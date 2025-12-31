Cần cẩu dự án The One Tower bị sập, gây đổ tường Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Vụ sập cần cầu công trình xảy ra tại dự án The One Tower (số 6 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, Đà Nẵng) khiến Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng bị đổ tường bao.

Clip: Sập cần cẩu công trình dự án The One Tower gây hư hại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng (nguồn CTV cung cấp).

Sáng 31/12, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã lập biên bản vụ tai nạn lao động sập cần cẩu tại dự án The One Tower ở số 6 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h10 sáng 31/12, cần cẩu này đang hoạt động thì bị gãy.

Tại hiện trường, cần cẩu vắt ngang qua đường hẻm, đập vào tường bao của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, khiến một đoạn tường bị đổ sập.

Một số người dân chứng kiến cho biết rất may thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện qua lại.





﻿Hiện trường vụ sập cần cẩu công trình xây dựng Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower.



Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn, kiểm tra, xử lý bước đầu và phân luồng khu vực xung quanh.

Trả lời báo giới, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu phường cho biết sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công theo đúng quy định.

Công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower, do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenace Việt Nam làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Xây dựng Central làm Tổng thầu xây dựng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.