh báo về nguy cơ ngừng tim liên quan đến thể thao, đặc biệt là pickleball. Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Đường, Khoa Nội tim mạch người lớn, pickleball có tốc độ nhanh, đổi hướng liên tục, khiến tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Với những người đã có sẵn yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, nguy cơ nhồi máu cơ tim và ngừng tim càng cao. Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra ở người đã biết bệnh tim, người có bệnh tim nhưng chưa được phát hiện, thậm chí ở một số trường hợp không có tiền sử rõ ràng.

Để phòng ngừa ngừng tim liên quan đến thể thao, người dân cần khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tim mạch; xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với thể trạng, tránh gắng sức quá mức; duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát stress.

Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người cao tuổi và người có bệnh lý nền cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đều đặn, đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực trái, khó thở, vã mồ hôi không giảm khi nghỉ ngơi.